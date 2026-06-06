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Barátság kőolajvezeték
Mol
orosz olaj

Valami nagyon megváltozott a Barátság vezetéken: sokkal kevesebb orosz olaj érkezik Magyarországra, mint az Orbán-kormány alatt – megszólalt a Mol

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Napi mintegy 70 ezer hordó tűnt el a korábbi szinthez képest. A Barátság vezeték működik, de a fénykorában ennél jóval több orosz olajat szállított Magyarországra. A Mol adott rá egy magyarázatot, mi történt.
Hecker Flórián
2026.06.06, 19:22
Frissítve: 2026.06.06, 19:34

Figyelemreméltó értesüléseket közölt a napokban a Reuters a Barátság vezeték helyzetéről. A hírügynökség alapvetően arról tájékozódott, hogyan alakul az olajszállítása az igencsak terhelt múltra visszatekintő csővezetéken, mióta az ukránok helyreállították a szállításokat.

Barátság vezeték, olaj, cső
Barátság vezeték: valami nagyon megváltozott, sokkal kevesebb orosz olaj érkezik Magyarországra, mint az Orbán-kormány alatt / Fotó: MOL

A cikkből első blikkre az derült ki, hogy májusban az Oroszországból érkező olajexport a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába visszatért a normális szintre – erről három iparági, de névtelen forrás beszélt.

A normál szint napi 165 ezer hordót jelent. Ahogy arról a Világgazdaság is sokat írt, Szlovákia és Magyarország április 23-án kezdte meg újra a nyersolaj fogadását a csővezetéken keresztül, mitán január végétől csaknem három hónapra leállt a működés. 

A Barátság kőolajvezeték áramlása egy sérülés miatt állt le, amelyért Ukrajna Oroszországot, annak légicsapását okolta. Zelenszkijék csak áprilisra, a magyar választások utánra fejezték be a csővezeték javítási munkálatait. Ez az Orbán-kormány értékelése szerint tudatos olajblokád volt.

Mindenesetre május volt az első teljes hónap az újraindulás után, amikor már ezen az útvonalon zajlottak az olajszállítások. A két ország áprilisban mindössze napi 55 ezer hordó olajat kapott az informátorok szerint, de ekkor a Barátság vezeték csupán egy hétig üzemelt.

Barátság vezeték: valami nagyon megváltozott, sokkal kevesebb orosz olaj érkezik Magyarországra

Csakhogy, bár a csővezetéken keresztüli szállítások jelenleg nincsenek korlátozva, a májusi szállítási mennyiség

mégis jócskán elmaradt a januári leállítás előtt tapasztalt napi 200-235 ezer hordó szinttől.

A mostani adathoz képest a különbség mintegy 70 ezer hordó. Erre állítólag az a magyarázat, hogy a két ország lépéseket tett az olajimport diverzifikálására.

A magyar Mol olajvállalat, amely Magyarországon és Szlovákiában is tulajdonos az ottani olajfinomítókban (Százhalombatta és Pozsony), azt nyilatkozta a Reutersnek, hogy az idén tíz különböző típusú nyersolajat vásárolt. Ez összhangban van a vállalat diverzifikált beszerzési stratégiájával, amelyet a jövőben is folytatni kíván.

Szerencsére jelenleg mind a keleti, mind a déli kőolajvezetékek megszakítás nélkül működnek, és vizsgáljuk további csővezetéki összeköttetések lehetőségeit, mint például

az Odesszán keresztüli útvonal jövőbeni igénybevételének lehetőségét

 – közölte a vállalat. Utóbbi megjegyzés nem kevésbé érdekes és fontos.

Akárhogy is, Oroszország jelenleg a Barátság vezeték déli ágán keresztül szállít olajat Magyarországra és Szlovákiába. Ezt azért teheti meg, mert a két uniós ország az uniós szankciók alóli mentességet kapott, amelyeket Brüsszel Moszkva Ukrajna elleni háborúja miatt vezetett be.

Mindeközben Kazahsztán északi Barátság-ágon keresztüli, Németországba irányuló olajtranzitja május óta szünetel, az oroszok állítása szerint a „technikai lehetőségek” hiánya miatt. Ez nagyban hasonlít az ukránok kommunikációjára Magyarországgal, amikor a hasonló leállást magyarázták. 

Tény, hogy az orosz Transznyeft csővezeték-hálózata idén ismétlődő támadásoknak volt kitéve ukrán drónok részéről. Kijev központi katonai stratégiaája, hogy fokozza a Moszkva energetikai infrastruktúrája elleni csapásait.

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Megtörtént a kapcsolatfelvétel Magyar Péterékkel. A budapesti orosz nagykövet részletes interjúban beszélt Oroszország és Magyarország viszonyáról és nyíltan elmondta, mi most a helyzet az energetikai megállapodásokkal.

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