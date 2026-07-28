Paksi atomerőmű – Kapitány István megszólalt, óráról órára értékelik a fejleményeket

Rekordalacsony vízállást mértek a Dunán Paksnál, ezért csökkenteni kellett a Paksi Atomerőmű egyik blokkjának teljesítményét. Kapitány István szerint az intézkedés nem üzemzavar, hanem a biztonságos működést szolgáló, előre meghatározott lépés.

Kapitány István szerint nem üzemzavarról, hanem a biztonságos működést szolgáló, előre meghatározott intézkedésről van szó / Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

A Világgazdaság is megírta, hogy a rendkívüli aszály és a tartós hőség következtében jelentősen visszaesett a Duna vízhozama.

Július 27-én mínusz 106 centiméteres vízállást mértek Paksnál, amivel minden korábbi negatív rekord megdőlt.

Az alacsony vízállás a Paksi Atomerőmű működésére is hatással volt, mivel a létesítmény hűtését a Duna vize biztosítja. Az erőmű szakemberei ezért július 27-én 21 óra 45 perctől 254 megawattal csökkentették az 1-es blokk teljesítményét.

A beavatkozásra azért volt szükség, hogy betartsák a blokkok hűtésére használt, majd a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírásokat.

Kapitány István kedden Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta: a teljesítmény átmeneti visszafogása nem üzemzavar, hanem az előre meghatározott szabályok alapján meghozott, felelős intézkedés. Szerinte a döntés éppen azt bizonyítja, hogy a rendszer megfelelően működik, és minden körülmények között a biztonság az első.

A következő napokban újabb hőhullám érkezhet Európába, ami tovább növelheti a villamosenergia-fogyasztást, miközben a Duna vízszintje tovább csökkenhet.

Kapitány István közlése szerint a kormány felkészült a helyzet kezelésére.

A minisztérium folyamatos kapcsolatban áll a Paksi Atomerőművel, a MAVIR-ral és az MVM-mel. A szükséges szakmai egyeztetéseket már megtartották, a fejleményeket pedig óráról órára értékelik. Emellett előkészítettek minden olyan intézkedést, amelyre az ország biztonságos energiaellátásának fenntartása érdekében szükség lehet.

A Paksi Atomerőmű szakemberei folyamatosan figyelemmel kísérik a Duna vízhozamának és vízhőmérsékletének alakulását, a további lépéseket pedig mindig az aktuális körülményekhez igazítják. Az erőmű közlése szerint elsődleges céljuk a létesítmény biztonságos üzemeltetése és a környezetvédelmi előírások betartása.