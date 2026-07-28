Futam utáni csörte: a Formula–1 miatt kapott komoly kritikákat Vitézy Dávid – határozott választ adott a miniszter

„Elég durván leszerepelt a MÁV-Volán a Formula–1 Magyar Nagydíj kapcsán. Akik közösségi közlekedéssel szerették volna elhagyni a helyszínt azok akár több órát is várhattak, mire a 40 db busz elvitte őket Gödöllőre” – írta keddi Facebook-bejegyzésében a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE). A posztban megfogalmazott kritikájukat Vitézy Dávid közelekedési és beruházási miniszternek címezték.

Vitézy Dávid elmondta, hogy a MÁV–Volán munkatársai erőn felül dolgoztak a hétvégén / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

„Hogy miért oda, a várostól ellentétes irányba, amikor odafelé Kerepesről indultak a buszok, rejtély. (Évek óta ezt csinálják) De hagyjuk is, a kapacitás nyilvánvalóan elégtelen 150-160 ezer nézős létszámnál, amely várhatóan még emelkedni fog a jövőben. Amúgy már a szombati napon, kevesebb néző esetén is ugyanez volt a helyzet. Ezt pedig értesüléseink szerint az FIA is szóvá tette” – írták a bejegyzésben.

Keményen odaszúrtak a miniszternek a Formula–1 után

A VEKE szerint „a fotózkodás, a jópofizás, szelfizés, a más tollával ékeskedés az persze ment, de arról nem esett szó, hogy mi is lehetne a megoldás”. Szerintük ugyanis a megoldás már ki volt találva, azonba Vitézy Dávid törölte azt.

„A lényeg, hogy a Hungaroring egy egész évben működő rendezvényközponttá kívánt válni, ennek keretében pedig, a szükséges útfejlesztésekkel összhangban, a vasúti kapcsolat kiépítése is szóba került. A kidolgozott megoldás a metró kivitele volt, a metróüzemre átállított HÉV vonalból csak egy rövid kiágazás szükséges ahhoz, hogy közvetlenül a főtribün mögé lehessen érkezni. Ezzel a világon egyedülálló előnye képződött volna a Hungaroringnek, amely lehetővé teszi, hogy egy nagyváros kellős közepéből 45-50 perc alatt a főtribünre lehessen érkezni – ilyet egyetlen más versenypálya sem tud” – fejtették ki a posztban.

Hozzátették, hogy ez nemcsak hogy durván felértékelné a Hungaroringet, mint egész évben működtethető rendezvényközpontot, de nem kicsit segítene egy előnyös hosszú távú szerződés tető alá hozásában az F1 tulajdonosaival.

„Vitézy azonban nem értette ezt meg, és mivel nála a bosszúvágy erősebb az ország érdekénél, szakma meg sosem volt, így hát amint közlekedési államtitkár lett az Orbán-kormányban, inkább elkaszálta az egész M2G programot. Dacára annak, hogy a Hungaroring Zrt. írásban támogatta az elképzeléseket. És ma ugyanígy tesz, a vérgőzös bosszú odáig vitte, hogy egyenesen törölte a projektet mindenhonnan. A kiakadt gödöllőieknek annyit üzent, hogy türelmet kér” – írta a VEKE.