Magyar óriásgyárra figyel most egész Ázsia: minden pénzt megér, még nagyobbra építik – ez menti meg őket az EU haragjától Kína ellen
Kulcsszerep jut egy magyar óriásgyárnak az Európai Unió vámpolitikája miatt. Az ázsiai befektetési sajtóban arra hívták fel a figyelmet, hogy a hazai üzem egyfajta mentőövet jelenthet a brüsszeli politikai lépésekkel szemben.
Arról van szó, hogy miután az Európai Unió jelezte, hogy kifejezetten drasztikus, akár 52 százalékos vámtarifát is kivethet a kínai gumiabroncsokra, a Kínában gyárakat üzemeltető koreai gumiabroncs-iparágat elöntötte az aggodalom.
- A Kumho Tire, amely az Európába irányuló volumenének felét Kínában állítja elő, teljes készültségben van,
- közben viszont a Hankook Tire & Technology (Hankook Tire) viszonylag nyugodt.
Az utóbbinak egyetlen magyarázata van: rendelkezik Európában gyárral, méghozzá Magyarországon. A helyzet azonban egyre feszültebb.
Friss értesülések szerint az Európai Bizottság a közelmúltban lezárta a tavaly májusban indított dömpingellenes vizsgálatát a kínai személygépkocsi- és kisteherautó-gumiabroncsok ügyében, és értesítette az egyes vállalatokat az ideiglenes vámtételekről. Úgy tudni, az EU a vállalatok véleményének összegyűjtése után, már júniusban tervezi is alkalmazni a vámokat.
Magyar óriásgyár menti meg Ázsia egyik legnagyobb cégét az EU haragjától
A Kumho Tire-re és a Nexen Tire-re a hírek szerint 29,9 százalékos vámbombát dobnak le, ám a Hankook Tire a legalacsonyabb sarcra számíthat, mindössze 3,4 százalékra.
Ez pedig nem véletlen.
A dömpingellenes vámtételek meghatározásánál olyan tényezőket vettek figyelembe, mint a Kínában gyártott termékek aránya az Európába irányuló értékesítésben, valamint a helyi, európai termelés részaránya.
A Kumho Tire nem gyárt gumiabroncsokat Európában, és viszonylag magas a kínai termelésének aránya. Három gyárat is működtet Kínában, a teljes globális kibocsátásának körülbelül 30 százalékát állítja itt elő. Az Európában értékesített volumenének pedig mintegy 50 százaléka a kínai gyáraiban készül.
Most persze kapkodva próbálnak ezen a helyzeten változtatni, például egy új lengyelországi gyárral. Ennek befejezését 2028-ra tervezik. Csakhogy, ha az EU kiveti a magas vámokat, a vállalat eredményei két éven keresztül minden bizonnyal jelentősen romlani fognak. Ezt azzal kívánja megelőzni, hogy a kínai termelést a vietnámi, valamint a koreai gyáraiba csoportosítja át.
Ám ez nehéz lesz, a legnagyobb koreai üzeme például a tavaly májusi tűzvész óta még nem állította helyre teljesen a kapacitását.
Meghálálják a koreaiak: tovább építik a rácalmási gyárat
Ezzel szemben a Hankook Tire 2007 óta üzemeltet gyárat Magyarországon, amire alapozva kiépítette a helyi termelési rendszerét. A rácalmási üzem éves kapacitása körülbelül 17 millió gumiabroncs, és
a Hankook Tire most azt tervezi, hogy egy jelentős bővítési beruházás révén – tehergépkocsi- és autóbusz-gumiabroncs-sorok hozzáadásával – 18,8 millióra növeli az éves kapacitást.
Ennek kapcsán a Világgazdaság is beszámolt róla, hogy az EU jóváhagyta az ebből a célból a Hankooknak adott állami támogatást. Egészen pontosan 71,6 millió euróról (28 milliárd forint) van szó. A gyárbővítés teljes költségvetése 538 millió euró, vagyis ennek majdnem nyolcszorosa. Mindez várhatóan 469 munkahely teremtésével járul hozzá a régió gazdasági fejlődéséhez.
Indoklásában az Európai Bizottság közölte, hogy az állami támogatásra irányuló magyar intézkedés szükséges és megfelelő a régió gazdasági fejlődéséhez, versenyképességének javításához és foglalkoztatási rátájának növeléséhez.
Igaz, hogy a Hankook Tire szintén Kínában állítja elő az Európába irányuló volumenének egy részét, körülbelül 30 százalékát, de ez a súlyt nem tükrözi a 4 százaléknál is kisebb vám. Ezt részben azzal is magyarázták, hogy az EU kiemelten vette figyelembe a cég álláspontját.
Mindez különösen akkor válik tetten érhetővé, ha a Nexen Tire esetével vetjük össze. Ők Csehországban rendelkeznek gyárral, a kínai termelési részaránya is alacsony, 20 százalékos, mégis a Kumho Tire-hez hasonló vámtételről kapott értesítést. Az iparág ezt úgy értelmezi, hogy a Hankook Tire-rel ellentétben a Nexen Tire érveit kevésbé fogadta el Brüsszel.