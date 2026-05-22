Vallottak az oroszok Magyarországról: elmondták, lesz-e olaj a Barátság vezetéken, gáz és atomenergia a Tisza-kormány alatt – „Sajnos, nem minden tőlünk függ”
Oroszország kész a pragmatikus együttműködés folytatására Magyarországgal – erről is beszélt Evgeny Sztanyiszlavov budapesti nagykövet az Iz.ru-nak adott interjújában. A diplomata a Paks II. projektről és az ország új kormányával való első kapcsolatfelvételről is nyilatkozott.
Orosz képviselők már megkezdték a párbeszédet Magyarország új kormányának néhány tagjával, és ez a kommunikáció „reménykeltő” volt. Ugyanakkor az energetikai együttműködés jövője attól függ majd, hogy Budapestnek sikerül-e megőriznie az uniós szankciók alóli mentességeket, megvédenie a Barátság kőolajvezetéket, és változtatásokat elérnie az Európai Unió gázszabályozásában.
Emlékeztetett rá, hogy az orosz energetikai vállalatok a nyersanyagok fő beszállítói Magyarországra, és erre vonatkozóan hosszú távú szerződéses kötelezettségekkel rendelkeznek. A közös munka évtizedei alatt megbízható partnerekként bizonyítottak, akikkel kifizetődő üzletet kötni. „Oroszország kész az ilyen pragmatikus együttműködés folytatására Magyarországgal a kölcsönös tisztelet alapján és egymás érdekeinek figyelembevételével,
de sajnos nem minden tőlünk függ.”
Felidézte, hogy az Európai Unió számos korlátozó intézkedést fogadott el, amelyek Magyarországra vetítve az Oroszországból származó vezetékes gáz szállításának tilalmát jelentik majd 2028. január 1-jétől. Brüsszelnek hasonló tervei vannak az orosz kőolajjal kapcsolatban is, amely a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkezik Magyarországra.
Ha a jelenlegi szállításokról beszélünk, egyelőre érvényben van a Magyarország által 2022-ben kapоtt mentesség az uniós szankciórendszerek alól. „A kőolajvezetéket azonban Kijev nemrégiben kitalált ürügyekkel majdnem három hónapra lezárta. Az Európai Bizottság pedig, amely korábban garantálta a segítségét az ilyen kérdések megoldásában, a kisujját sem mozdította, hogy bármiféle nyomást gyakoroljon az ukrán hatóságokra” – értékelt az orosz nagykövet.
Ennek eredményeként Magyarországon érezhetően csökkentek az üzemanyag-tartalékok, és a piacon általánosságban is nehéz helyzet alakult ki. Ilyen körülmények között szerinte az új magyar kormánynak döntéseket kell hoznia az oroszokkal való energetikai együttműködés kilátásairól.
A Tisza Párt programja az ország energiaellátási forrásainak és útvonalainak diverzifikálását tűzte ki célul az orosz olaj- és gázimport 2035-ig történő fokozatos leépítése mellett.
Kapitány István, Magyarország új gazdasági és energiaügyi minisztere szerint az orosz kőolaj részarányának elmúlt években tapasztalt növekedése a magyar piacon „szerencsétlen döntés” volt. Ezzel egyidejűleg elismerik, hogy a hazánkkal való együttműködésre szükség van, mivel – Magyar Péter, Magyarország új miniszterelnökének szavaival élve – „a földrajzot nem lehet megváltoztatni”. Emellett kijelentették, hogy az új magyar vezetésnek nem áll szándékában aláásni saját versenyképességét, és „lábon lőnie magát”.
Ezt tervezi a Paks II. atomerőművel Oroszország
Arra a felvetésre, hogy Magyarország új kormánya bejelentette: átvilágítást (auditot) kíván végezni a Paks II. projektben és ez érintheti-e Oroszország szerepét az atomerőmű építésében, hosszan reagált.
Szerinte Magyarország új kormánya általánosságban elkötelezett az atomenergia fejlesztése mellett. Prioritásként bejelentett feladatai közé tartozik a Paks I. atomerőmű jelenleg működő négy blokkja üzemidejének újabb meghosszabbítása.
Ami a készülő Paks II. atomerőművet illeti, az új magyar hatóságok szeretnék alaposan áttanulmányozni a szerződést, a pénzügyi dokumentumokat és az építési területen végzett munkálatokat, majd ezen audit eredményei alapján meghatározni a további lépéseket.
Korábban a Paks II. atomerőmű építésének kérdéseivel a Külgazdasági és Külügyminisztérium foglalkozott. Az új kabinetben ezek a funkciók átkerültek a Gazdasági és Energiaügyi Minisztériumhoz. Nyilvánvaló, hogy az új felelősöknek szükségük lesz némi időre ahhoz, hogy képbe kerüljenek ennek a rendkívül összetett projektnek a részleteivel – mutatott rá.
Az orosz fél kész megadni ehhez minden szükséges segítséget a magyar partnereknek, hogy a projekt leltározása a lehető leggyorsabban lezáruljon, és a megvalósítás a tervezett ütemben folytatódhasson. Alekszej Lihacsov, a Roszatom állami konszern vezérigazgatója nemrégiben kijelentette: kész tényekkel alátámasztva megindokolni a projekt összes műszaki, gazdasági és pénzügyi paraméterét.
„Nagyon számítunk rá, hogy ez a szakmai párbeszéd már a közeljövőben megkezdődik.”
Megismétlem: a Roszatom képviselői készek haladéktalanul megkezdeni az ilyen konzultációkat
– zárta interjúját az orosz nagykövet.