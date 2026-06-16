Megjelent a NAV szégyenlistája: most ön is megnézheti, hogy munkaadója mennyire becsületes

A NAV listáján szereplő adatok két évig nyilvánosan elérhetők, emellett a NAV külön listán tünteti fel azokat az adózókat is, amelyek a jogsértés miatt nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének − hívta fel a munkavállalók figyelmét a HRportal.

Megjelent a NAV szégyenlistája / Fotó: Civic Lens / Shutterstock

Milyen információkat tartalmaz a NAV listája?

A NAV honlapján elérhető az érintett foglalkoztatók neve, székhelye, lakcíme, adószáma, illetve természetes személyeknél az adóazonosító jele. A listára azután kerülnek fel a szabálysértők, hogy végleges közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem jelentették be alkalmazottjaik munkaviszonyát.

A hivatkozott azonosító adatok mellett a NAV feltünteti a jogsértést megállapító határozat keltét, véglegessé válásának napját, közigazgatási per esetén pedig a bírósági határozat jogerőssé válásának napját is közli. Ha az adóhatóság határozata ellen a közigazgatási bíróság előtt pert indítottak, az adatok közzétételére a bíróság jogerős és végrehajtható határozata alapján kerül sor. A NAV a közzétett adózók adatait két év elteltével törli.

Minden jogsértést részletesen listáz az adóhatóság?

A NAV a munkaügyi kapcsolatok rendezettsége törvényi feltételeinek más szervek eljárásában történő felhasználása céljából egyidejűleg nyilvánosságra hozza, hogy a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján szereplő adózók közül mely adózók nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.

Idetartoznak azok az adózók, amelyeket a NAV

foglalkoztatási jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt,

a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül,

végleges – közigazgatási pernél a bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható, nyilvánosságra hozott határozatban bírsággal sújtott.

Az adóhatóság ezekről a szabálysértőkről készült aktuális listája is nyilvánosan elérhető.