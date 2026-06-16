Okkal zsákolta a SpaceX részvényeit az ausztrál vasérc-lady, felvásárlót faragna Elon Muskból

A Gina Rinehart ügyvezetésével működő Hancock Prospecting bejelentette, hogy részesedéshez jutott a SpaceX részvényeiből a vállalat múlt heti, rekordot döntő tőzsdei bevezetése során. A befektetés pontos mértékét nem hizták nyilvánosságra, ugyanakkor az Australian Financial Review értesülései szerint az meghaladja az egymilliárd dollárt. A hivatalosan Space Exploration Technologies néven működő űripari SpaceX 75 milliárd dollárt vont be a világ eddigi legnagyobb tőzsdei kibocsátásán, részvényei pedig az első kereskedési napon 19 százalékos emelkedéssel zártak. Rinehart vállalatának döntése pedig a Mining.com értékelése szerint egyértelmű üzenet: a nyersanyapiac ausztrál királynője az űrbányászatra fogad.

A leggazdagabb ausztrál üzletasszony, Gina Rinehart vállalata bevásárolt a SpaceX űripari vállalat részvényeiből

Fotó: Getty Images/Matt King

Egymilliárd dollárról szól a fáma: ennyiért vásárolhatott be Rinehart az űripari cégből

Ausztrália leggazdagabb üzletasszonyának neve Magyarországon talán kevésbé ismert a dúsgazdagok köréből Elon Musk vagy Jeff Bezos nevéhez képest. Neve néhány éve azzal került be a szélesebb sajtónyilvánosságba, hogy levetetett egy galériából egy róla készült, szerinte előnytelen képet. Most viszont úgy tűnik, a világ jelenleg első számú űrcégében lát fantáziát.

„Ez jelentős befektetés a Hancock számára” – idézte a vállalat közleménye Gina Rinehartot. „A SpaceX olyan ágazatokban tevékenykedik, amelyek kulcsfontosságúak és hosszú távon komoly növekedési potenciállal rendelkeznek” – áll a szövegben.

A tranzakció tovább erősíti a bányászati és az űripari szektor közötti kapcsolatokat, miközben a kormányok és magánvállalatok egyre intenzívebben vizsgálják, miként szolgálhatják a kritikus ásványkincsek, a víz és az energiahordozók a jövőbeli, Földön túli tevékenységeket.

A Hancock Kínán kívül az egyik legnagyobb kritikusásvány-portfóliót építette ki, többek között részesedéssel rendelkezik a Lynas Rare Earths és az MP Materials társaságokban.

Ez kedvező helyzetbe hozhatja a céget, ha az űripar fejlődése idővel valódi keresletet támaszt ezen nyersanyagok iránt.

Az egymilliárd dollárt meghaladó befektetés Rinehart egyik legnagyobb érdekeltségének számítana a Hancock nyugat-ausztráliai vasércbányászati tevékenységén kívül. A milliárdos üzletasszony az elmúlt években agresszíven terjeszkedett a ritkaföldfémek és más stratégiai jelentőségű ásványkincsek piacán.