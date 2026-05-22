Oroszország kész a pragmatikus együttműködés folytatására Magyarországgal – erről is beszélt Evgeny Sztanyiszlavov budapesti nagykövet az Iz.ru-nak adott interjújában. A diplomata a Paks II. projektről és az ország új kormányával való első kapcsolatfelvételről is nyilatkozott.

Orosz nagykövet: vallott Magyarországról, elmondták, lesz-e olaj a Barátság vezetéken

Orosz képviselők már megkezdték a párbeszédet Magyarország új kormányának néhány tagjával, és ez a kommunikáció „reménykeltő” volt. Ugyanakkor az energetikai együttműködés jövője attól függ majd, hogy Budapestnek sikerül-e megőriznie az uniós szankciók alóli mentességeket, megvédenie a Barátság kőolajvezetéket, és változtatásokat elérnie az Európai Unió gázszabályozásában.

Emlékeztetett rá, hogy az orosz energetikai vállalatok a nyersanyagok fő beszállítói Magyarországra, és erre vonatkozóan hosszú távú szerződéses kötelezettségekkel rendelkeznek. A közös munka évtizedei alatt megbízható partnerekként bizonyítottak, akikkel kifizetődő üzletet kötni. „Oroszország kész az ilyen pragmatikus együttműködés folytatására Magyarországgal a kölcsönös tisztelet alapján és egymás érdekeinek figyelembevételével,

de sajnos nem minden tőlünk függ.”

Felidézte, hogy az Európai Unió számos korlátozó intézkedést fogadott el, amelyek Magyarországra vetítve az Oroszországból származó vezetékes gáz szállításának tilalmát jelentik majd 2028. január 1-jétől. Brüsszelnek hasonló tervei vannak az orosz kőolajjal kapcsolatban is, amely a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkezik Magyarországra.

Ha a jelenlegi szállításokról beszélünk, egyelőre érvényben van a Magyarország által 2022-ben kapоtt mentesség az uniós szankciórendszerek alól. „A kőolajvezetéket azonban Kijev nemrégiben kitalált ürügyekkel majdnem három hónapra lezárta. Az Európai Bizottság pedig, amely korábban garantálta a segítségét az ilyen kérdések megoldásában, a kisujját sem mozdította, hogy bármiféle nyomást gyakoroljon az ukrán hatóságokra” – értékelt az orosz nagykövet.