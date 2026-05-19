Megtelik Budapest: tízezrek lepik el a várost a Bajnokok Ligája döntője miatt – ingyen utazhatnak, ezeken az útvonalakon fognak mozogni

Május 30-án, szombaton rendezik a 2026 UEFA Bajnokok Ligája döntőjét a Puskás Aréna stadionban, ahol az Arsenal F.C. és a Paris Saint-Germain F.C. csap össze. A külföldi sajtó beszámolói szerint Budapest már hetekkel a mérkőzés előtt megtelt foglalásokkal, miközben a légitársaságok extra kapacitásokkal készülnek az óriási rohamra.

A budapesti Puskás Aréna lelátóit közel 60 ezer külföldi szurkoló fogja megtölteni / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A brit és francia lapok szerint a döntő hétvégéjén több tízezer szurkoló érkezhet a magyar fővárosba. A nemzetközi elemzések 65-70 ezer stadionnéző mellett további tízezres nagyságrendű, jeggyel nem rendelkező drukkerrel számolnak, akik a város fanzónáiban és sportbárjaiban követhetik a mérkőzést.

Charterjáratokkal, autóval és vonatokkal érkeznek Budapestre

A londoni és párizsi járatokra már most rendkívüli a kereslet. A Wizz Air pluszkapacitásokat jelentett be London-Luton és Gatwick felől, míg az easyJet is százával nyitotta meg az extra ülőhelyeket Budapestre. A brit sajtó szerint több Arsenal-szurkolói chartercsomag is elindul, egyes utak ára már a 900 fontot közelíti.

Sokan azonban nem repülővel érkeznek majd. A nemzetközi útmutatók szerint rengeteg szurkoló választja a bécsi vagy pozsonyi átszállást, majd onnan vonattal jön Budapestre. A Budapest–Bécs Railjet-vonal különösen népszerűvé vált a dráguló repülőjegyek és a szálláshiány miatt.

Elszálltak a szállásárak

A külföldi lapok egyik visszatérő témája a budapesti hotelszektor. Több cikk szerint gyakorlatilag teljes telt ház alakult ki a döntő hétvégéjére, és ahogy azt a Világgazdaság is megírta, a megmaradt szobák ára sokszorosára nőtt. Egyes elemzések szerint a belvárosi hotelszobák ára 10-18-szorosára ugrott a normál időszakhoz képest.