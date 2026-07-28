Futam utáni csörte: a Formula–1 miatt kapott komoly kritikákat Vitézy Dávid – határozott választ adott a miniszter
„Elég durván leszerepelt a MÁV-Volán a Formula–1 Magyar Nagydíj kapcsán. Akik közösségi közlekedéssel szerették volna elhagyni a helyszínt azok akár több órát is várhattak, mire a 40 db busz elvitte őket Gödöllőre” – írta keddi Facebook-bejegyzésében a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE). A posztban megfogalmazott kritikájukat Vitézy Dávid közelekedési és beruházási miniszternek címezték.
„Hogy miért oda, a várostól ellentétes irányba, amikor odafelé Kerepesről indultak a buszok, rejtély. (Évek óta ezt csinálják) De hagyjuk is, a kapacitás nyilvánvalóan elégtelen 150-160 ezer nézős létszámnál, amely várhatóan még emelkedni fog a jövőben. Amúgy már a szombati napon, kevesebb néző esetén is ugyanez volt a helyzet. Ezt pedig értesüléseink szerint az FIA is szóvá tette” – írták a bejegyzésben.
Keményen odaszúrtak a miniszternek a Formula–1 után
A VEKE szerint „a fotózkodás, a jópofizás, szelfizés, a más tollával ékeskedés az persze ment, de arról nem esett szó, hogy mi is lehetne a megoldás”. Szerintük ugyanis a megoldás már ki volt találva, azonba Vitézy Dávid törölte azt.
„A lényeg, hogy a Hungaroring egy egész évben működő rendezvényközponttá kívánt válni, ennek keretében pedig, a szükséges útfejlesztésekkel összhangban, a vasúti kapcsolat kiépítése is szóba került. A kidolgozott megoldás a metró kivitele volt, a metróüzemre átállított HÉV vonalból csak egy rövid kiágazás szükséges ahhoz, hogy közvetlenül a főtribün mögé lehessen érkezni. Ezzel a világon egyedülálló előnye képződött volna a Hungaroringnek, amely lehetővé teszi, hogy egy nagyváros kellős közepéből 45-50 perc alatt a főtribünre lehessen érkezni – ilyet egyetlen más versenypálya sem tud” – fejtették ki a posztban.
Hozzátették, hogy ez nemcsak hogy durván felértékelné a Hungaroringet, mint egész évben működtethető rendezvényközpontot, de nem kicsit segítene egy előnyös hosszú távú szerződés tető alá hozásában az F1 tulajdonosaival.
„Vitézy azonban nem értette ezt meg, és mivel nála a bosszúvágy erősebb az ország érdekénél, szakma meg sosem volt, így hát amint közlekedési államtitkár lett az Orbán-kormányban, inkább elkaszálta az egész M2G programot. Dacára annak, hogy a Hungaroring Zrt. írásban támogatta az elképzeléseket. És ma ugyanígy tesz, a vérgőzös bosszú odáig vitte, hogy egyenesen törölte a projektet mindenhonnan. A kiakadt gödöllőieknek annyit üzent, hogy türelmet kér” – írta a VEKE.
A bejegyzésben megjegyezték, hogy a Magyar Állam a mostani tíz éves szerződés futamideje alatt körül-belül 250 millió dollár jogdíjat fizet és 92 milliárd forintért felújította a létesítményt. Vagyis azt nem lehet azt mondani hogy nincs pénz, mert kétszáz milliárd csak került rá. Szerintük azonban ebbe bele kellett volna hogy férjen a metró is.
Vitézy Dávid reagált a VEKE vádjaira
„A MÁV–Volán munkatársai erőn felül dolgoztak, hogy busszal és vonattal mindenki kijusson és hazajusson a Hungaroringre. Ekkora rendezvényen, ilyen helyszínen az, hogy van egy kis várakozás néha, természetes” – reagált a VEKE állításara a 24.hu-nak adott válaszában Vitézy Dávid.
A közlekedési és beruházási miniszter szerint a rendszer jól vizsgázott, percenként indultak a buszok, és a számos beállított többletvonat minden utast el tudott szállítani Gödöllőről.
Kiemelte, hogy a buszok azért Gödöllőre mennek, mert az egyszerre a verseny után jelentkező óriási utasforgalom lebonyolítására elég kapacitása csak a vasútnak van, ahol emeletes vonatok lettek beállítva.
A VEKE azt is állította a posztjában, hogy ők már 2018-ban hoztak megoldást a problémára, de ezt Vitézy törölte. A tárcavezető szerint az igazság ezzel szemben az, hogy a gödöllői HÉV fejlesztését Lázár János állította le 2022 után, „a VEKE állításai szemenszedett hazugságok”.
„A BFK vezetőjeként én voltam az, aki próbálta megmenteni a beruházást – sajnos építési engedélyig már nem jutottunk el, mire megjött Lázár filctolla. Nyilván egy Lázár felé elfogult, szebb napokat látott »civil« szerveződés a Fidesz-kormánnyal szemben nem tud, nem szabad kritikát megfogalmazni, így valótlanságokat állítanak” – fogalmazott portálnak a tárcavezető.
Hozzátette, „az is tételes hazugság, hogy azt üzente volna bárki Gödöllőnek, hogy kimaradnak bármiből”. Elmondta, hogy gödöllői HÉV fejlesztése Lázár János korábbi döntései miatt nulláról indul, a tervezés ismét korai szakaszból tud most újrakezdődni, sok év leállás és a korábbi félbehagyott szerződés miatt, jelezte.
„Ez a munka zajlik, a döntés-előkészítő tanulmányok nyár végére készülnek el, és a tárcám azt az önkormányzatokkal is egyeztetni fogja. Ennek valóban nem része a Hungaroringre HÉV-szárnyvonal építése, ami 365 napból egy napon lenne kihasználva. Kötött pályás infrastruktúrát nem lehet ilyen kihasználtságra építeni logikusan” – idézte a 24.hu Vitézyt, aki szerint ez valójában komolyan soha nem merült fel az elmúlt húsz évben, mert társadalmi szempontból egy évente egyszer használt vonal nem megtérülő, és emiatt európai uniós forrásból nem is finanszírozható.
A tárcavezető szerint a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a közösségi közlekedéssel kapcsolatban, feléjük nem jelzett problémát, és a Hungaroring is elismerően szólt a MÁV–Volán megnövelt kapacitásáról és szervezettségéről.