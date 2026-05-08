Deviza
EUR/HUF356,25 -0,11% USD/HUF303,31 -0,24% GBP/HUF412,03 -0,04% CHF/HUF389,11 -0,12% PLN/HUF84,22 -0,08% RON/HUF67,72 -0,06% CZK/HUF14,66 -0,1% EUR/HUF356,25 -0,11% USD/HUF303,31 -0,24% GBP/HUF412,03 -0,04% CHF/HUF389,11 -0,12% PLN/HUF84,22 -0,08% RON/HUF67,72 -0,06% CZK/HUF14,66 -0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 684,75 -1,08% MTELEKOM2 428 -5,02% MOL4 028 -3,08% OTP42 010 -1,02% RICHTER12 890 -0,47% OPUS324,5 -0,15% ANY7 540 0% AUTOWALLIS151 +0,66% WABERERS4 750 +0,63% BUMIX9 149,97 +0,05% CETOP4 487,54 +0,19% CETOP NTR2 800,7 -0,63% BUX133 684,75 -1,08% MTELEKOM2 428 -5,02% MOL4 028 -3,08% OTP42 010 -1,02% RICHTER12 890 -0,47% OPUS324,5 -0,15% ANY7 540 0% AUTOWALLIS151 +0,66% WABERERS4 750 +0,63% BUMIX9 149,97 +0,05% CETOP4 487,54 +0,19% CETOP NTR2 800,7 -0,63%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
oroszlán
NAV
behajtás

Feltérképezte a NAV a számlagyár oroszlánrészét – közel 1 milliárd forintot csaltak

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság pénzügyi nyomozói egy főként Bács-Kiskun vármegyében konspiratívan működő bűnös céghálózatot számoltak fel, egy összehangolt intézkedéssorozat alkalmával. A NAV egy egészen különleges központot fedezett fel
Csókási Annamária
2026.05.08, 09:06

A beszerzett bizonyítékok alapján megállapítást nyert, hogy a hálózat irányítója egy olyan bűnszervezetet működtetett, melynek célja különféle belföldi gazdasági társaságok fiktív számlákkal történő ellátása volt, áfafizetési kötelezettségük jogosulatlan csökkentése érdekében. 

nav
 Fotó: NAV

A már sémaszerű tevékenység során a bűnszervezet tagjai által vezetett cégek a színlelt gazdasági események elfedésére valótlan tartalmú bizonylatokat generáltak. Azokat a cégeket, melyeket már nem használtak fel a jogellenes tevékenységükhöz, „eldobták” az ügyvezetői tevékenység stróman személy nevére történő átírásával.

A nyomozás eredményességet, a Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság revizorai is elősegítették, bűnügyi jelzésük útján.

A bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány meghaladja az 1 milliárd forint összeget, melyből zár alá vételek és lefoglalások - gépjárművek, ingatlanok, bankszámlák, valamint 90 millió forint összeget meghaladó készpénz - formájában, a teljes vagyoni hátrány megtérült.

Az országos kiterjedésű akcióban közel 180 fő pénzügyőr vett részt a NAV bűnügyi és bevetési állományából együttesen, akik munkáját a NAV informatikai szakemberei segítették.

A pénzügyőrök a bűnügyi helyszínekről 20 főt állítottak elő, majd hallgattak ki gyanúsítottként. Közülük 2 fő esetében bűnszövetségben, további 6 fő esetében pedig bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt rendelte el letartóztatásukat a Kecskeméti Járásbíróság.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu