Trump Kínának szánta a pofont, a hollandok jajdultak fel – Európa legértékesebb vállalata a tét, rohantak Washingtonba

Hollandia erőteljes lobbizásba kezdett az Egyesült Államokban, hogy ne terjesszék ki még jobban a holland ASML Holding által előállított csipgyártó gépek exportellenőrzését, mivel az nagyban korlátozná kínai értékesítéseit.

Az ASML Európa legértékesebb tőzsdei cége / Fotó: Lina Selg

Lobbizásba kezdett az ASML miatt Hollandia

Sjoerd Sjoerdsma holland kereskedelmi miniszter kedden találkozott Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszterrel és néhány törvényhozóval Washingtonban, ahol a kongresszus éppen az úgynevezett MATCH törvényt vitatja meg, amely szigorúan korlátozná a kínai csipgyártók hozzáférését az ASML berendezéseihez.

Abból a kivételes alkalomból jöttem ide, hogy nagy vonalakban ismertessem aggályainkat az amerikai kongresszussal

– mondta Sjoerdsma a Bloombergnek a találkozók után.

Erre azért vagyunk kénytelenek, mert az aggodalmaink igen jelentősek, és mert a tét Hollandia számára óriási

- tette hozzá.

A holland kormány elkötelezett a veldhoveni székhelyű ASML védelme iránt, amely jelenleg Európa legértékesebb vállalata. Kína pedig a vállalat legfontosabb piaca, bár az első negyedévben már csak a nettó forgalom 19 százaléka irányult ide, szemben az előző negyedévi 36 százalékkal. A visszaesést nyilvánvalóan a korábban bevezetett amerikai korlátozások okozták.

Korlátozás korlátozás hátán

Az amerikai törvényjavaslat a legfejlettebb extrém ultraibolya-litográfiai (EUV) gépek kínai exportjának korlátozása után az ASML kevésbé fejlett mély ultraibolya (DUV) berendezéseinek kínai eladásait is megfékezné.

Az ASML gépei lényegében hatalmas, szuperpontos nanonyomtatók, azaz fotolitográfiai berendezések, amelyek a mikroszkopikus áramköröket szilíciumostyákra viszik fel.

Az EUV és a DUV gépek közötti alapvető különbség a felhasznált fény hullámhosszában és a fókuszálási technológiában rejlik.

Az EUV a legmodernebb, 3-7 nm-es csúcskategóriás csipek gyártására szolgál,

míg a DUV az ennél nagyobb, 10 nm feletti, régebbi vagy egyszerűbb rétegek előállításához ideális.

Az ASML világszerte az egyetlen gyártója a - mindkét típusú - kifinomult litográfiai gépeknek, amelyek elengedhetetlenül szükségesek - az elektromos járművektől az AI-gyorsítókon keresztül a katonai felszerelésekig - minden fejlett technológiát működtető csipek gyártásához. A holland cég ügyfelei közé tartoznak a csipgyártás olyan globális óriásai, mint például a tajvani TSMC vagy a dél-koreai Samsung.

Mi is meg akarjuk akadályozni, hogy az érzékeny technológia olyan helyre kerüljön, ahol veszélyeztetheti a biztonságunkat, de erről önkéntes alapon kell döntenünk. Ennek a határokon, sőt az Atlanti-óceánon is átnyúló kényszerrel járó korlátozásnak a tervét ezért nagyon sajnálatosnak tartjuk

– mondta Sjoerdsma.