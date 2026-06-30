Új szintre léphet az ukrán légierő fejlesztése: Svédország 16 Gripen C/D vadászgépet ad át Kijevnek, miközben Ukrajna 20 darab korszerű Gripen E/F beszerzését készíti elő uniós hitelből. A mostani megállapodás ugyan rövid távon nem változtatja meg a háború menetét, de hosszabb távon egy nyugati szabványú ukrán légierő kiépítésének egyik legfontosabb mérföldköve lehet. A csomag ráadásul nemcsak új repülőgépekről szól, hanem olyan fejlett fegyverrendszerekről is, amelyek jelentősen növelhetik az ukrán légierő harcértékét.

Ajándék Gripennek ne nézd a fogát: hatalmas rombolóerőt kap Ukrajna, és ez még csak a kezdet – Zelenszkij hatalmas légi armadát épít / Fotó: AFP

Előbb ajándék régi gépek érkeznek, utána az újak

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök bejelentette, hogy Svédország 16 darab JAS 39 Gripen C/D vadászgépet ad át Ukrajnának. Emellett Kijev 20 új Gripen E/F megvásárlását is tervezi, amelyre az Európai Unió 90 milliárd eurós támogatási hitelcsomagjából 2,5 milliárd eurót különített el.

A régebbi Gripen C/D gépek várhatóan már 2027-ben megjelenhetnek Ukrajnában, míg az új Gripen E változatok csak 2030 körül állhatnak hadrendbe,

mivel azokat még le kell gyártani. Zelenszkij ugyanakkor jelezte, hogy hosszabb távon akár mind a 150 Gripen megvásárlását szeretnék, amelyről a felek már tavaly szándéknyilatkozatot írtak alá.

A Gripen egyik legnagyobb előnye éppen az, hogy nem hagyományos, nagy katonai repülőterekre tervezték. A svéd katonai doktrína szerint a repülőgépeknek akkor is működniük kell, ha a fő légibázisokat rakétatámadás éri – írja a Euronews.

Ennek megfelelően a Gripen rövid pályáról, akár autópálya-szakaszokról is képes üzemelni, gyorsan újrafegyverezhető, kevés földi személyzetet igényel, és viszonylag egyszerű a karbantartása. Ez különösen fontos lehet Ukrajnában, ahol az orosz rakéta- és dróntámadások miatt a repülőgépeket folyamatosan mozgatni és rejteni kell.

A típus emellett jóval olcsóbban üzemeltethető, mint például az amerikai F–35, miközben korszerű fedélzeti elektronikával és modern fegyverzettel szerelhető fel.

A valódi erőt nem is a repülőgépek adják

A katonai csomag jelentőségét nem kizárólag maguk a Gripenek jelentik. A svéd kormány szerint az átadás fejlett fegyverzetet is tartalmazhat, köztük AMRAAM, IRIS-T és Meteor légiharc-rakétákat. Utóbbi különösen fontos lehet Ukrajna számára. A Meteor az egyik legmodernebb európai, látótávolságon túli légiharc-rakéta, amelynek pontos hatótávolsága nem nyilvános, de nyílt források gyakran 200 kilométer feletti értéket említenek.