Hernádi Zsolt lemondott a Corvinus kuratóriumának elnökségéről

Lemondott a Budapesti Corvinus Egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány kuratóriumi elnöki és tagi tisztségéről Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy a felsőoktatási alapítványokat érintő közelgő jogszabályi változások nyomán átalakuló intézményi rendszer kialakításában korábbi vezetőként már nem kíván részt venni.

Hernádi Zsolt elköszönt a Budapest Corvinus Egyetemem fenntartó alapítványtól /Fotó: AFP

Lemondólevelében Hernádi Zsolt felidézte az elmúlt hét év eredményeit, amely időszak alatt a Corvinus modellváltásának irányítását végezte. Értékelése szerint sikerült megteremteni az egyetem stabil működésének pénzügyi alapjait: a költségvetés megháromszorozódott, a gazdálkodás kiszámíthatóbbá vált, valamint megvalósult a Gellért Campus fejlesztése. Emellett a munkavállalók bére több mint kétszeresére emelkedett, teljesítményalapú életpályamodellt vezettek be, és nőtt a hallgatói ösztöndíjak összege is. Kiemelte a tudományos tevékenységben és a nemzetköziesítésben elért eredményeket.

A távozó elnök szerint az alapítványi működési forma hozzájárult az egyetem versenyképességének javításához, ugyanakkor az új szabályozási környezetben megváltozott irányítási struktúrák jönnek létre. Úgy fogalmazott, az átmeneti időszakban nem lenne szerencsés, ha korábbi vezetőként szerepet vállalna az új rendszer kialakításában, mivel saját munkájával kapcsolatban óhatatlanul elfogult lenne.

Hernádi Zsolt utódjául átmenetileg Misovicz Tibort megválasztását javasolta, aki szerinte a legnagyobb operatív tapasztalattal rendelkezik az alapítvány és az egyetem kapcsolatának működéséről. Hernádi 2019 óta vezette a Corvinust fenntartó alapítvány kuratóriumát, amikor az egyetem az állami fenntartás helyett alapítványi működésre állt át. Levelét azzal zárta, hogy egykori alma matere örök híve és támogatója marad.