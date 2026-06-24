NKA hűtlen kezelés: kiderült, kiket tartóztattak le tegnap

Kedden közölte a NAV Dél-Alföldi Bűnügyi Igazgatósága, hogy nyomozói kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztériumban, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél (NKTK), valamint magánszemélyeknél. Azt is bejelentették, hogy hat személyt őrizetbe vettek, és az illetékes ügyészségnél kezdeményezték letartóztatásukat. Az még kedd este, kiderült, hogy Bús Balázs, az Nemzeti Kulturális Alap korábbi elnöke is köztük.

A NAV nyomozói hat embert tartóztattak le a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt/ MW

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az eljárás alá vont személyeket több mint 17 milliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A Telex információi szerint őrizetben vannak annak a kiemelt bizottságnak a tagjai is, akik a 17 milliárd forint kiosztásáról döntöttek:

egy korábbi fideszes országgyűlési képviselő,

a Lechner Tudásközpont tanácsadója,

a minisztérium közigazgatási államtitkárságának titkárságvezetője,

valamint a miniszteri kabinetfőnök-helyettes.

A NAV hetek óta nyomoz

Ahogy kedd esti cikkünkben megírtuk, A NAV már korábban megkezdte a tanúk kihallgatását, a nyomozás pedig a pályázati döntések szabályszerűségét és a támogatások felhasználását vizsgálja. Az adóhivatal nyomozói május 27-én nagyszabású kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél (NKTK) is. A májusi akció hosszan az éjszakába nyúlt, a hatóságok pedig papíralapú és elektronikus dokumentumokat, valamint informatikai eszközöket foglaltak le. Az adóhatóság az ügy összetettsége, valamint a lehetséges érintettek magas száma miatt már korábban kényszerintézkedéseket helyezett kilátásba. A nyomozás az elmúlt évek egyik legjelentősebb, kulturális támogatásokat érintő ügyévé válhat a kiosztott támogatások mértéke miatt.