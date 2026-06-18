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Alighogy aláírta a megállapodást Trump Iránnal, máris súlyos bírálatot kapott párttársaitól – „Reagan forog a sírjában”

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Az Egyesült Államok és Irán aláírták az előzetes békemegállapodást. Donald Trump kritikusai máris aggódnak egy Amerika számára kedvezőtlen alku miatt.
VG
2026.06.18, 08:20

Az Amerikai Egyesült Államok és Irán vezetői szerdán késő este aláírtak egy előzetes békemegállapodást, amelynek célja az iráni háború lezárása. Az azonnal életbe lépő megállapodás része a Hormuzi-szoros újranyitása, egy 300 milliárd dolláros iráni újjáépítési program, valamint az, hogy az Egyesült Államok megszünteti Iránnal szembeni szankciókat. Miközben a piacok pozitívan reagáltak a hírre, Donald Trump amerikai elnök nem úszta meg a kritikákat.

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Donald Trump sikernek tartja, kritikusai baklövésnek nevezik az Iránnal kötött megállaőodást / Fotó: Kent Nishimura / AFP

Néhány republikánus szenátor ugyanis élesen bírálta az amerikai elnök által Iránnal kötött megállapodást, azzal vádolva a kormányzatot, hogy az elmúlt évtizedek legsúlyosabb külpolitikai baklövését követte el – írja a The Guardian.

Szerdán a Trump-kormányzat nyilvánosságra hozta a Washington és Teherán között létrejött ideiglenes megállapodás szövegét, amelynek célja a 110 napja tartó iráni konfliktus lezárása. Washington az egyezményt az Amerikai Egyesült Államok számára jelentős győzelemként mutatta be, annak ellenére, hogy a 14 pontos megállapodás jelentős politikai és pénzügyi engedményeket tett Iránnak annak érdekében, hogy újra megnyíljon a Hormuzi-szoros, és elkerülhető legyen egy világméretű gazdasági depresszió.

A kritikák kereszttüzésben Donald Trump

„Ronald Reagan forog a sírjában” – jelentette ki Bill Cassidy republikánus szenátor az X-en közzétett nyilatkozatában.

„Irán nukleáris törekvéseit nem sikerült visszaszorítani, és most megtanulták, hogy a Hormuzi-szorossal történő fenyegetés működik, ezért a jövőben is élni fognak ezzel az eszközzel. Most pedig Irán vadonatúj infrastruktúrát építhet ennek a megállapodásnak köszönhetően” – írta a leköszönő louisianai szenátor.

„A háború előtt a szoros nyitva volt, Iránt súlyosan nyomasztották a szankciók, és 13 amerikai katona még életben volt. Most 13 amerikai halott, a családok milliárdokkal többet fizettek az üzemanyagért, a szankciókat feloldják, a bombázások pedig leálltak. Ez az elmúlt évtizedek legsúlyosabb külpolitikai baklövése” – mondta Cassidy.

Cassidy a múlt hónapban elveszítette az előválasztást, miután Louisiana választói inkább két kihívót juttattak tovább a második fordulóba. Ebben jelentős szerepet játszott Donald Trump beavatkozása, amelynek célja a hivatalban lévő szenátor leváltása volt. Trump és Cassidy között évek óta feszült a viszony, különösen azóta, hogy a republikánus szenátor megszavazta Trump felelősségre vonását a 2021. január 6-i Capitolium-ostromot követően.

Ted Cruz republikánus szenátor, aki korábban szintén fenntartásait fejezte ki egy esetleges iráni megállapodással kapcsolatban, a konzervatív Daily Wire-nak adott interjújában azt mondta, hogy további részleteket szeretne látni, ugyanakkor a nyilvánosságra került elemek közül több is megfontolatlannak tűnik.

Egyesek szerint rossz ötlet

„Az eddig nyilvánosságra hozott információk sajnálatos módon arra utalnak, hogy az elnök szerintem nagyon rossz tanácsokat kap ezzel a megállapodással kapcsolatban. A történelem azt tanítja, hogy milliárdokat adni olyan teokratikus fanatikusoknak, akik meg akarnak minket ölni, rossz ötlet” – fejtette ki Ted Cruz.

  • Lindsey Graham republikánus szenátor, Trump egyik leghangosabb kongresszusi szövetségese, a megállapodás bejelentése után azt mondta, hogy némileg aggasztja, hogy Irán értelmezése eltér attól, amit az amerikai tárgyalódelegáció állít. 
  • Szerdán azonban Graham már kevésbé szkeptikusan nyilatkozott a szándéknyilatkozatról, miután állítása szerint hosszú és eredményes megbeszélést folytatott Steve Witkoff amerikai különmegbízottal. 
  • Thom Tillis republikánus szenátor szintén aggasztónak tartja, hogy a Trump-kormányzat a megállapodás részeként egy 300 milliárd dolláros alap létrehozását fontolgatja Irán számára.

„Egy 300 milliárd dolláros összegről hallok, és ez aggaszt. A módszertant is ismernem kell. Nem érdekel egy olyan megállapodás, amely csak a következő két és fél évre szól, vagyis addig, amíg ez a kormányzat hivatalban van” – mondta Tillis szerdán az MS Now újságíróinak.

A szándéknyilatkozatot, amelyet mindkét fél elnöke hivatalosan aláírt szerdán, 60 napos határidővel látták el, hogy a felek kidolgozzák az átfogó végleges megállapodást.

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