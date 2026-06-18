Elsőként csapna le a békére az egyik legnagyobb olajexportőr – LNG-tankerei azonnal elözönlenék a Hormuzi-szorost

Katar máris visszairányítja néhány cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító tartályhajóját a Közel-Keletre, mivel az olajexportőr ország arra készül, hogy azonnal megnövelje kivitelét, amint az Amerikai Egyesült Államok és Irán békét kötnek, és a Hormuzi-szoros újra megnyílik a kereskedelmi hajózás számára.

Katar nem tétlenkedik, ha megszületik a béke, egyből felpörgetné az olajexportot / Fotó: Vytautas Kielaitis / Shutterstock

A Bloomberg arról számolt be, hogy a hajókövetési adatok alapján legalább négy, Katar tulajdonában lévő üres LNG-szállítóhajó indult vissza a térség felé, miután korábban vesztegelt valahol, vagy éppen más irányba tartott. Az adatok azt is mutatják, hogy egy másik, Katar által bérelt hajó szintén úton van a régióba. A tartályhajók mindegyike a katari Ras Laffant – a világ legnagyobb LNG-exportterminálját – jelöli meg következő úti célként.

Az adatok szerint további négy, Katarhoz köthető tartályhajó vesztegel az Ománi-öbölben, és ezek majd szintén megkísérelhetik az áthaladást a Hormuzi-szoroson keresztül a Perzsa-öbölbe, amint a helyzet ezt lehetővé teszi. Katar a február végén kitört iráni háború kezdete óta egyetlen üres hajót sem küldött vissza a Perzsa-öbölbe.

A katari LNG-flotta többi része is gyorsan mobilizálható

Habár a katari hajók visszatérése a térségbe csupán kis részét jelenti az ország mintegy 70 LNG-szállítóból álló flottájának, a lépés újabb jele annak, hogy az egyik legfontosabb kitermelő ország felkészül exportja növelésére, amennyiben a Hormuzi-szoros ismét biztonságosan hajózható lesz. A Bloomberg keddi beszámolója szerint Katar célja, hogy két hónapon belül helyreállítsa exportkapacitásának döntő többségét, amelynek kulcsfontosságú eleme lesz, hogy elegendő hajó álljon rendelkezésre a rakományok felvételéhez.

A hajók térségbe vezénylésére azt követően kerül sor, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Irán várhatóan véglegesíti a vízi útvonal újranyitásáról szóló megállapodást a iráni háború lezárását célzó erőfeszítések közepette. A tervek szerint ezen a héten pénteken aláírandó ideiglenes egyezmény értelmében Teheránnak biztosítania kell a kereskedelmi hajók szabad áthaladását a Hormuzi-szoroson, az Amerikai Egyesült Államoknak pedig fel kell oldania saját blokádját.