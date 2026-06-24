A keddi forintgyengülést követő szinten ragadt szerda délelőtt is a hazai deviza, sőt 10 óra körül egy újabb lefordulás bontakozott ki, ahonnan azonban visszatért a forint keddi záróárfolyama közelébe.

Egyéves csúcson a dollár, a forintból kiment a szusz / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

Jegybanki hatásra gyengült a forint

Az euró jegyzése egészen 356,8 forintig futott fel, ahonnan 355,5 forintig ereszkedett a közösségi fizető eszköz árfolyama.