Közel kétszázmillió forintot mostak össze: mosószermaffiát buktatott le a NAV

A Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóság pénzügyi nyomozói közel 65 helyszínen tartottak összehangolt országos akciót a közelmúltban egy büntetőeljárásban, amely mosószermaffia-tevékenységet buktatott le. Az egyes helyszíneken a bizonyítékok gyűjtését sokan támogatták: egyrészt igazságügyi szakértők, sértetti képviselők és tolmácsok, másrészt pénzkereső, illetve helyszínbiztosító szolgálati kutyák, valamint a digitális adatmentést biztosító kollégák.

Lecsapott a NAV a mosószermaffia bűnfészkére / Fotó: NAV

Apró eltérések buktatták le a maffiatevékenységet

Az elkövetők az általuk létrehozott gazdasági társaságok által gyártott mosószerekhez népszerű, keresett, eredeti márkás termékek címkéihez megszólalásig hasonlító címkéket mellékeltek. A továbbértékesítést végzők pedig már maguk címkézték fel a fogyasztóknak szánt termékeket.

A bűncselekmény sértettjei a boltok polcain fellelhető, közismert márkájú mosó- és tisztítószereket, illetve kozmetikumokat gyártó cégek. A NAV budapesti nyomozói már az elmúlt években is több hamis mosószergyárat lepleztek le, megszüntették a jogsértő gyártást, lehetővé téve a bűnösök felelősségre vonását. A rajtaütéseken a nyomozók számos tárgyi bizonyítékot foglaltak le. Külön helyszíneken két nagy teljesítményű komplett nyomdaipari gépsort és a hozzájuk tartozó eszközöket találtak:

digitális formavágó,

zsugorfóliázó,

lamináló-

és címkedaraboló gépeket,

valamint közel 200 ezer hamis címkét.

A gépek a napi nyolcórás műszak alatt 27 ezer címkét képesek legyártani.

Több mint százmillió forint nyereséget termeltek

Ezenkívül lefoglaltak még több mint 35,5 millió forint és 7500 euró készpénzt, az elkövetők bankszámláin lévő 167 millió forintot és 106 ezer eurót, továbbá zár alá vettek tíz ingatlant is, hogy a több mint 350 millió forintos vagyoni hátrány megtérülhessen. A gyártókat, vevőket, illetve az előállításban és értékesítésben segítséget nyújtó 12 gyanúsítottat már kihallgatták. A közülük őrizetbe vett

nyolc személyből hét letartóztatását a bíróság elrendelte,

a többi elkövető így szabadlábon védekezhet.