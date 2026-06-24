Trump Kínának szánta a pofont, a hollandok jajdultak fel – Európa legértékesebb vállalata a tét, rohantak Washingtonba
Hollandia erőteljes lobbizásba kezdett az Egyesült Államokban, hogy ne terjesszék ki még jobban a holland ASML Holding által előállított csipgyártó gépek exportellenőrzését, mivel az nagyban korlátozná kínai értékesítéseit.
Lobbizásba kezdett az ASML miatt Hollandia
Sjoerd Sjoerdsma holland kereskedelmi miniszter kedden találkozott Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszterrel és néhány törvényhozóval Washingtonban, ahol a kongresszus éppen az úgynevezett MATCH törvényt vitatja meg, amely szigorúan korlátozná a kínai csipgyártók hozzáférését az ASML berendezéseihez.
Abból a kivételes alkalomból jöttem ide, hogy nagy vonalakban ismertessem aggályainkat az amerikai kongresszussal
– mondta Sjoerdsma a Bloombergnek a találkozók után.
Erre azért vagyunk kénytelenek, mert az aggodalmaink igen jelentősek, és mert a tét Hollandia számára óriási
- tette hozzá.
A holland kormány elkötelezett a veldhoveni székhelyű ASML védelme iránt, amely jelenleg Európa legértékesebb vállalata. Kína pedig a vállalat legfontosabb piaca, bár az első negyedévben már csak a nettó forgalom 19 százaléka irányult ide, szemben az előző negyedévi 36 százalékkal. A visszaesést nyilvánvalóan a korábban bevezetett amerikai korlátozások okozták.
Korlátozás korlátozás hátán
Az amerikai törvényjavaslat a legfejlettebb extrém ultraibolya-litográfiai (EUV) gépek kínai exportjának korlátozása után az ASML kevésbé fejlett mély ultraibolya (DUV) berendezéseinek kínai eladásait is megfékezné.
Az ASML gépei lényegében hatalmas, szuperpontos nanonyomtatók, azaz fotolitográfiai berendezések, amelyek a mikroszkopikus áramköröket szilíciumostyákra viszik fel.
Az EUV és a DUV gépek közötti alapvető különbség a felhasznált fény hullámhosszában és a fókuszálási technológiában rejlik.
- Az EUV a legmodernebb, 3-7 nm-es csúcskategóriás csipek gyártására szolgál,
- míg a DUV az ennél nagyobb, 10 nm feletti, régebbi vagy egyszerűbb rétegek előállításához ideális.
Az ASML világszerte az egyetlen gyártója a - mindkét típusú - kifinomult litográfiai gépeknek, amelyek elengedhetetlenül szükségesek - az elektromos járművektől az AI-gyorsítókon keresztül a katonai felszerelésekig - minden fejlett technológiát működtető csipek gyártásához. A holland cég ügyfelei közé tartoznak a csipgyártás olyan globális óriásai, mint például a tajvani TSMC vagy a dél-koreai Samsung.
Mi is meg akarjuk akadályozni, hogy az érzékeny technológia olyan helyre kerüljön, ahol veszélyeztetheti a biztonságunkat, de erről önkéntes alapon kell döntenünk. Ennek a határokon, sőt az Atlanti-óceánon is átnyúló kényszerrel járó korlátozásnak a tervét ezért nagyon sajnálatosnak tartjuk
– mondta Sjoerdsma.
A holland kereskedelmi miniszter kiemelte, hogy a keddi tárgyalásokat egy sor washingtoni találkozó követi, amelyeken a holland kormány megpróbálja meggyőzni az amerikai politikusokat, hogy a MATCH törvény javaslatát vizsgálják felül.
Az ASML részvényei közel 3 százalékkal zuhantak pénteken, miután a befektetők értesültek az amerikai törvényjavaslatról, azóta azonban megnyugodott a piac. Szerdán dél körül 0,8 százalékos pluszban volt az árfolyam. A részvényekre utoljára 1578 eurón kötöttek ügyletet, év eleje óta 71 százalékkal drágult a papír.