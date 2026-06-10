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BYD
csúszás
Szeged

Itt a meglepetés a szegedi gyárról: olyat közölt a BYD, amitől a magyaroknak és a törököknek is eláll a lélegzete

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Úgy tűnik behúzta a féket a kínai vállalat a döntés pedig Törökország mellett Magyarországra is hatással lesz. Ismét csúszik Európa egyik legfontosabb autóipari projektje, a tervezettnél jóval később indulhat a szegedi BYD gyár.
Nagy Krisztián
2026.06.10, 12:05
Frissítve: 2026.06.10, 12:05

A BYD alelnöke Stella Li arról számolt be újságíróknak, hogy a vállalatnak nincs ütemterve arra, hogy mikor indítja meg a termelést a jelenleg még épülő törökországi gyárában, így a projekt sorsa függőben van. Li ezt követően az elmúlt évek egyik legnagyobb magyarországi beruházásáról is beszélt.

BYD
BYD / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az alelnök előrejelzése szerint 2026 negyedik negyedévében kezdődhet meg az elektromos járművek gyártása a szegedi komplexumban.

Magyarország jelenleg az első számú prioritás

− jelölte ki a csapásirányt Stella Li, majd hozzátette, hogy a másodlagos cél egy újabb európai telephely létesítése.

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