Deviza
EUR/HUF350,63 -0,21% USD/HUF304,51 -0,3% GBP/HUF404,86 -0,32% CHF/HUF380,81 -0,3% PLN/HUF82,49 -0,34% RON/HUF66,99 -0,21% CZK/HUF14,52 -0,23% EUR/HUF350,63 -0,21% USD/HUF304,51 -0,3% GBP/HUF404,86 -0,32% CHF/HUF380,81 -0,3% PLN/HUF82,49 -0,34% RON/HUF66,99 -0,21% CZK/HUF14,52 -0,23%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 323,98 +0,3% MTELEKOM2 742 +0,44% MOL3 832 +0,57% OTP44 830 -0,36% RICHTER11 940 +1,17% OPUS359 +3,62% ANY7 890 +0,38% AUTOWALLIS145 0% WABERERS4 890 0% BUMIX9 287,76 +0,43% CETOP4 697,7 +0,06% CETOP NTR2 993,73 -0,26% BUX139 323,98 +0,3% MTELEKOM2 742 +0,44% MOL3 832 +0,57% OTP44 830 -0,36% RICHTER11 940 +1,17% OPUS359 +3,62% ANY7 890 +0,38% AUTOWALLIS145 0% WABERERS4 890 0% BUMIX9 287,76 +0,43% CETOP4 697,7 +0,06% CETOP NTR2 993,73 -0,26%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
robbanás
drón
támadás
Moszkva

Videón, ahogy a moszkvai finomító egyik tárolója felrobban - a teteje több tucat métert repült felfelé, sikeres volt az ukrán támadás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb felvétel jelent meg a közösségi médiában a Moszkva elleni ma reggeli nagyszabású ukrán légitámadásról, amely megmutatja azt a pillanatot, amikor egy ukrán drón becsapódik a moszkvai olajfinomítóba. A videón látható, ahogy a pilóta nélküli repülőeszköz eltalálja az egyik nagyméretű tárolót, majd robbanás következik be, miközben a tartály fém tetejét a nyomáshullám ereje több tíz méter magasba repíti.
VG
2026.06.18, 08:29
Frissítve: 2026.06.18, 08:35

A kora reggeli órákban ukrán dróntámadás érte a moszkvai olajfinomítót, valamint az orosz főváros több pontjáról érkeztek jelentések robbanásokról. Az ukránok továbbra is nagy erőkkel támadják Oroszország kritikus infrastruktúráját. A becsapódásokat követően hatalmas fekete füstfelhők és lángok keletkeztek, a Moszkva Kapotnya kerületében található ipari komplexumban pedig tűz ütött ki. Egy közvetlenül a robbanás után készült fényképen sűrű füstoszlopot látni, amely a létesítmény területéről emelkedik a magasba, és a város több pontjáról is látható volt. A moszkvai finomító egyik tárolójának a teteje a levegőbe repült.

A Moszkvát ért kora reggeli dróntámadásoknak az olajfinomító is célpontja volt, a robbanás következtében az egyik olajtároló teteje a levegőbe repült
A Moszkvát ért kora reggeli dróntámadásoknak az olajfinomító is célpontja volt, a robbanás következtében az egyik olajtároló teteje a levegőbe repült
Fotó: Thomas van Linge / X

Három napon belül másodszor támadták ugyanazt a finomítót, most repült egy tárolótető is

A horvát Index.hr hírportál megemlíti, hogy ez volt a második sikeres támadás a moszkvai olajfinomító ellen az elmúlt három napban. 

Az előző csapás, amelyet két nappal ezelőtt hajtottak végre, átmenetileg leállította az energetikai létesítmény működését, a mai találatok pedig tovább nehezítik az ellátási helyzetet az orosz fővárosban.

A moszkvai városvezetés, élén Szergej Szobjanyin polgármesterrel, korábban azt állította, hogy az orosz légvédelem sikeresen elfogott és megsemmisített harminchárom, a város felé tartó drónt. Szobjanyin első jelentéseiben csupán „kisebb károkról” beszélt, amelyeket a lelőtt drónok roncsai okoztak a Szadovod bevásárlóközpontnál. 

Az olajtartályokat és lakóépületeket ért közvetlen találatokról készült új felvételek azonban ettől a közlésektől jelentősen eltérő képet mutatnak. Az X közösségi oldalon megjelent újabb felhasználói videóban látni,

  • ahogy egy olajtartály teteje a robbanás következtében a magasba emelkedik,
  • legalább a környező, több emeletes lakóházak tetejével megegyező magasságba. 

Ez a detonáció óriási erejére enged következtetni:

Közlekedési káosz és légtérzár Moszkvában és környékén

Az ukrán drónok tömeges berepülése és az újabb támadások veszélye miatt az orosz hatóságok a kora reggeli órákban rendkívüli légi közlekedési korlátozásokat vezettek be. A Vnukovo Nemzetközi Repülőtér, a Seremetyjevói Nemzetközi Repülőtér és a Zsukovszkij Nemzetközi Repülőtér ideiglenesen felfüggesztette valamennyi érkező és induló járat fogadását, több tucat repülőgépet pedig a moszkvai régión kívüli alternatív repülőterekre irányítottak át.

Az olajipari infrastruktúra elleni támadások egy szélesebb ukrán hadművelet részét képezik, amely az orosz energetikai és logisztikai csomópontokat veszi célba, jóval a frontvonal mögött.

Moszkván kívül ma hajnalban a Rosztovi terület területén is külön dróntámadást jelentettek: a határ menti Gukovo városában egy olajraktárat értek találatok, amely kigyulladt. A helyi kormányzó közlése szerint egy ember életét vesztette, ketten pedig megsérültek.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
13171 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu