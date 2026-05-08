Feltérképezte a NAV a számlagyár oroszlánrészét – közel 1 milliárd forintot csaltak

A beszerzett bizonyítékok alapján megállapítást nyert, hogy a hálózat irányítója egy olyan bűnszervezetet működtetett, melynek célja különféle belföldi gazdasági társaságok fiktív számlákkal történő ellátása volt, áfafizetési kötelezettségük jogosulatlan csökkentése érdekében.

A már sémaszerű tevékenység során a bűnszervezet tagjai által vezetett cégek a színlelt gazdasági események elfedésére valótlan tartalmú bizonylatokat generáltak. Azokat a cégeket, melyeket már nem használtak fel a jogellenes tevékenységükhöz, „eldobták” az ügyvezetői tevékenység stróman személy nevére történő átírásával.

A nyomozás eredményességet, a Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság revizorai is elősegítették, bűnügyi jelzésük útján.

A bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány meghaladja az 1 milliárd forint összeget, melyből zár alá vételek és lefoglalások - gépjárművek, ingatlanok, bankszámlák, valamint 90 millió forint összeget meghaladó készpénz - formájában, a teljes vagyoni hátrány megtérült.

Az országos kiterjedésű akcióban közel 180 fő pénzügyőr vett részt a NAV bűnügyi és bevetési állományából együttesen, akik munkáját a NAV informatikai szakemberei segítették.

A pénzügyőrök a bűnügyi helyszínekről 20 főt állítottak elő, majd hallgattak ki gyanúsítottként. Közülük 2 fő esetében bűnszövetségben, további 6 fő esetében pedig bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt rendelte el letartóztatásukat a Kecskeméti Járásbíróság.