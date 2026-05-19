Deviza
EUR/HUF361,01 +0,14% USD/HUF310,66 +0,43% GBP/HUF415,97 +0,12% CHF/HUF394,63 +0,12% PLN/HUF85,14 +0,18% RON/HUF69,15 -0,11% CZK/HUF14,86 +0,17% EUR/HUF361,01 +0,14% USD/HUF310,66 +0,43% GBP/HUF415,97 +0,12% CHF/HUF394,63 +0,12% PLN/HUF85,14 +0,18% RON/HUF69,15 -0,11% CZK/HUF14,86 +0,17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 619,19 +0,43% MTELEKOM2 592 +1,77% MOL4 030 -0,1% OTP41 540 +1,11% RICHTER12 400 -0,4% OPUS305 -2,79% ANY7 890 -1,65% AUTOWALLIS148 -2,7% WABERERS4 660 0% BUMIX9 269,74 -1,15% CETOP4 506,93 +0,77% CETOP NTR2 842,29 +0,2% BUX132 619,19 +0,43% MTELEKOM2 592 +1,77% MOL4 030 -0,1% OTP41 540 +1,11% RICHTER12 400 -0,4% OPUS305 -2,79% ANY7 890 -1,65% AUTOWALLIS148 -2,7% WABERERS4 660 0% BUMIX9 269,74 -1,15% CETOP4 506,93 +0,77% CETOP NTR2 842,29 +0,2%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
sportgazdaság
turizmus
Budapest
Bajnokok Ligája

Megtelik Budapest: tízezrek lepik el a várost a Bajnokok Ligája döntője miatt – ingyen utazhatnak, ezeken az útvonalakon fognak mozogni

Londontól Párizsig már most a magyar fővárossal foglalkozik a nemzetközi sajtó a május végi Bajnokok Ligája-döntő előtt. A külföldi lapok szerint brutális hotelárak, extra repülőjáratok, telt házas vonatok és több tízezer Arsenal-, valamint PSG-szurkoló várható Budapesten, amely Európa futballfővárosává válhat néhány napra.
Zováthi Domokos
2026.05.19, 11:00
Frissítve: 2026.05.19, 11:09

Május 30-án, szombaton rendezik a 2026 UEFA Bajnokok Ligája döntőjét a Puskás Aréna stadionban, ahol az Arsenal F.C. és a Paris Saint-Germain F.C. csap össze. A külföldi sajtó beszámolói szerint Budapest már hetekkel a mérkőzés előtt megtelt foglalásokkal, miközben a légitársaságok extra kapacitásokkal készülnek az óriási rohamra.

Puskás Aréna Bajnokok Ligája Budapest
A budapesti Puskás Aréna lelátóit közel 60 ezer külföldi szurkoló fogja megtölteni / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A brit és francia lapok szerint a döntő hétvégéjén több tízezer szurkoló érkezhet a magyar fővárosba. A nemzetközi elemzések 65-70 ezer stadionnéző mellett további tízezres nagyságrendű, jeggyel nem rendelkező drukkerrel számolnak, akik a város fanzónáiban és sportbárjaiban követhetik a mérkőzést.

Charterjáratokkal, autóval és vonatokkal érkeznek Budapestre

A londoni és párizsi járatokra már most rendkívüli a kereslet. A Wizz Air pluszkapacitásokat jelentett be London-Luton és Gatwick felől, míg az easyJet is százával nyitotta meg az extra ülőhelyeket Budapestre. A brit sajtó szerint több Arsenal-szurkolói chartercsomag is elindul, egyes utak ára már a 900 fontot közelíti.

Sokan azonban nem repülővel érkeznek majd. A nemzetközi útmutatók szerint rengeteg szurkoló választja a bécsi vagy pozsonyi átszállást, majd onnan vonattal jön Budapestre. A Budapest–Bécs Railjet-vonal különösen népszerűvé vált a dráguló repülőjegyek és a szálláshiány miatt.

Bajnokok Ligája-döntő Budapesten: tízszeres díjak, „kártyatrükkök” – erre figyeljünk, hogy ne húzzanak le minket az éhes hiénák

A Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén 20-30 százalékkal nőhet a taxiforgalom Budapesten, ami komoly terhelést jelent a rendszernek. Az Országos Taxis Szövetség elnöke szerint a turisták különösen ki vannak téve a túlárazás és a kártyás csalások kockázatának.

Elszálltak a szállásárak

A külföldi lapok egyik visszatérő témája a budapesti hotelszektor. Több cikk szerint gyakorlatilag teljes telt ház alakult ki a döntő hétvégéjére, és ahogy azt a Világgazdaság is megírta, a megmaradt szobák ára sokszorosára nőtt. Egyes elemzések szerint a belvárosi hotelszobák ára 10-18-szorosára ugrott a normál időszakhoz képest.

A szurkolóknak leginkább az V., VII., VIII. és IX. kerületet ajánlják. A brit és francia útmutatók szerint a belváros, különösen a zsidónegyed környéke lehet a futballszurkolók egyik fő találkozóhelye a romkocsmák és a sűrű vendéglátóhely-hálózat miatt. A stadion közelsége miatt Zugló is gyorsan megtelt.

Fotó: Martial Trezzini

A Városliget lehet a futballünnep központja

A nemzetközi és hazai beszámolók szerint a legnagyobb hivatalos szurkolói zónák

  • a Városliget
  • és a Hősök tere

környékén épülhetnek ki. A Városliget történetének egyik legnagyobb rendezvényére készül, ahol már reggeltől érkezhetnek a szurkolói csoportok.

A tervek szerint az Arsenal-drukkerek jelentős része itt gyülekezhet majd, mielőtt szervezett menetben indulnának a stadion felé az Olof Palme sétányon keresztül. A hatóságok a nap során komoly biztonsági és forgalomkorlátozási intézkedésekre készülnek.

 

Mit ajánlanak, és mit nem?

A nemzetközi útmutatók és a szervezők egybehangzóan azt tanácsolják, hogy a szurkolók kerüljék az autóhasználatot a döntő napján. Az UEFA és a helyi hatóságok szerint a stadion környékén nem lesz elérhető nyilvános parkolás, ráadásul

jelentős lezárások és forgalomkorlátozások várhatók már szombat déltől.

Ehelyett a tömegközlekedés használatát javasolják, különösen az M2-es metróvonalat, amely közvetlen kapcsolatot biztosít a belváros és a Puskás Aréna között.

A döntőre jeggyel rendelkezők számára külön könnyítés, hogy szombaton ingyenesen használhatják a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatait a mérkőzéshez kapcsolódó utazások során. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a meccsjegy az adott napon érvényes utazási jogosultságot biztosít Budapest teljes tömegközlekedési hálózatán – beleértve a metrókat, villamosokat, buszokat és trolikat –, ami jócskán megkönnyíti a stadion megközelítését és a hazajutást.

Érdemes korán érkezni

A külföldi sajtó külön kiemeli, hogy a szurkolóknak érdemes legalább három-négy órával a kezdés előtt megérkezniük a stadion környékére. A biztonsági ellenőrzések szigorúak lesznek, a beléptetés több lépcsőben történik, és a nagy tömeg miatt könnyen kialakulhatnak torlódások. Több lap figyelmeztet arra is, hogy a 18 órás kezdés miatt már kora délutánra megtelhetnek a főbb csomópontok, különösen

  • a Keleti pályaudvar,
  • a Deák Ferenc tér
  • és a stadionhoz vezető metróállomások.

Ami a „mit ne” kategóriát illeti: a szervezők nem ajánlják a nagy csomagok, hátizsákok bevitelét, mivel ezek lassíthatják a beléptetést, sőt bizonyos méret felett tiltottak is lehetnek. Szintén nem javasolt az utolsó pillanatra hagyni az indulást, mert a közlekedési rendszer ugyan megerősített kapacitással működik majd, de a terhelés extrém lesz. A taxis közlekedésnél is hosszabb várakozási időkre és megemelt árakra számítanak a külföldi beszámolók.

Ezzel szemben a városnézést és a korai érkezést kifejezetten ajánlják: a szurkolói zónák már a mérkőzés napján délelőttől megnyílnak, így a drukkereknek érdemes időben elfoglalniuk a helyüket, élvezni a programokat, és csak ezt követően elindulniuk a stadion felé. A külföldi útmutatók szerint Budapest ilyenkor nemcsak futball-, hanem fesztiválvárossá válik – de csak azoknak, akik előre terveznek.

Több tízezer szurkoló, gigabitekben mérhető rekordterhelés – így erősítették meg a mobilhálózatot a Bajnokok Ligája-döntőre

Soha nem látott mobilforgalomra készülnek a szolgáltatók a Bajnokok Ligája döntőjén, ahol már nemcsak telefonálnak, hanem élőben közvetítenek és streamelnek is a nézők. A Puskás Aréna több mint száz antennával és megerősített 5G-kapacitással biztosítja, hogy a több tízezres tömeg miatt se omoljon össze a hálózat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu