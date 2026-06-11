Fiatalabb benzines és öregebb dízelek kerülnek a piacra: csökkent a futásteljesítmény, de a magyarok kedvencénél lassan 20 év az átlagéletkor

A teljes kínálatot vizsgálva az átlagár gyakorlatilag megegyezik a tavaly májusival, a legolcsóbb szegmens azonban tovább zsugorodott, a meghirdetett benzines autók pedig egyre fiatalabbak.

Nyílni kezdett az olló a hibrid és elektromos használt autók ára között Magyarországon (illusztráció) Fotó: Németh András Péter

Nyílni kezdett az olló a hibrid és elektromos használt autók ára között Magyarországon

Májusban a hibridek kínálati átlagára 11,04, míg az elektromosoké 11,7 millió forint volt, az elmúlt, több, mint egy évben ezzel a legnagyobb árkülönbség alakult ki a két hajtáslánc modelljei között. A hibrid használt autók átlagára 11,6 százalékkal csökkent, az elektromosoké pedig 1,1 százalékkal emelkedett 2025 májusához képest – derül ki a KSH–Használtautó.hu statisztika májusi adataiból. A hónapban a benzines és a dízel autók ára hasonló mértékben változott, egymáshoz közeli átlagárakkal. A megfigyelt hónapokban a dízelüzemű autók átlagosan 5 százalékkal drágábbak voltak, mint a benzinesek.

A Használtautó.hu-n meghirdetett használt autók kínálati átlagárának alakulása üzemanyagtípus szerint

Magyarországi használtautó-piac: a legolcsóbb szegmens tovább zsugorodott

Az olcsóbb szegmens zsugorodását jelzi, hogy 2026 májusában a használtautó-hirdetések 36 százaléka tartozott a 2,5 millió forint alatti kategóriába, ami közel 4 százalékpontos visszaesést jelent az egy évvel korábbi szinthez képest. A 2,5–5, illetve 5–10 millió forint közötti meghirdetett árú kategóriák ugyanakkor tovább erősödtek, a hónapban már a teljes kínálat felét adta e két árkategória a Használtautó.hu adatbázisában. Májusban a kínálatban 56 ezer benzines és 49 ezer dízelautó szerepelt. A hibridek közel 5, az elektromos meghajtásúak pedig 4,4 százalékos súllyal szerepeltek a meghirdetett személygépkocsik között, a bővülés ugyanakkor szembetűnő: egy év alatt előbbiek száma közel negyedével, utóbbiaké pedig közel tizedével lett magasabb.

A Használtautó.hu-n meghirdetett használt autók üzemanyagtípus szerinti megoszlása, 2026. május

A benzines autók tovább fiatalodtak

Az átlagéletkoruk 5 százalékkal csökkent, a dízeleké azonban 0,8 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest májusban. A hirdetési portál adatbázisában szereplő benzines autók átlagosan 13,4, a dízeles változatok pedig 12,3 évesek voltak a hónapban. A megtett kilométer ugyanakkor mindkét üzemanyag-kategóriában csökkent egy év alatt: a benzineseknél 2,5, a dízeleseké pedig 0,9 százalékkal múlta alul a 2025. májusi szintet: előbbiek átlagosan 153 ezer, utóbbiak pedig 219 ezer kilométert futottak, a különbség a kétféle hajtáslánc között 43 százalék a dízelek javára.