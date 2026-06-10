Erre nem számított Magyar Péter: megvizsgálja az EU, mit ígért Ursula von der Leyennek az uniós pénzekért – egyre idegesebb mindenki Magyarország miatt

Válaszokat várnak az Európai Parlament képviselői a Magyarországnak járó uniós pénzekkel kapcsolatban – írta meg a Politico szerdán.

Uniós pénzek: erre nem számított Magyar Péter, már az EU is vizsgálja, mit ígért Ursula von der Leyennek / Fotó: John Thys / AFP

A befolyásos üzleti lap arról számolt be, hogy az Európai Parlament Költségvetési, valamint Költségvetési Ellenőrző Bizottsága egy július 14-i együttes meghallgatáson fogja megvizsgálni a bizottság azon tervét, amely szerint legfeljebb 16 milliárd eurónyi uniós forrást szabadítanának fel Magyarország számára.

A terveket ismerő két tisztségviselő és a bizottság egyik szóvivője szerint a bizottságok előtt

Piotr Serafin költségvetési biztos,

Raffaele Fitto ügyvezető alelnök

és Michael McGrath igazságügyi biztos

fog megjelenni.

Uniós pénzek: erre nem számított Magyar Péter, már az EU is vizsgálja, mit ígért

Az Európai Parlament pontos részleteket akar tudni, miután Ursula von der Leyen és Magyar Péter magyar miniszterelnök a múlt hónapban politikai megállapodásra jutott.

Az EP-képviselők tisztán akarnak látni a pénzhez köthető feltételek tekintetében és abban, hogy változtak-e a Budapesttel szemben támasztott követelmények. „Az uniós források feloldása soha nem politikai kegy” – nyilatkozta Andreas Schwab, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság elnöke a Politicónak.

Daniel Freund, a Zöldek képviselője azt várja a bizottságtól, hogy magyarázza meg,

pontosan mit is ígérnek a magyarok,

és hogy módosultak-e a mérföldkövek. A Renew képviselője, Lucia Yar arra figyelmeztetett, hogy „ha a feltételességet a körülményektől függően rugalmasnak tekintjük, azzal azt kockáztatjuk, hogy a jogállamiságot elvből politikai eszközzé alakítjuk át”.

A források kifizetése attól függ, hogy Magyarország benyújt-e egy felülvizsgált helyreállítási tervet. Magyar Péter kedden azt közölte a közösségi oldalán, hogy a Tisza-kormány egy történelmi jelentőségű jogszabálycsomagot terjesztett a magyar parlament elé, ami arra utal, hogy hamarosan kérheti a befagyasztott pénzekhez való hozzáférést.

Azonban ez még nem a végleges terv.

Az Európai Bizottság egyik szóvivője azt mondta a lapnak, hogy a felülvizsgált tervet még nem nyújtották be hivatalosan, bár Brüsszel arra számít, hogy nagyon hamar megkapja, hogy az Európai Tanács júliusban jóváhagyja.