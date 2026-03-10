Deviza
Gépjárműadó 2026: most derül ki, mennyit kell fizetni, levelet küld mindenkinek a NAV – így lehet részletre kérni

Március 10-től folyamatosan érkeznek a NAV-tól a gépjárműadó-határozatok. A több mint 3,5 millió érintett közül elsőként azok kapnak értesítést, akik letöltötték a NAV-Mobilt.
VG
2026.03.10, 07:27
Frissítve: 2026.03.10, 09:39

A határozatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elektronikusan (cégkapura, vagy tárhelyre) küldi mindenkinek, aki regisztrált az Ügyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra. Aki nem, az postán kapja meg a papírokat. A postai kézbesítések kedden indulnak, az elektronikus levelek érkezése a tárhelyre pedig március 16-tól várható.

002604742012. február nav 27. Kötelezõ gépjármû felelõsség biztosítás illusztráció. KGFB kgfb. Fotó: Kurucz Árpádgépjárműadó NAV casco
A NAV gépjárműadójának befizetési határideje április 15. / Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

Nem kapnak határozatot azok, akiket egész évre adómentesség illet meg, és ez a NAV nyilvántartásából megállapítható. Ilyenek például az egyházi jogi személyek, a GJADO-adatlapot benyújtó civil szervezetek. Nem kapnak levelet azok sem, akiknek mindegyik gépjárműve adómentes.

Érdemes böngészni a NAV gépjárműadó-kalkulátorát, amellyel már most – a határozatok megérkezése előtt – kiszámítható a fizetendő összeg. 

A gépjárműadót egy összegben, április 15-ig kell befizetni.

Eddig egymillióan töltötték le az adóhivatal népszerű mobilalkalmazását, a NAV-Mobilt. Itt intézhető legegyszerűbben a gépjárműadó. Az applikációban ugyanis, amint a határozat megérkezett a tárhelyre, azonnal megjelenik a fizetendő adó, ami néhány kattintással rögtön rendezhető is.  

Ki férhet hozzá a NAV-Mobilhoz?

Ügyfélkapu+- vagy DÁP-regisztrációval rendelkezők a tárhelyre érkezett határozatban szereplő link használatával is pillanatok alatt befizethetik a gépjárműadót. A NAV Ügyfélportálján keresztül bankkártyával is rendezhető az adófizetés, valamint banki utalással a 10032000-01079160 számú, 

NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára is befizethető az összeg. 

Az átutaláskor az adószámot vagy az adóazonosító jelet fel kell tüntetni a közlemény rovatban. Aki nem tudja másképp megoldani, csekket is igényelhet telefonon a NAV Infóvonalán (belföldről: 1819, külföldről: +36 1 461-1819 hívószám, 3-as menüpont).

Könnyítés a vállalkozóknak

Magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak – ha nem tudják azonnal egy összegben megfizetni a gépjárműadót – érdemes kihasználniuk az egyszerű, legfeljebb öthavi, pótlékmentes, automatikusan járó

részletfizetési kedvezményt,

amely a NAV-Mobil alkalmazásban néhány kattintással kérhető 2026. június 30-ig. A gépjárműadó számításának, befizetésének részletes szabályairól, a mentességekről szintén a NAV honlapján, a 95-ös számú információs füzetből lehet tájékozódni.

Ki kap mentességet?

Az egyesületek, alapítványok és köztestületek mentesülhetnek a gépjárműadó-fizetési kötelezettség alól a tulajdonukban vagy üzemben tartásukban lévő gépjárművekre. 

  • Tulajdonosként akkor jár a mentesség, ha a szervezetnek nem volt társaságiadó-fizetési kötelezettsége az előző évben. 
  • Üzembentartóként akkor alkalmazható a kedvezmény, ha a jármű tulajdonosa költségvetési szerv, egyesület, alapítvány vagy köztestület, és sem a tulajdonosnak, sem az üzembentartónak nem kellett társasági adót fizetnie 2025-ben.

Szintén mentes a gépjárműadó alól az autóbusz, ha a tulajdonos vagy üzemeltető előző évi nettó árbevételének legalább 75 százaléka helyi és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedésből származott.

