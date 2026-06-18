Videón, ahogy a moszkvai finomító egyik tárolója felrobban - a teteje több tucat métert repült felfelé, sikeres volt az ukrán támadás

A kora reggeli órákban ukrán dróntámadás érte a moszkvai olajfinomítót, valamint az orosz főváros több pontjáról érkeztek jelentések robbanásokról. Az ukránok továbbra is nagy erőkkel támadják Oroszország kritikus infrastruktúráját. A becsapódásokat követően hatalmas fekete füstfelhők és lángok keletkeztek, a Moszkva Kapotnya kerületében található ipari komplexumban pedig tűz ütött ki. Egy közvetlenül a robbanás után készült fényképen sűrű füstoszlopot látni, amely a létesítmény területéről emelkedik a magasba, és a város több pontjáról is látható volt. A moszkvai finomító egyik tárolójának a teteje a levegőbe repült.

A Moszkvát ért kora reggeli dróntámadásoknak az olajfinomító is célpontja volt, a robbanás következtében az egyik olajtároló teteje a levegőbe repült

Fotó: Thomas van Linge / X

Három napon belül másodszor támadták ugyanazt a finomítót, most repült egy tárolótető is

A horvát Index.hr hírportál megemlíti, hogy ez volt a második sikeres támadás a moszkvai olajfinomító ellen az elmúlt három napban.

Az előző csapás, amelyet két nappal ezelőtt hajtottak végre, átmenetileg leállította az energetikai létesítmény működését, a mai találatok pedig tovább nehezítik az ellátási helyzetet az orosz fővárosban.

A moszkvai városvezetés, élén Szergej Szobjanyin polgármesterrel, korábban azt állította, hogy az orosz légvédelem sikeresen elfogott és megsemmisített harminchárom, a város felé tartó drónt. Szobjanyin első jelentéseiben csupán „kisebb károkról” beszélt, amelyeket a lelőtt drónok roncsai okoztak a Szadovod bevásárlóközpontnál.

Az olajtartályokat és lakóépületeket ért közvetlen találatokról készült új felvételek azonban ettől a közlésektől jelentősen eltérő képet mutatnak. Az X közösségi oldalon megjelent újabb felhasználói videóban látni,

ahogy egy olajtartály teteje a robbanás következtében a magasba emelkedik,

legalább a környező, több emeletes lakóházak tetejével megegyező magasságba.

Ez a detonáció óriási erejére enged következtetni:

Footage of a Ukrainian drone hitting on of the storage tanks at the oil refinery in Moscow, sending the lit flying several dozen meters into the air.



Russia 🇷🇺 pic.twitter.com/Jsch0VC4Sn — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) June 18, 2026

Közlekedési káosz és légtérzár Moszkvában és környékén

Az ukrán drónok tömeges berepülése és az újabb támadások veszélye miatt az orosz hatóságok a kora reggeli órákban rendkívüli légi közlekedési korlátozásokat vezettek be. A Vnukovo Nemzetközi Repülőtér, a Seremetyjevói Nemzetközi Repülőtér és a Zsukovszkij Nemzetközi Repülőtér ideiglenesen felfüggesztette valamennyi érkező és induló járat fogadását, több tucat repülőgépet pedig a moszkvai régión kívüli alternatív repülőterekre irányítottak át.

Az olajipari infrastruktúra elleni támadások egy szélesebb ukrán hadművelet részét képezik, amely az orosz energetikai és logisztikai csomópontokat veszi célba, jóval a frontvonal mögött.

Moszkván kívül ma hajnalban a Rosztovi terület területén is külön dróntámadást jelentettek: a határ menti Gukovo városában egy olajraktárat értek találatok, amely kigyulladt. A helyi kormányzó közlése szerint egy ember életét vesztette, ketten pedig megsérültek.