Rábólintott az Európai Bizottság: mehet a 28 milliárdos állami támogatás a Hankooknak – Magyarország egyik legnagyobb gyárát építik fel

Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 71,6 millió euróval támogassa a Hankook Tire új gyártósorának építését Rácalmáson. A beruházással a vállalat bővíti Fejér megyei üzemének kapacitását, amely eddig csak személygépkocsiknak és kisebb teherautóknak gyártott gumiabroncsokat.
VG/MTI
2026.04.27, 13:19
Frissítve: 2026.04.27, 14:12

Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Hankook új gumiabroncsgyártó sorának létrehozását célzó, 71,6 millió eurós (28 milliárd forint) beruházásának magyar állami támogatását – számolt be a brüsszeli testület hétfőn.

Újabb jelentős ipari fejlesztés: az EU áldását adta a Hankook 28 milliárd forintos állami támogatására / Fotó: NurPhoto via AFP

Az uniós bizottság közleménye szerint az intézkedés támogatni fogja a Hankook Tire & Technology Co., Ltd. dél-koreai gumiabroncsgyártót egy új, tehergépkocsi- és buszradiál gyártását lehetővé tevő gyártósorának létrehozásában a Közép-Dunántúl régióban.

A beruházással a vállalat bővíti Fejér megyei üzemének kapacitását, ami eddig csak személygépkocsik és kisebb teherautók számára gyártott gumiabroncsokat. A projekt teljes költségvetése 538 millió euró. Az intézkedés közvetlen támogatás formájában valósul meg, és 

várhatóan 469 munkahely megteremtésével járul hozzá a régió gazdasági fejlődéséhez.

Indoklásában az Európai Bizottság közölte, hogy az állami támogatásra irányuló magyar intézkedés szükséges és megfelelő a régió gazdasági fejlődéséhez, versenyképességének javításához és foglalkoztatási rátájának növeléséhez. A támogatás továbbá ösztönző hatású, mivel a kedvezményezett vállalat az állami támogatás nélkül nem valósította volna meg a gyártókapacitása bővítését az Európai Gazdasági Térségben.

A Grabarics Építőipari Kft. kulcsszerepet játszik a rácalmási Hankook-gyár bővítésében

A kivitelezés kulcsszereplője a dunaújvárosi Grabarics Építőipari Kft., amely generálkivitelezőként és fővállalkozói minőségben egyaránt részt vesz a munkában. A rácalmási gyár bővítésén naponta több mint 900 munkavállaló dolgozik, és az építkezés 2025 januárjában indult el – a gyártócsarnok már elérte legmagasabb pontját 30,17 méternél.

A márciusig felhasznált anyagmennyiség érzékelteti a beruházás léptékét: közel 37 ezer köbméter beton és mintegy 2500 tonna betonacél épült be. Az új üzem naponta közel 2400, évente pedig mintegy 800 ezer darab nagy teherbírású nehézgépjármű-abroncs – teherautó és busz – gyártására lesz képes. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
