Itt a meglepetés a szegedi gyárról: olyat közölt a BYD, amitől a magyaroknak és a törököknek is eláll a lélegzete

A BYD alelnöke Stella Li arról számolt be újságíróknak, hogy a vállalatnak nincs ütemterve arra, hogy mikor indítja meg a termelést a jelenleg még épülő törökországi gyárában, így a projekt sorsa függőben van. Li ezt követően az elmúlt évek egyik legnagyobb magyarországi beruházásáról is beszélt.

BYD / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az alelnök előrejelzése szerint 2026 negyedik negyedévében kezdődhet meg az elektromos járművek gyártása a szegedi komplexumban.

Magyarország jelenleg az első számú prioritás

− jelölte ki a csapásirányt Stella Li, majd hozzátette, hogy a másodlagos cél egy újabb európai telephely létesítése.