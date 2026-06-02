Kiderült, mennyit költenek a magyarok nyaralásra: a többségnek erre futja idén

A magyarok közel fele tervez nyaralást idén. A legtöbben csak megtakarításaikat felhasználva képesek finanszírozni az üdülésüket, ennek ellenére sokan túlköltekeznek a vakáció alatt – derül ki a Cofidis és az NRC közös reprezentatív kutatásából.

A Balaton már nem kell a magyaroknak, a többség szerint drágább, mint egy tengerparti nyaralás / Fotó: Shutterstock

A 18–75 év közötti lakosság fele évente legalább egyszer elmegy nyaralni belföldön, míg külföldre nagyjából negyedük jut el minden évben. Akár hazai, akár határon túli nyaralásról van szó, a magyarok jelentős többsége legfeljebb egyhetes útban gondolkodik. Idén a megkérdezettek közel fele (46 százalék) tervez többnapos nyaralást. Azok közül, akik már eldöntötték, hogy üdülnek, kétharmad tervez belföldön nyaralni.

A nyaralók háromnegyede autóval is utazik, a külföldet megcélzók kétharmada pedig repülőre is száll. Buszt vagy vonatot az üdülésre indulók közel harmada vesz igénybe. A 30 év alattiak többsége aktív kikapcsolódást keres, míg a 60 év felettiek körében a passzív időtöltés a legnépszerűbb. A lakosság többsége inkább új helyeket fedezne fel, mintsem visszatérjen a már bevált úti célokhoz, és szívesebben töltik a pihenést a családdal, mint barátok társaságában.

Az utazók harmada szívesen használ mesterséges intelligenciát a nyaralási programok megtervezéséhez – ez elsősorban a fiatalokra (18–29 év között: 56 százalék) és a gyerekesekre (42 százalék) jellemző.

A magyarok a megtakarításaikból nyaralnak

Tízből négyen a világban tapasztalható katonai konfliktusok miatt némileg tartanak attól, hogy külföldre utazzanak. Ez leginkább a nőket és a hatvan év felettieket aggasztja.

A magyarok többsége (52 százalék) fejenként kevesebb, mint 200 ezer forintot tud szánni az idei nyaralásra, a válaszadók negyede pedig 100 ezer forintnál olcsóbb pihenést engedhet meg magának. Egy főre vetítve 300 ezer forintnál drágább vakációban csupán a lakosság negyede gondolkodik.

A nyaralást tervezők többségének (59 százalék) a megtakarításához is hozzá kellene nyúlna, hogy fedezze az utazás költségeit, tízből négyen pedig kifejezetten erre a célra is tettek félre pénzt.