Sínen vagyunk – a vasútépítés felhúzta az építőipart áprilisban, viszont nem minden adat ilyen pozitív

2026 áprilisában az építőipari termelés volumene a nyers és a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján egyaránt 2,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az építményfőcsoportok közül a KSH szerint az épületek építésének termelése 6,2 százalékkal kisebb, az egyéb építményeké 13,9 százalékkal nagyobb volt. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 6,9 százalékkal felülmúlta a 2026. márciusit.

Örömhírek az építőipar KSH statisztikája alapján / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Áprilishoz képest jól teljesített az építőipar

A magyar építőipar áprilisi teljesítménye látványosan kettészakadt, amiért az épületek építése továbbra is gyengélkedik, az út- és vasútépítések jelentős lendületet adtak az ágazatnak. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 áprilisában az egyéb építmények termelése erősen bővült, de ez nem tudta teljesen elfedni, hogy a magasépítésben továbbra is visszafogott a kereslet és a beruházási aktivitás.

Az építőipar két fő területe ellentétes irányba mozdult el az előző év azonos hónapjához képest. Az épületek termelése 6,2 százalékkal csökkent, míg az egyéb építményeké 13,9 százalékkal nőtt. Ez azt jelzi, hogy az ágazaton belül jelenleg nem általános fellendülésről, hanem erősen eltérő teljesítményről lehet beszélni.

Az épületek hatalmas visszaesést produkáltak

Az épületek építése 11,6 százalékkal kisebb volt, mint egy évvel korábban, az egyéb építmények építése viszont 19,2 százalékkal bővült. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 4,4 százalékkal haladta meg a 2025. áprilisi szintet.

A legnagyobb húzóerőt az út- és vasútépítések adták. Ebben az alágazatban 47,6 százalékos volumennövekedést mért a KSH, ami önmagában csaknem 30 százalékponttal járult hozzá az egyéb építmények építésének teljesítményéhez. Ez arra utal, hogy az infrastrukturális beruházások nélkül jóval gyengébb képet mutatna az építőipar. A lakó-, iroda- és egyéb magasépítési projektek oldalán a beruházók visszafogottabbak lehetnek, ami összefügghet a korábbi keresletcsökkenéssel, a finanszírozási környezet terheivel és a vállalati kivárással. A számok alapján az építőipar ezen része

még nem talált vissza a tartós növekedési pályára.

A megkötött új szerződések volumene 2026 áprilisában 4,0 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, ami vegyesebb az egy évvel korábbi adatokhoz képest. Ezen belül az épületek építésére kötött szerződések 9,3 százalékkal visszaestek, az egyéb építmények építésére vonatkozó szerződések viszont 1,1 százalékkal nőttek.