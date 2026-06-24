Az új kormány és a sport: se kiköpni, se lenyelni nem tudják, megy a vacillálás

A kormányváltást követően számos területen jelentős változások történtek, van vannak tervben. A változás szele alól nem kivétel a magyar sport sem. Az előző kormány stratégiai ágazatként tekintett rá, az azonban még kérdéses, mit hozhat a jövő. Ezt a témát járta körül a Magyar Közgazdasági Társaság „Merre tovább, magyar sport?” című kerekasztal-beszélgetése.

Az idei évre biztosított a magyar sport finanszírozása / Fotó: Shutterstock + ChatGPT

Az új kormány még keresi a lehetőségét, hogy hogyan viszonyuljon a sporthoz – emelte ki Dénes Ferenc sportközgazdász, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Sportgazdasági és -menedzsment Intézetének oktatója. Hozzátette, hogy az előző kormányok idején kiemelt ágazat volt a sport, de ezzel együtt is egy sokrétű és katyvaszos rendszerről beszélhetünk, emiatt nem könnyű hozzá kialakítani az államigazgatást, így nem véletlen, hogy ez az egyik leglassabban állt fel.

A sportközgazdász szerint a Tisza-kormány két megközelítés közül választhat:

Jöhet egy jelentős piacgazdasági fordulat, és így egy áttérés piaci működésre.

Vagy marad az a fajta állami szerepvállalás, ami eddig volt, csak jobb, átgondoltabb, átláthatóbb módon. Ez egy állami finanszírozású sportot jelent.

A rendszer nem tökéletes, a szövetségek szponzori támogatása csekély, azt folyamatosan erősíteni kellene. Az állami támogatás sok sportágat kényelmessé tett, erős függés alakult ki az állam felé, ezért fel kell építeni egy új stratégiát. Ebben remélhetőleg az új kormány is segítséget nyújt – hangsúlyozta Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász, a Magyar Torna Szövetség általános alelnöke.

Új szemléletet kell meghonosítani

Dénes Ferenc hozzátette, hogy az előző kormány egyáltalán nem tiltotta meg a szponzorálást. Ha a piaci szempontokat nézzük, akkor a vállalatok azért nem szponzorálnak, mert nem éri meg nekik. A magyar sportnak nincsenek felépített márkái, amik/akik mögé a cégek beállnak. Egyedül Szoboszlai Dominik ilyen, őt nagyon sok reklámban láthatjuk is, azonban már sportágak bajnokai nem kapnak ekkora figyelmet, akkor sem, ha egyébként a személyiségük, hozzáállásuk, eredményeik alapján eladhatóak lennének.