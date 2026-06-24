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üzemanyagár
piaci árak
módosítás

Védett ár után: megelőzték a töltőállomások a Magyar Közlönyt – kozmikus anomáliának tűnik a kutak húzása, de nem az

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az Országgyűlés június 23-án elfogadta azt a törvénymódosítást, melynek vonatkozó passzusai alapján megszűnik a védett üzemanyagárak rendszere Magyarországon. A módosítás a kihirdetés napját követően lép hatályba, ugyanakkor cikkünk készítésének pillanatáig nem jelent meg a Magyar Közlönyben, a magyar töltőállomásokon mégis a piaci árakkal találkoznak mától az autósok. Jogsértő magatartás azonban ezzel nem valósul meg, hiszen a védett üzemanyagárak eddig is ármaximumot jelentettek, azoktól – csökkentéssel – el lehetett térni, mostranra pedig a piaci árak az eddigi maximumok alá szaladtak.
Juhász Péter
2026.06.24, 14:18

Elfogadta az Országgyűlés a védett üzemanyagárak kivezetésére vonatkozó jogszabálymódosítást, aminek köszönhetően június 24-től már a piaci árazásnak megfelelően tankolhatunk Magyarországon, azaz a kiskereskedelmi árak jellemzően lekövetik a nagykereskedelmi árak változásait, a kereskedők pedig ennek megfelelően árazzák az üzemanyagokat a töltőállomásokon. Bár a megszavazott törvénymódosítás hivatalosan még nem jelent meg a Magyar Közlönyben, a gyakorlatban a hatósági védett árak rendszere június 24-vel érvényét vesztette.

Mol, totemoszlop, védett üzemanyagárak
Egy budapesti üzemanyagtöltő állomás totemoszlopa a védett üzemanyagárak kivezetésének elfogadása utáni napon, június 24-én
Fotó:  Világgazdaság

Mérsékeltebb piaci árakkal búcsúzunk a védett üzemanyagáraktól

Miként a Világgazdaság oldalán megírtuk, a mai napon az alábbiak szerint alakulnak az üzemanyagok átlagárai:

  • 95-ös benzin – 580 Ft/liter,
  • gázolaj – 594 Ft/liter.

Ezek az átlagos üzemanyagárak mérsékeltebbek, mint a korábban megismert és bő három hónapra megszokott védett árak (595 forint a 95-ös benzin és 615 forint a dízel esetében). 

A Világgazdaság utána járása alapján a benzinkutak pedig immár ténylegesen a piaci árakat alkalmazzák, mind a totemoszlopokon, mind pedig a töltőoszlopokon ezekkel találkozhatnak az autósok. Lapunknak egy budapesti töltőállomáson például megerősítették, hogy már ma 0:00-tól kezdődően a piaci árakat alkalmazzák, és lényegében „elbúcsúztak” a védett áraktól.

Ennek megtétele a hatályos jogszabályokkal egyezik a kutak részéről, és itt a hangsúly a „hatályos” kifejezésen van, s egyben a magyarázat is itt rejlik arra, hogy miért a piaci árakon lehet tankolni már akkor, amikor a Magyar Közlönyben egyelőre nem jelent meg a Sulyok Tamás köztársasági elnök által aláírt módosítás (erre egyébként várhatóan legfeljebb néhány napon belül sor kerül, a megjelenést követő naptól pedig a módosítás több más előírásával együtt hatályossá válik). 

A módosítás hatálya előtt ugyanis a jogszabály korábbi állapota és kapcsolódó rendeletei vannak érvényben, melyek kimondták, hogy a védett árak ármaximumot jelöltek. 

Azaz attól „lefele” el lehetett térni a kereskedőknek az árazásnál (erre példa nemigen volt a tavaszi magas olajárak mellett, legfeljebb a diszonthálózatokon lehetett látni egy-egy időszakos terítést), de drágábban nem adhatták az üzemanyagot. Vagyis az a kereskedelmi gyakorlat, hogy a védett üzemanyagárak megszüntetésének hatályba lépéséig már a piaci árakon adják az üzemanyagot (ez most a védett áraknál mérsékeltebb árakat jelent), a - most még - hatályos védett áras rendelkezéseknek felel meg, hiszen a kereskedők élnek azzal a lehetőséggel, hogy az üzemanyagot ezek érvénye alatt akár a védett áraknál annál olcsóbban is kínálhatják (de drágábban nem).

A piac alávágott az árplafonnak

A piaci mechanizmusok újbóli érvényesülését az üzemanyag-kereskedelemben több szereplő tartotta időszerűnek. A lehetőséget az nyitotta meg, hogy a nemzetközi olajpiaci folyamatok és a forint erősödése miatt az elmúlt napokban a piaci árak a korábbi védett árszint alá süllyedtek. Ennek eredményeként látnak ma is az autósok a totemoszlopokon a védett áraknál mérsékeltebb árakat.

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára a védett árak eltörlésére vonatkozó jogszabálymódosítás elfogadását követően azt nyilatkozta a Világgazdaságnak, hogy bár kockázat van a lépésben, de nem kell arra számítani, hogy az olaj ára újra durva emelkedéssel reagál arra, ha esetleg az amerikai-iráni békefolyamatban időnként döccenőkhöz jutnak a felek. A főtitkár szerint a piaci viszonyokhoz való visszatérés több lehetőséget kínál minden érdekelt félnek, az autósok oldalán pedig talán a legfontosabb szempont, hogy a töltőállomások újra „versenyezhetnek” a vásárlókért.

A töltőállomásoknak gazdasági érdekük is, hogy kövessék a piaci árcsökkenést. Ha egy kút a törvény adta – alighanem már csak napokig fennálló – lehetőséget kihasználva makacsul mostani piaci árazásúnál magasabb, 595 forintos védett áron kínálná a benzint, a vásárlók egyszerűen átmennének a szomszédos, olcsóbb piaci áras kútra.

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