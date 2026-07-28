Fontos vezetőváltást jelentett be Kapitány István: megvan, ki veszi át a nagyberuházásokért felelős állami ügynökséget

Buday Bence lesz a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Zrt. új vezérigazgatója – jelentette be Facebook-oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter / Fotó: NurPhoto via AFP

Az új vezető korábban a Wallis Csoport vezérigazgató-helyetteseként dolgozott, ahol a stratégiai fejlesztésekért, a vállalati portfólió kezeléséért és az új üzleti lehetőségek kialakításáért felelt. Pályafutása során a McKinsey & Company, valamint a Vodafone vezetői csapataiban is dolgozott.

Ezeket várja Kapitány István az új vezetőtől

A tárcavezető közlése szerint a HIPA feladata a következő időszakban Magyarország versenyképességének erősítése, valamint további magas hozzáadott értékű beruházások megszerzése lesz.

A miniszter azt várja az ügynökségtől, hogy nyitottabban szolgálja ki a befektetőket, támogassa a stratégiai jelentőségű fejlesztéseket, és új gazdasági partnerségeket építsen. A bejelentés alapján Buday Bence vezetése alatt az innovatív működés és a beruházások gazdasági hozzáadott értéke kerülhet a HIPA tevékenységének középpontjába.