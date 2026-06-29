Nehéz helyzetben az európai autógyártók

Az Európai Autógyártók Szövetségének statisztikáit böngészve hamar megakad az ember szeme eddig szinte ismeretlennek számító kínai márkákon.

Európai autógyártók nehéz helyzetben, a BYD is duplázta már az értékesítési adatait / Fotó: Anadolu via AFP

Az európai autógyártók mellett új szereplőkkel bővül a piac

A BYD számait már a tavalyi év elejétől közzé teszi a szövetség idén áprilistól pedig már a Cherry (Omoda és Jaecoo márkák) a Leapmotor és a Gelly csoport is megjelent. Utóbbi ugyanakkor csak részben új, a csoporthoz tartozó Volvo már eddig is megjelent a statisztikában, de most már csoportként a Geely és Zeekr márka értékesítéseit is figyelembe veszik.

Az új kínai márkák őrületes tempót diktálnak. A legfrissebb, májusi statisztikák alapján a BYD, a Cherry és a Leapmotor is több mint megduplázta értékesítési adatait az egy évvel korábbi értékhez képest és már nem lehet annyival elintézni a kérdést, hogy alacsony bázisról könnyű nagyot nőni, mert a nagyobb kínai cégek már a Ford, a Nissan vagy éppen a Tesla számait is lenyomják, de a kisebbek is felveszik a versenyt a Mazda vagy éppen a Suzuki értékesítési adataival.

A felsorolt kínai autógyártók által gyártott személygépkocsik együttesen az európai új autó eladások 10,5 százalékát teszik ki. Ez lényegében megegyezik a japán gyártók 11,2 százalékos részesedésével és magabiztosan előzik a korábbi feltörekvő dél-koreai márkák 7,2 százalékos súlyát.

Európába is begyűrűztek a bajok

Az európai autógyártók problémája nem újkeletű, de az elmúlt évek még „csak” arról szóltak, hogy az elektromos meghajtás terjedésével párhuzamosan 2020 óta Kínában rohamosan veszítik el piaci részesedésüket az ottani gyártókkal szemben. Most ez már egyértelműen megfigyelhető Európában is, ahogy az a fenti piaci részesedésekből is látszik. De talán ennél is beszédesebb, ha azt nézzük, hogy míg májusban 3,2 százalékkal bővültek az EU-ban az újautó-eladások, ezt egyetlen európai márka a BMW (+3,7 százalék) volt képes felülmúlni, vagyis az összes többi európai autógyártó piaci részesedést veszített a hónapban. Nem sokkal jobb a helyzet, ha az év első 5 hónapját egyben vizsgáljuk, a piac 4 százalékkal növekedett, a BMW nagyjából tudta ezt tartani 3,9 százalékos növekedéssel, de meghaladni egyedül a Stellantis csoport volt képes 5,7 százalékos bővüléssel.