Balatoni bérverseny: nem minden szakács keres milliókat, de a jó szakemberekért körömharc folyik
A Balaton környéki álláshirdetések alapján a szakácsok többsége jelenleg nettó 500–850 ezer forint közötti havi fizetésre számíthat. A bérek természetesen jelentősen függnek a tapasztalattól, az étterem kategóriájától, valamint attól is, hogy szezonális vagy egész éves munkáról van szó.
A legnagyobb figyelmet rendszerint a kiemelkedő ajánlatok kapják. Egy tihanyi álláshirdetésben például chefhelyettes vagy szakács pozícióra nettó 500 ezer és 1,5 millió forint közötti havi keresetet kínálnak, ami már a hazai átlagbérek többszörösét jelentheti. Ezek azonban inkább a prémiumkategóriás vendéglátóhelyekhez és a kiemelt szakértelemmel rendelkező munkavállalókhoz köthetők, mintsem a balatoni piac egészéhez.
A szállás már szinte alapelvárás a Balatonon
A tó körüli vendéglátóhelyek többsége ma már nem csupán fizetéssel próbál versenyezni. A szakácsokat kereső hirdetések jelentős részében ingyenes vagy kedvezményes szállás, napi étkezés és egyéb juttatások is szerepelnek. Több északi parti étterem 2500–3500 forintos órabért kínál a szezonra érkező szakácsoknak, miközben a szállást a munkahelytől néhány percnyi távolságra biztosítják.
A munkaadók szerint erre szükség is van, hiszen a helyi munkaerő önmagában nem képes kiszolgálni a nyári hónapokban megugró keresletet. A szezonális dolgozók jelentős része az ország más régióiból érkezik, számukra pedig a lakhatás biztosítása sokszor fontosabb szempont, mint a bér néhány tízezer forintos különbsége.
Már nem a bérek, hanem a szakemberek hiánya a fő probléma
A balatoni vendéglátás évek óta ugyanazzal a kihívással küzd: kevés a tapasztalt szakács. A munkáltatók ezért nemcsak egymással, hanem a külföldi munkaadókkal is versenyeznek. Több állásportálon még mindig találhatók olyan külföldi ajánlatok, amelyek nettó 1900 eurós fizetéssel, valamint ingyenes szállással és étkezéssel próbálják elszívni a magyar szakembereket.
Ez a verseny a Balaton környéki bérekre is hatással van. A vendéglátósok szerint ma már nem elegendő pusztán szezonális munkát kínálni:
- a szakácsok egyre inkább kiszámítható foglalkoztatást,
- jobb munkakörülményeket
- és hosszabb távú perspektívát várnak el.
Balatoni strandkörkép: listába szedtük, hol mennyiért fürödhetünk 2026-ban
Ahogy egyre melegebb napok köszöntenek ránk, sokan már alig várják, hogy ellátogassanak a magyar tengerhez, és egy kicsit felfrissülhessenek. Az alábbiakban összeszedtük a balatoni strandokon 2026-ban érvényes felnőttnapijegyárakat. A magasabb belépő jellemzően a kényelmet, a biztonságot és a szélesebb szolgáltatási palettát fedezi; cserébe kiszámíthatóbb, rendezettebb körülmények között pihenhetünk. Ugyanakkor, ha költséghatékony megoldást keresünk, az olcsóbb vagy éppen ingyenes strandok igazi kincsek.
Nem új jelenség a magas balatoni fizetés
Az egymillió forintos balatoni szakácsfizetések időről időre visszatérő téma, azonban a vendéglátásban már évekkel ezelőtt is az országos átlagot jelentősen meghaladó bérekkel próbálták megtartani a szakembereket. A különbség inkább az, hogy a munkaerőhiány azóta sem enyhült, miközben a bérek általános emelkedése miatt a korábban rendkívülinek számító összegek ma már kevésbé példátlanok.
A balatoni szezon idén sem a mindenki számára elérhető milliós fizetésekről szól. A valóság inkább az, hogy a tó körüli vendéglátásban továbbra is komoly verseny folyik a jó szakácsokért, és ennek az árát a munkáltatók egyre magasabb bérekkel és bőkezűbb juttatásokkal fizetik meg.
A vendéglátás egészére hatással vannak a balatoni bérek
A balatoni szezonális bérek nemcsak a tó körüli éttermek munkaerőpiacát alakítják, hanem az egész hazai vendéglátóiparra hatással vannak. A nyári hónapokban számos vidéki és budapesti étterem is szembesül azzal, hogy dolgozóik egy része a magasabb fizetések reményében a Balatonhoz szerződik.
Emiatt a vendéglátóhelyek országszerte kénytelenek béreket emelni, rugalmasabb munkafeltételeket kínálni vagy a korábbinál nagyobb hangsúlyt fektetni a munkavállalók megtartására.
A szakma szereplői szerint a következő évek egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy sikerül-e elegendő utánpótlást biztosítani a konyhákra, mert a munkaerőhiány már nemcsak a nyári szezonban, hanem egész évben érezhető probléma a magyar vendéglátásban.
Kiderült, mennyit költenek a magyarok nyaralásra: a többségnek erre futja idén
Idén a magyarok közel fele tervez többnapos nyaralást, de a többség fejenként 200 ezer forintnál kevesebbet tud rászánni a pihenésre. A magyarok szerint a Balatonnál a külföldi nyaralás megfizethetőbb. A legtöbben inkább családdal terveznek utazást, mintsem barátokkal.