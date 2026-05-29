Furcsa jelenségbe futottunk bele a BL-döntő előtt: több helyen is csak készpénzzel lehetett fizetni – rejtélyes terminálhibák tűntek fel a belvárosban

Egy ilyen BL-döntő akár dupla hónapot is jelenthet bizonyos vállalkozásoknak, és ilyenkor mindig feltűnnek olyanok is, akik nem biztos, hogy megelégednek a legális extra bevétellel – mondta lapunknak Szabados Gábor sportközgazdász.

Lapunk több frekventált belvárosi kávézóban is azt tapasztalta, hogy átmenetileg nem működött a bankkártyás fizetés lehetősége, ezért csak készpénzzel lehetett fizetni a döntő előtti napokban / Fotó: Ladóczki Balázs

A Paris Saint-Germain és az Arsenal szurkolóinak tízezrei érkeztek Budapestre a hétvégi fináléra, a belváros és a szurkolói zónák már pénteken megteltek külföldi vendégekkel. A vendéglátóhelyek számára ez rendkívüli bevételi lehetőség, különösen azoknak, amelyek a belvárosban vagy a szurkolói útvonalak közelében működnek.

Megérkeztek a szurkolók, megtelhet a kassza

Szabados Gábor szerint az ilyen egyszeri, kiemelt sportesemények hatása messze túlmutat a stadionon. A sportközgazdász rámutatott: ahol rövid idő alatt jelentős számú turista jelenik meg, ott a szálláshelyek, vendéglátóegységek és egyéb szolgáltatók forgalma is ugrásszerűen nőhet. A stadion közvetlen környezete mellett gyakorlatilag az egész belváros profitálhat a megnövekedett keresletből.

Mint mondta, egy ilyen esemény idején akár 100 százalékos forgalomnövekedés sem elképzelhetetlen, bizonyos helyeken néhány nap alatt többheti vagy akár egyhavi többletbevétel keletkezhet.

A Világgazdaság is több olyan belvárosi helyszínen járt, ahol a döntő közeledtével a megszokottnál magasabb árakkal találkoztak a szurkolók. Egyes esetekben a korábban ismert árszintekhez képest mintegy 30 százalékos drágulás volt tapasztalható.

A nagy tömeg a csalókat is vonzza, a BL-döntő pont ilyen

A sportközgazdász szerint ugyanakkor nemcsak a tisztességes vállalkozások igyekeznek kihasználni az ilyen események nyújtotta lehetőségeket. Szabados Gábor felidézte, hogy külföldi sporteseményeken ő maga is találkozott már olyan esetekkel, amikor a turisták kiszolgáltatott helyzetét próbálták egyes szereplők kihasználni. Szerinte

ahol rövid idő alatt sok turista jelenik meg, ott mindig nagyobb a kísértés a kisebb-nagyobb visszaélésekre.

Lapunk több frekventált belvárosi kávézóban is azt tapasztalta, hogy átmenetileg nem működött a bankkártyás fizetés lehetősége, ezért csak készpénzzel lehetett fizetni. Több helyen eurót is elfogadtak, azonban a váltási árfolyam a vásárlók számára kedvezőtlen volt.