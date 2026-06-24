Erős forint, gyenge export: szorul a hurok a magyar borászatokon

Látványosan emelkedett a belföldön értékesített magyar bor ára 2026 első öt hónapjában, miközben a kivitel mennyisége és értéke is visszaesett. A piac kettészakadása különösen érzékenyen érintheti azokat a borászatokat, amelyek a lédig exportból élnek, ugyanakkor a tokaji fehérborok külföldi árának növekedése kedvező kivételt jelent – derül ki Agrárközgazdasági Intézet friss jelentéséből.

Drágul a hazai bor, de gyengül az export: a fehér mentheti meg a magyar borászatot Foto: Havran Zoltán

Az AKI Piaci Árinformációs Rendszerének adatai szerint a belföldön termelt és itthon értékesített, földrajzi jelzés nélküli, illetve oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok feldolgozói értékesítési átlagára csaknem 22 százalékkal, hektoliterenként mintegy 41 ezer forintra emelkedett 2026 januárja és májusa között az előző év azonos időszakához képest.

A hazai piacon elsősorban a fehérborok drágultak. Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező fehérborok feldolgozói értékesítési ára 35 százalékkal, 42,9 ezer forintra ugrott hektoliterenként. Ezzel szemben a vörös- és rozéborok ára lényegében stagnált: átlagosan 36 ezer forintot kértek értük hektoliterenként.

Magyar bor: itthon drágulás, külföldön árcsökkenés

Egészen más kép látszik a külpiacokon. A belföldön termelt, de külföldön értékesített, földrajzi jelzés nélküli és földrajzi jelzéssel ellátott borok átlagára 2 százalékkal, 33,6 ezer forintra csökkent hektoliterenként.

A fehérborok exportára közel 4 százalékkal, 28,9 ezer forintra mérséklődött, míg a vörös- és rozéborok hektoliterenkénti ára 5 százalékkal, 28,6 ezer forintra esett vissza. Ez arra utal, hogy a magyar borászatok a külföldi piacokon továbbra is jelentős árversennyel szembesülnek.

A magasabb kategóriákban is vegyesen alakult a piac. Az egri vörös- és rozéborok belföldi átlagára mintegy 4 százalékkal, 63,7 ezer forintra csökkent. Az exportpiacon értékesített egri vörös- és rozéborok ára szintén lefelé mozdult: hektoliterenként közel 64,4 ezer forintot értek el, ami 6 százalékos éves visszaesés.

Tokaj azonban kivételt jelentett. A külföldön értékesített tokaji fehérborok átlagára 7 százalékkal, hektoliterenként 95,5 ezer forintra emelkedett. Ez azt mutatja, hogy az erős eredetvédelemmel és jól azonosítható prémiumpozícióval rendelkező magyar borok egy része kedvezőtlen exportkörnyezetben is képes javítani az árérvényesítő képességén.