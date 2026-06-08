Még féken tartja az árakat az erős forint, de sötét felhők érkezhetnek a Hormuzi-szoros felől – súlyos kockázatokra figyelmeztetnek az elemzők
A Központi Statisztikai Hivatal kedden közli a májusi inflációs adatot, a Világgazdaság által megkérdezett elemzők azonban egyelőre nem számítanak érdemi meglepetésre.
A szakértők 2,1 és 2,4 százalék közötti éves inflációt várnak májusra. A konszenzus 2,26 százalék, míg a maginfláció esetében 2,14 százalékos átlagos várakozás rajzolódik ki. Havi alapon az árak átlagosan 0,34 százalékkal emelkedhettek. Az idei év egészére az elemzők átlagosan 3 százalékos inflációt várnak, ugyanakkor a jövő évre már jóval magasabb, átlagosan 4 százalék körüli pénzromlással számolnak. A legtöbb elemző szerint a jelenlegi alacsony inflációs környezetet jelentős részben átmeneti tényezők alakítják.
Az előretekintő infláció továbbra is magas
A pénzromlás továbbra is szelíd maradhat, bár a Bajnokok Ligája budapesti döntőjéhez kapcsolódó ideiglenes áremelések okozhatnak kisebb kilengéseket egyes szolgáltatásoknál – válaszolta lapunknak Ifj. Becsey Zsolt, az UniCredit Bank vezető közgazdásza 2,1 százalékos májusi inflációra és 2 százalékos maginflációra számít. A szakértő szerint az üzemanyagokra vonatkozó védett árak várhatóan szeptemberig fennmaradhatnak, ami jelentős támaszt ad az alacsony inflációnak.
Emiatt az idei éves átlagos infláció akár 3 százalék alatt maradhat.
Ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi kedvező adatok mögött már látszanak a későbbi inflációs nyomás jelei. A szolgáltatásoknál és az iparcikkeket árusító üzleteknél egyre szélesebb körben készülnek áremelésekre, miközben a vegyipari termelői árak emelkedése és az aszály hatása is megjelenhet a fogyasztói árakban.
Az energiaárak hatása még csak később érkezhet meg
Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség Gazdaságelemzési Központjának vezető elemzője 2,4 százalékos inflációt és 2,1 százalékos maginflációt vár májusra. Az elemző szerint az erős forint továbbra is érdemben fékezi az árak emelkedését:
- a ruházkodási termékeknél,
- az élelmiszereknél
- és a tartós fogyasztási cikkeknél
már az előző hónapokban is látszott az árfolyam kedvező hatása, amely májusban is fennmaradhatott.
Molnár ugyanakkor kockázatként említette az ipari termelői árak emelkedését, amely a következő hónapokban fokozatosan megjelenhet a fogyasztói árakban is. Emellett az iráni konfliktus alakulása is jelentős bizonytalansági tényező.
Várakozása szerint az infláció fokozatosan gyorsulhat a következő hónapokban, de év végéig még 5 százalék alatt maradhat. A jegybanki inflációs cél tartós elérését ugyanakkor csak 2027 második felére tartja reálisnak.
A májusi adat akár kamatvágást is indokolhat
A forint erősödése a fogyasztói kosár jelentős részében érezteti hatását – emelte ki a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING vezető elemzője szintén 2,1 százalékos éves inflációt vár. Miközben a globális élelmiszerárak emelkednek, a hazai árfolyamhatás ezt sok esetben ellensúlyozza. A tartós fogyasztási cikkeknél ugyancsak az importárak mérséklődése segíti az infláció visszafogását. Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy
a labdarúgó-világbajnokság közeledtével a televíziók és egyéb elektronikai termékek piacán hagyományosan erős akciók jelennek meg, amelyek szintén mérséklik az árszínvonal emelkedését.
Virovácz szerint a második fél évben azonban már gyorsulhat az infláció. A vállalati energiaköltségek emelkedése, a telekommunikációs és pénzügyi szektorban bejelentett áremelések, valamint a kínálati problémák fokozatosan jelenhetnek meg a fogyasztói árakban.
A szakértő úgy látja, hogy a májusi inflációs adat kifejezetten kedvező lehet a Magyar Nemzeti Bank számára, és akár újabb kamatcsökkentés előtt is megnyithatja az utat.
Regős Gábor: az év végére ismét 5 százalék közelébe emelkedhet az infláció
A pénzromlás továbbra is a jegybanki cél alatt maradhat, ugyanakkor az iráni konfliktus miatt kialakult energiaár-emelkedés komoly kockázatot jelent – mondta Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza, aki 2,4 százalékos inflációval számol.
A szakértő szerint az olaj és a földgáz drágulása jelenleg még csak korlátozottan jelenik meg a fogyasztói árakban. A lakossági energiaárak nem változnak, az üzemanyagárakat pedig továbbra is védi a kormányzati intézkedés. A másodkörös hatások azonban fokozatosan megjelenhetnek a gazdaságban.
A műtrágya drágulása, az importált infláció erősödése, valamint a szolgáltatások esetleges nyári áremelései is felfelé mutató kockázatot jelentenek.
A jelenlegi alacsony infláció ellenére az év végére ismét 5 százalék körüli pénzromlás sem zárható ki, amennyiben az energiaárak tartósan magas szinten maradnak.
A szezonális hatások dominálhatták a májusi adatot
Májusban elsősorban a szezonális hatások befolyásolhatták az árak alakulását – mondta Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója, aki 2,3 százalékos inflációt vár. Az élelmiszereknél ilyenkor jellemzően megjelennek a primőr termékek, amelyek átmenetileg emelik az árszínvonalat.
Ettől eltekintve azonban Palócz Éva az előző hónapokhoz hasonló, nyugodt inflációs környezetet valószínűsít.
Egyelőre alacsony az infláció, de nőnek a kockázatok
Az elemzők között széles körű egyetértés mutatkozik abban, hogy a májusi infláció továbbra is rendkívül alacsony maradhat nemzetközi összevetésben is. Az erős forint, az árrésstop fennmaradása és a védett üzemanyagárak egyelőre hatékonyan fékezik a pénzromlást.
A következő hónapokkal kapcsolatban azonban már jóval óvatosabbak a szakértők:
- az energiaárak emelkedése,
- az iráni konfliktus elhúzódása,
- az aszály,
- a szolgáltatások várható áremelései
- és az esetleges árszabályozási változások
egyaránt felfelé mutató kockázatot jelentenek. A legtöbb elemző szerint ezért a mostani, 2 százalék körüli inflációs környezet inkább átmeneti állapot lehet, mintsem tartós új egyensúly.