Még féken tartja az árakat az erős forint, de sötét felhők érkezhetnek a Hormuzi-szoros felől – súlyos kockázatokra figyelmeztetnek az elemzők

A Központi Statisztikai Hivatal kedden közli a májusi inflációs adatot, a Világgazdaság által megkérdezett elemzők azonban egyelőre nem számítanak érdemi meglepetésre.

A mostani, 2 százalék körüli inflációs környezet inkább átmeneti állapot lehet, mintsem tartós új egyensúly / Fotó: Shutterstock

A szakértők 2,1 és 2,4 százalék közötti éves inflációt várnak májusra. A konszenzus 2,26 százalék, míg a maginfláció esetében 2,14 százalékos átlagos várakozás rajzolódik ki. Havi alapon az árak átlagosan 0,34 százalékkal emelkedhettek. Az idei év egészére az elemzők átlagosan 3 százalékos inflációt várnak, ugyanakkor a jövő évre már jóval magasabb, átlagosan 4 százalék körüli pénzromlással számolnak. A legtöbb elemző szerint a jelenlegi alacsony inflációs környezetet jelentős részben átmeneti tényezők alakítják.

Az előretekintő infláció továbbra is magas

A pénzromlás továbbra is szelíd maradhat, bár a Bajnokok Ligája budapesti döntőjéhez kapcsolódó ideiglenes áremelések okozhatnak kisebb kilengéseket egyes szolgáltatásoknál – válaszolta lapunknak Ifj. Becsey Zsolt, az UniCredit Bank vezető közgazdásza 2,1 százalékos májusi inflációra és 2 százalékos maginflációra számít. A szakértő szerint az üzemanyagokra vonatkozó védett árak várhatóan szeptemberig fennmaradhatnak, ami jelentős támaszt ad az alacsony inflációnak.

Emiatt az idei éves átlagos infláció akár 3 százalék alatt maradhat.

Ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi kedvező adatok mögött már látszanak a későbbi inflációs nyomás jelei. A szolgáltatásoknál és az iparcikkeket árusító üzleteknél egyre szélesebb körben készülnek áremelésekre, miközben a vegyipari termelői árak emelkedése és az aszály hatása is megjelenhet a fogyasztói árakban.

Az energiaárak hatása még csak később érkezhet meg

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség Gazdaságelemzési Központjának vezető elemzője 2,4 százalékos inflációt és 2,1 százalékos maginflációt vár májusra. Az elemző szerint az erős forint továbbra is érdemben fékezi az árak emelkedését:

a ruházkodási termékeknél,

az élelmiszereknél

és a tartós fogyasztási cikkeknél

már az előző hónapokban is látszott az árfolyam kedvező hatása, amely májusban is fennmaradhatott.