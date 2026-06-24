Egyre hajmeresztőbb országokról suttognak Brüsszelben: egy bukott tervet élesztenének újra – ezt már Macron sem bírja, „nem erről szól Európa!"

Úgy tűnik, egyre biztosabb: valóban Ruandába és Üzbegisztánba küldenék az elutasított menedékkérőket egyes EU-tagállamok, mialatt az Európai Unió egy új visszatérési jogszabállyal (Return Regulation) próbálja megteremteni a jogszerű alapot a migránsok EU-n kívüli központokba küldéséhez.

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A Politico több forrást is megszólaltatott az ügyben, akik arról beszéltek a lapnak, hogy kezd körvonalazódni egy csoportosulás, akik Kelet-Afrikát és Közép-Ázsia legnépesebb országát tartják megfelelő célpontnak arra, hogy kiépítsenek egy mini-Európát és oda küldjék azokat a migránsokat, akiket élből elutasítottak az unió határain. Volt olyan is, aki azt mondta, hogy még nem döntöttek arról, hogy mely országokban hoznak létre központokat, „a politikai és diplomáciai folyamatnak még le kell zajlania ", a helyzetet lassítja, hogy az eddig „kinézett" országokban komoly aggályok merülnek fel az autoriter berendezkedés, az emberi jogok helyzete és a bíróságok függetlensége miatt.

Már régóta a radaron a két ország – fontosak az emberi jogok, állítják

A két állam nem most merül fel először, hiszen Üzbegisztánnak már van migrációs megállapodása Németországgal, míg Dánia korábban tárgyalt az ügyről Ruandával. Alexander Dobrindt német belügyminiszter akkor azt nyilatkozta a Brusselssignal összefoglalója szerint, hogy Berlin célja: az év végére „megállapodásokat kötni harmadik országokkal”.

Ruandát sem most dobták be a kalapba, korábban az Egyesült Királyság, illetve Dánia is kísérletet tett a „ruandai modellel". Bár a brit terv végül elbukott a jogi kihívások miatt, az ötletet több EU-s ország (például Ausztria, Hollandia) most uniós szinten próbálja megvalósítani. Ahogy egy másik uniós diplomata fogalmazott a lapnak, „ez nem egy darts meccs, ahol csak úgy dobálózunk városokkal a térképben. Szerinte a kormányok azokra az országokra összpontosítanak, ahol a meglévő kapcsolatok megkönnyíthetik a megállapodást.

Bár a kormányok Ruandát és Üzbegisztánt is szem előtt tartják, és ezt uniós szinten is megerősítették, továbbra is az egyes kormányokra van bízva, hogy saját megállapodásokat kössenek. Az Európai Bizottságot, amely nem vett részt az országok kiválasztásáról szóló tárgyalásokon, és a többi uniós fővárost is tájékoztatni kell, mielőtt a központok megkezdenék működésüket .

Annyi biztos, hogy az EU már több százmillió eurót folyósított Ruandába a Global Gateway programján keresztül, és 2023-ban 900 millió eurós beruházást jelentett be. A blokk emellett 119 millió eurós támogatást különített el Üzbegisztánnak is.

Képbe került egy harmadik, szintén afrikai ország is, Uganda, bár a tárgyalások még nagyon kezdeti szakaszban vannak – mondta egy magas rangú európai tisztségviselő. Érdekes kettősség ugyanakkor, és mutatja, hogy Brüsszel a látszatra nagyon ad, hogy Egyiptomot és Líbiát már kizárták az embercsempészet kockázatával és úgy általában az emberi jogokkal kapcsolatos aggodalmak miatt.