„Örömmel láttuk, hogy minden egyes társadalmilag fontos kérdést a kormányzati struktúra igyekszik lefedni. Ehhez képest vagy nem jutott figyelem, vagy nem tekinti a munkavállalók ügyeit társadalmilag fontos kérdésnek az új kormány. Ez a terület leértékelődését jelenti” – ezt mondta a Világgazdaságnak egy névtelenségét kérő szakszervezeti forrás. Május 12-én alakult meg hivatalosan a Tisza-kormány, majd jelent meg egy nappal később a Magyar Közlönyben a kormány feladat-és hatásköreit rögzítő ún. statútum rendelet. Már akkor sokan meglepődhettek, hogy a foglalkoztatáspolitika a valami rejtélyes okból a szociális és családügyi minisztériumhoz került, azonban később jött csak a hidegzuhany. Kátai-Németh Vilmos miniszter ugyanis négy államtitkárt nevezett ki, azonban közülük egy sem felel dedikáltan a munkaügyekért.

Mindenkit megdöbbentett a Tisza-kormány: a rendszerváltás óta nem fordult elő ilyen Magyarországon – „Ez a terület teljes leértékelődését jelenti” / Fotó: Székelyhidi Balázs

Mindenkit megdöbbentett a Tisza-kormány: a rendszerváltás óta nem fordult elő ilyen Magyarországon – „Ez a terület teljes leértékelődését jelenti”

Forrásunk szerint önmagában az is jelzésértékű, hogy a gazdasági minisztérium helyett a szociális tárcához került a terület, mivel azt mutatja, hogy a foglalkoztatáspolitika nem olyan súlyú terület az a Tisza- kormány számára, hogy a gazdasági minisztériumhoz kötődjön valamilyen formában. Pedig az egyik legnagyobb jövedelemtermelő csoportról beszélünk Magyarországon.

Az európai szociális modell a munkavállalóknak mindig van intézményesen is beleszólása a közügyekbe, most ez nem látszik, ami némileg aggasztó

– fogalmazott az informátorunk.

Kátai-Németh Vilmos június 12-én szólalt meg először a kérdésben, aznap foglalkoztatáspolitikai szakterület állománygyűlésén vett részt Bokor Adrienn közigazgatási államtitkár társaságában. Ugyanakkor sok konkrétum nem derült ki a Facebook-posztjából, amiben azt írta „új foglalkoztatáspolitikát építünk, amelynek része az is, hogy a külföldi vendégmunkások helyett a magyar munkavállalóknak adjunk lehetőséget és minőségi munkahelyeket.”

Csak ágazati szinten történtek egyeztetések

Azt nem mondani, hogy ne keresték volna az új kormányt a szakszervezetek, ám akikkel beszéltünk, egyöntetően azt állították, hogy legfeljebb ágazati szinten történtek egyeztetések, konföderációk szintjén nem.

Azt is hangsúlyozták, hogy jelenleg még mindig tart a kormányalakítás folyamata, így nem zárható ki, hogy a jövőben lesz változás a kormányzati struktúrában. De az, hogy az első körből kimaradt a munkaügyi államtitkár kinevezése, az nem jó előjel.

Mindenesetre május 27-én a Munkástanácsok Országos Szövetsége és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) is nyílt levelet írt a kormánynak, amelyben aggodalmuknak adtak hangot, hogy az új kormányzati struktúrában egyelőre nem látható önálló, kifejezetten foglalkoztatáspolitikáért és munkaügyekért felelős államtitkár.