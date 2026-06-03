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NAV
maffia
mosószer

Közel kétszázmillió forintot mostak össze: mosószermaffiát buktatott le a NAV

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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) budapesti nyomozói egy országos kiterjedtségű mosószergyártó hálózaton ütöttek rajta a napokban. A NAV iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indított büntetőeljárást. Több százmillió forint értékű vagyont biztosítottak: készpénzt foglaltak, továbbá bankszámlákat és ingatlanokat zároltak. A bíróság hét elkövető letartóztatását rendelte el.
Csókási Annamária
2026.06.03, 09:47
Frissítve: 2026.06.03, 11:24

A Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóság pénzügyi nyomozói közel 65 helyszínen tartottak összehangolt országos akciót a közelmúltban egy büntetőeljárásban, amely mosószermaffia-tevékenységet buktatott le. Az egyes helyszíneken a bizonyítékok gyűjtését sokan támogatták: egyrészt igazságügyi szakértők, sértetti képviselők és tolmácsok, másrészt pénzkereső, illetve helyszínbiztosító szolgálati kutyák, valamint a digitális adatmentést biztosító kollégák.

nav vmaffia
Lecsapott a NAV a mosószermaffia bűnfészkére / Fotó: NAV

Apró eltérések buktatták le a maffiatevékenységet

Az elkövetők az általuk létrehozott gazdasági társaságok által gyártott mosószerekhez népszerű, keresett, eredeti márkás termékek címkéihez megszólalásig hasonlító címkéket mellékeltek. A továbbértékesítést végzők pedig már maguk címkézték fel a fogyasztóknak szánt termékeket.

A bűncselekmény sértettjei a boltok polcain fellelhető, közismert márkájú mosó- és tisztítószereket, illetve kozmetikumokat gyártó cégek. A NAV budapesti nyomozói már az elmúlt években is több hamis mosószergyárat lepleztek le, megszüntették a jogsértő gyártást, lehetővé téve a bűnösök felelősségre vonását. A rajtaütéseken a nyomozók számos tárgyi bizonyítékot foglaltak le. Külön helyszíneken két nagy teljesítményű komplett nyomdaipari gépsort és a hozzájuk tartozó eszközöket találtak: 

  • digitális formavágó, 
  • zsugorfóliázó, 
  • lamináló-
  • és címkedaraboló gépeket,
  • valamint közel 200 ezer hamis címkét. 

A gépek a napi nyolcórás műszak alatt 27 ezer címkét képesek legyártani.

Több mint százmillió forint nyereséget termeltek

Ezenkívül lefoglaltak még több mint 35,5 millió forint és 7500 euró készpénzt, az elkövetők bankszámláin lévő 167 millió forintot és 106 ezer eurót, továbbá zár alá vettek tíz ingatlant is, hogy a több mint 350 millió forintos vagyoni hátrány megtérülhessen. A gyártókat, vevőket, illetve az előállításban és értékesítésben segítséget nyújtó 12 gyanúsítottat már kihallgatták. A közülük őrizetbe vett 

nyolc személyből hét letartóztatását a bíróság elrendelte, 

a többi elkövető így szabadlábon védekezhet.

A kutatások során a nyomozók Elf Bar-csomagolásokat és hamis parfümöket is találtak, amelyek kapcsán szintén megtették a szükséges intézkedéseket.

A NAV munkatársai felhívták a figyelmet az üggyel kapcsolatban, hogy a hamis, silány minőségű, olcsó termékek megvásárlásával mindenki saját maga, gyermekei, hozzátartozói egészségét is veszélybe sodorhatja, hiszen az átcímkézett termékek tartalma nem azonos a boltok polcain elérhető, mindenki által ismert és megbízható minőségű márkák termékeivel.

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