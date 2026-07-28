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HIPA
HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség
Kapitány István

Fontos vezetőváltást jelentett be Kapitány István: megvan, ki veszi át a nagyberuházásokért felelős állami ügynökséget

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Új vezérigazgató kerül a magyarországi nagyberuházásokért felelős állami ügynökség élére. A HIPA irányítását több mint tizenöt éves nemzetközi vezetői tapasztalattal rendelkező szakember veszi át, mindezt Kapitány István közölte.
VG
2026.07.28, 14:24
Frissítve: 2026.07.28, 14:27

Buday Bence lesz a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Zrt. új vezérigazgatója – jelentette be Facebook-oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.

F1 Hungarian Grand Prix 2026 Kapitány István
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter / Fotó: NurPhoto via AFP

Az új vezető korábban a Wallis Csoport vezérigazgató-helyetteseként dolgozott, ahol a stratégiai fejlesztésekért, a vállalati portfólió kezeléséért és az új üzleti lehetőségek kialakításáért felelt. Pályafutása során a McKinsey & Company, valamint a Vodafone vezetői csapataiban is dolgozott.

Ezeket várja Kapitány István az új vezetőtől

A tárcavezető közlése szerint a HIPA feladata a következő időszakban Magyarország versenyképességének erősítése, valamint további magas hozzáadott értékű beruházások megszerzése lesz.

A miniszter azt várja az ügynökségtől, hogy nyitottabban szolgálja ki a befektetőket, támogassa a stratégiai jelentőségű fejlesztéseket, és új gazdasági partnerségeket építsen. A bejelentés alapján Buday Bence vezetése alatt az innovatív működés és a beruházások gazdasági hozzáadott értéke kerülhet a HIPA tevékenységének középpontjába.

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