Egyéves csúcson a dollár, a forintból kiment a szusz
A keddi forintgyengülést követő szinten ragadt szerda délelőtt is a hazai deviza, sőt 10 óra körül egy újabb lefordulás bontakozott ki, ahonnan azonban visszatért a forint keddi záróárfolyama közelébe.
Jegybanki hatásra gyengült a forint
Az euró jegyzése egészen 356,8 forintig futott fel, ahonnan 355,5 forintig ereszkedett a közösségi fizető eszköz árfolyama.
Hasonló ívet írt le a többi devizával szemben is a forint. A dollár kurzusa például egészen 314,2 forintig futott fel, majd innen korrigált vissza 313,78 forintra.
A hazai piacon kedden érdemben gyengült a forint az euróval szemben. Nem segítette a magyar devizát a dollár további menetelése, ugyanakkor a lényegi hatásként az MNB kamatvágást követő kommunikációja azonosítható
- írja az Erste.
A jegybank a rendkívül kedvező inflációs pálya mellé további kamatcsökkentéseket lengetett be a következő hónapokban, ami alaposan meglepte a szereplőket.
Az MBH Bank szerint pedig
az MNB egymást követő üléseken, 25 bázispontos lépésenként csökkentheti az alapkamatot, ami így a nyár végére 5,50 százalékra csökkenhet. Egyelőre azt gondoljuk, hogy ezt követően néhány hónapnyi kivárás következhet, így az idei év végére az 5,50 százalékos szint megmaradhat, majd 2027-ben 5,00 százalékra csökkenhet az irányadó ráta. Az elmúlt hetek folyamatai ugyanakkor – ha tartóssá válnak – ennél alacsonyabb kamatokat is lehetővé tehetnek.
Egyéves csúcson a dollár
Eközben az euró ellenében is folytatódott a dollár erősödése, fél egy körül már 1,1344 körül járt a keresztárfolyam, ami egyéves csúcsot jelent.
A nemzetközi devizapiacon kedden enyhén tovább erősödött a dollár az euróval szemben. A piac tovább árazta a szigorúbb Fed-pályát: az euró-dollár 1,140 alá csúszott, miközben a szeptemberi Fed-kamatemelés esélyét a piac 70 százalék körülire tette
- emeli ki megint csak az Erste.
Christine Lagarde EKB-elnök korábbi üzenete — amely szerint egyelőre nincs elég bizonyíték tartós másodkörös inflációs hatásokra — kevésbé agresszív euróövezeti monetáris képet sugallt, szemben a Fed szigorúbbnak tűnő politikájával.
Az euróoldalon emellett főként a német Ifo üzleti hangulatindex kerülhet a fókuszba. A piac már a csütörtöki amerikai PCE-inflációs adatra is készülhet, amely a Fed által kiemelten figyelt inflációs mutató, ezért a mai kereskedésben az erre való pozicionálás is szerepet kaphat.