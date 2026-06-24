Hetek óta készítik elő, most megnyílik az ingyenes menekülési út a Hormuzi-szorosban – szigorú átengedési protokollt vezet be Omán
Az ország a Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel (IMO) együttműködésben ideiglenes tengeri folyosókat hozott létre annak érdekében, hogy a hajók a megnövekedett biztonsági kockázatok közepette is biztonságosan hagyhassák el a térséget – írja a Reuters. A Hormuzi-szoros hajózási útvonalként – amelyen az iránu háború kitörése előtt a világ kőolaj- és cseppfolyósított földgázszállításainak mintegy ötöde haladt át– jelentős fennakadásokkal és állandó bizonytalansággal küzd azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael február 28-án háborút indított Irán ellen. A konfliktus visszafogta a kereskedelmi hajózást és megrázta a globális energiapiacokat.
Peremvidékre terelik a hajókat a Hormuzi-szorosban
Mint megírtuk, az IMO még április második felében tett bejelentést arról, hogy Ománnak közösen menekülési útvonalat alakítanak ki a hajók számára, ám akkor azok bevezetésének feltételéül a térségbeli feszültség enyhülését és a háborús cselekmények visszafogását szabták. Ezeket a felgyorsult amerikai-iráni békefolyamat alapján alighanem teljesültnek látják. A hajózóknak kiadott értesítésében Omán közölte, hogy a stratégiai jelentőségű vízi út jelenlegi forgalomelválasztó rendszere (TSS) jelenleg nem tekinthető biztonságosan használhatónak. Az IMO, vagyis az ENSZ hajózási ügynöksége által még 1968-ban elfogadott rendszer Irán és Omán felségvizein keresztül kijelölt hajózási sávokat hozott létre a szorosban.
Most viszont a körülmények miatt a szoroson keresztül távozó hajók a meglévő hajózási útvonalaktól északra és délre kijelölt ideiglenes útvonalakat vehetik igénybe.
Az Öböl menti arab állam szerint az intézkedések összhangban állnak a szoros iránt viselt felelősségével, annak a világgazdaság szempontjából betöltött jelentőségével, valamint a nemzetközi jog és a hajózás szabadsága melletti elkötelezettségével. A közlemény hivatkozott az Egyesült Államok és Irán között létrejött megállapodásokra is.
Omán hangsúlyozta, hogy a hajózás biztonsága továbbra is elsődleges szempont, és a hajóforgalmat fokozatosan, ellenőrzött módon kell újraindítani a megnövekedett ütközési kockázat miatt.
Így csorognának át a hajók nemrég még veszélyes vizek peremén
Az IMO által az ománi hatóságokkal együtt kidolgozott, több részből álló terv szerint a hajókat csoportokba rendezik, és egyenként értesítik őket arról, hogy mikor indulhatnak el, illetve melyik útvonalat kell követniük.
A hajókat először egy nemzetközi vizeken kijelölt várakozási övezetbe irányítják, és csak ezt követően kapnak engedélyt az út folytatására.
Az Omán által kijelölt keleti irányú útvonalat használó hajóknak folyamatos kapcsolatot kell tartaniuk a parti hatóságokkal, és maradéktalanul be kell tartaniuk minden navigációs utasítást.
Omán közölte, hogy a hajótulajdonosok és a kapitányok továbbra is kötelesek önálló kockázatértékelést végezni az út megkezdése előtt. A hajóknak az áthaladás teljes időtartama alatt
- bekapcsolva kell tartaniuk automatikus azonosító rendszerüket (AIS), és
- minden navigációs veszélyt jelenteniük kell az Ománi Tengerészeti Biztonsági Központnak.
Az ománi közlemény szerint a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókra nem vetnek ki díjat, összhangban az Egyesült Államok és Irán közötti legutóbbi tárgyalások eredményével.
Irán és Omán kedden tárgyalásokat kezdett a vízi út jövőbeli hajózási és tengeri szolgáltatási rendszerének irányításáról. Bár a Washington és Teherán közötti ideiglenes megállapodás 60 napig díjmentes áthaladást biztosít a kereskedelmi hajók számára, a tárgyalások várhatóan a hosszabb távú szabályozásra is kiterjednek, beleértve a tengeri szolgáltatások esetleges költségeit a türelmi időszak lejárta után.