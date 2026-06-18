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Szorongató kamatok és jelzáloghitelek az eurózónában – mutatjuk kik járnak a legjobban

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Jelentős különbségek vannak az euróövezet országai között a lakáshitelek kamatainál. Máltán, Horvátországban és Szlovákiában egy jelzáloghitel 3 százalék körüli vagy annál alacsonyabb kamattal érhető el, addig a balti államokban egyes konstrukciók esetében az 5 százalékot is megközelíti a hitelköltség. De mitől vannak ilyen jelentős különbségek?
Lengyel Gabriella
2026.06.18, 09:31

Az Európai Központi Bank 2026. áprilisig rendelkezésre álló adatai szerint a balti hitelfelvevők valamivel több mint kétszer annyit fizetnek lakáshitelért, mint például a máltai háztartások. Aki ma Lettországban vesz fel lakáshitelt, számára a bank 4,18 százalékos kamatot számol fel. Ugyanez Máltán csak 2,08 százalékba kerül - írja az Euronews. Jelzáloghitel körkép, megdöbbentő különbségekkel. 

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                                  Az eurózóna országaiban nagy különbségek vannak a jelzáloghitel szerződések kamataiban/Fotó: csikiphoto / Shutterstock

Az euróövezet országai között jelentős különbségek vannak a lakáshitelek kamatai terén. Az Európai Központi Bank adatai alapján a legalacsonyabb jelzálogkamatokat 2025 végén és 2026 elején olyan országokban lehetett találni, mint 

  • Málta 2,08  százalék,
  • Bulgária 2,45 százalék,
  • Spanyolország 2,8 százalék, 
  • Portugália 2,85 százalék,
  • Horvátország 2,95 százalék,
  • Szlovákia 2,99 százalék.

 

Itt a legdrágább a jelzáloghitel

A  cikk kiemelte: a legmagasabb kamatok a balti államokban, különösen 

  • Lettországban
  • Észtországban voltak jellemzőek, ahol a hitelfelvevők 4–5 százalék körüli kamatszintekkel szembesültek.

A különbségek egyik fő oka az, hogy az egyes országokban eltérő arányban vannak jelen a fix és a változó kamatozású hitelek. A balti államokban a változó kamatozású konstrukciók dominálnak, ezért az Európai Központi Bank kamatpolitikájának változásai gyorsabban begyűrűznek a lakossági hitelpiacra. A dél-európai és közép-európai országok egy részében ezzel szemben elterjedtebbek a hosszabb időre rögzített kamatozású hitelek, amelyek nagyobb kiszámíthatóságot biztosítanak az adósok számára.

Az euróövezeti átlagos lakáshitelkamat nagyjából 3 százalék körül mozgott, de országonként akár két százalékpontot meghaladó eltérések is előfordultak.

 

Súlyos különbség a törlesztőrészletek között

A háztartások számára ezek a kamatkülönbségek jókora eltérést jelentenek a havi törlesztőrészletekben. Egy 200 ezer eurós, 20 évre felvett jelzáloghitel 

  • Máltán, az átlagos 2,08 százalékos kamattal számolva, nagyjából havi 1019 eurós törlesztést jelent. 
  • Ugyanez a hitel Lettországban, 4,18 százalékos kamattal, körülbelül havi 1231 euróba kerül, vagyis havonta több mint 200 euróval többe.

A futamidő végéig a lett adós így csaknem 295 ezer eurót fizetne vissza, szemben a máltai mintegy 245 ezer euróval. A különbség nagyjából 50 800 eurónyi plusz kamatteher ugyanarra az összegre, ugyanabban a pénznemben felvett hitel esetén.

A cikk rámutat arra, hogy ugyan az EKB kamatcsökkentései általánosságban mérsékelték a hitelköltségeket, a nemzeti sajátosságok, a bankrendszerek szerkezete és a hitelpiaci gyakorlatok továbbra is jelentősen befolyásolják a háztartások finanszírozási költségeit az euróövezeten belül.

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