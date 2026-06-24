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Egyéves csúcson a dollár, a forintból kiment a szusz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Visszajött egy nagy délelőtti lefordulásból a hazai deviza. Ezzel azonban el is készült az erejével a forint, miközben a dollár egyéves csúcsra erősödött az euróval szemben. Fordult a kocka, most már a Fed-et látják héjábbnak a befektetők és nem az EKB-t, miközben idehaza kamatvágási ciklus indulhat.
Murányi Ernő
2026.06.24, 12:51
Frissítve: 2026.06.24, 12:53

A keddi forintgyengülést követő szinten ragadt szerda délelőtt is a hazai deviza, sőt 10 óra körül egy újabb lefordulás bontakozott ki, ahonnan azonban visszatért a forint keddi záróárfolyama közelébe.

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Egyéves csúcson a dollár, a forintból kiment a szusz / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

Jegybanki hatásra gyengült a forint

Az euró jegyzése egészen 356,8 forintig futott fel, ahonnan 355,5 forintig ereszkedett a közösségi fizető eszköz árfolyama.

EUR / HUF árfolyam
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Havi
Éves
3 éves

 

Hasonló ívet írt le a többi devizával szemben is a forint. A dollár kurzusa például egészen 314,2 forintig futott fel, majd innen korrigált vissza 313,78 forintra.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A hazai piacon kedden érdemben gyengült a forint az euróval szemben. Nem segítette a magyar devizát a dollár további menetelése, ugyanakkor a lényegi hatásként az MNB kamatvágást követő kommunikációja azonosítható

 - írja az Erste.

A jegybank a rendkívül kedvező inflációs pálya mellé további kamatcsökkentéseket lengetett be a következő hónapokban, ami alaposan meglepte a szereplőket.

Az MBH Bank szerint pedig 

az MNB egymást követő üléseken, 25 bázispontos lépésenként csökkentheti az alapkamatot, ami így a nyár végére 5,50 százalékra csökkenhet. Egyelőre azt gondoljuk, hogy ezt követően néhány hónapnyi kivárás következhet, így az idei év végére az 5,50 százalékos szint megmaradhat, majd 2027-ben 5,00 százalékra csökkenhet az irányadó ráta. Az elmúlt hetek folyamatai ugyanakkor – ha tartóssá válnak – ennél alacsonyabb kamatokat is lehetővé tehetnek.

Egyéves csúcson a dollár

Eközben az euró ellenében is folytatódott a dollár erősödése, fél egy körül már 1,1344 körül járt a keresztárfolyam, ami egyéves csúcsot jelent.

EUR / USD árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A nemzetközi devizapiacon kedden enyhén tovább erősödött a dollár az euróval szemben. A piac tovább árazta a szigorúbb Fed-pályát: az euró-dollár 1,140 alá csúszott, miközben a szeptemberi Fed-kamatemelés esélyét a piac 70 százalék körülire tette

 - emeli ki megint csak az Erste. 

Christine Lagarde EKB-elnök korábbi üzenete — amely szerint egyelőre nincs elég bizonyíték tartós másodkörös inflációs hatásokra — kevésbé agresszív euróövezeti monetáris képet sugallt, szemben a Fed szigorúbbnak tűnő politikájával.

Az euróoldalon emellett főként a német Ifo üzleti hangulatindex kerülhet a fókuszba. A piac már a csütörtöki amerikai PCE-inflációs adatra is készülhet, amely a Fed által kiemelten figyelt inflációs mutató, ezért a mai kereskedésben az erre való pozicionálás is szerepet kaphat.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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