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Európai Unió

Erre nem számított Magyar Péter: megvizsgálja az EU, mit ígért Ursula von der Leyennek az uniós pénzekért – egyre idegesebb mindenki Magyarország miatt

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Napokon belül meghallgatják az illetékeseket. Brüsszelben tisztán akarnak látni a magyar uniós pénzekről. A legfőbb kérdés, hogy mit ígért a 16 milliárd euróért cserében a Tisza-kormány.
Hecker Flórián
2026.06.10, 08:30
Frissítve: 2026.06.10, 09:13

Válaszokat várnak az Európai Parlament képviselői a Magyarországnak járó uniós pénzekkel kapcsolatban – írta meg a Politico szerdán.

uniós pénzek, Magyar Péter, Ursula von der Leyen
Uniós pénzek: erre nem számított Magyar Péter, már az EU is vizsgálja, mit ígért Ursula von der Leyennek / Fotó: John Thys / AFP

A befolyásos üzleti lap arról számolt be, hogy az Európai Parlament Költségvetési, valamint Költségvetési Ellenőrző Bizottsága egy július 14-i együttes meghallgatáson fogja megvizsgálni a bizottság azon tervét, amely szerint legfeljebb 16 milliárd eurónyi uniós forrást szabadítanának fel Magyarország számára.

A terveket ismerő két tisztségviselő és a bizottság egyik szóvivője szerint a bizottságok előtt

  • Piotr Serafin költségvetési biztos,
  • Raffaele Fitto ügyvezető alelnök
  • és Michael McGrath igazságügyi biztos

fog megjelenni.

Uniós pénzek: erre nem számított Magyar Péter, már az EU is vizsgálja, mit ígért

Az Európai Parlament pontos részleteket akar tudni, miután Ursula von der Leyen és Magyar Péter magyar miniszterelnök a múlt hónapban politikai megállapodásra jutott.

Az EP-képviselők tisztán akarnak látni a pénzhez köthető feltételek tekintetében és abban, hogy változtak-e a Budapesttel szemben támasztott követelmények. „Az uniós források feloldása soha nem politikai kegy” – nyilatkozta Andreas Schwab, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság elnöke a Politicónak.

Daniel Freund, a Zöldek képviselője azt várja a bizottságtól, hogy magyarázza meg, 

pontosan mit is ígérnek a magyarok,

és hogy módosultak-e a mérföldkövek. A Renew képviselője, Lucia Yar arra figyelmeztetett, hogy „ha a feltételességet a körülményektől függően rugalmasnak tekintjük, azzal azt kockáztatjuk, hogy a jogállamiságot elvből politikai eszközzé alakítjuk át”.

A források kifizetése attól függ, hogy Magyarország benyújt-e egy felülvizsgált helyreállítási tervet. Magyar Péter kedden azt közölte a közösségi oldalán, hogy a Tisza-kormány egy történelmi jelentőségű jogszabálycsomagot terjesztett a magyar parlament elé, ami arra utal, hogy hamarosan kérheti a befagyasztott pénzekhez való hozzáférést.

Azonban ez még nem a végleges terv.

Az Európai Bizottság egyik szóvivője azt mondta a lapnak, hogy a felülvizsgált tervet még nem nyújtották be hivatalosan, bár Brüsszel arra számít, hogy nagyon hamar megkapja, hogy az Európai Tanács júliusban jóváhagyja.

Közben az európai képviselők egyre idegesebbek. A magyar uniós pénzekről tartott meghallgatásra egy súlyos jogi csata közben kerül sor. Ez a bizottság azon döntése miatt zajlik, amellyel 2023-ban 10 milliárd eurót szabadított fel Orbán Viktor kormánya és Magyarország számára.

Abban az ügyben Tamara Capeta főtanácsnok kimondta, hogy a bizottság nem ellenőrizte megfelelően a megkövetelt reformok teljesítését, és a döntés megsemmisítését javasolta.

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