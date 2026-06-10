Rendkívüli, Magyar Péter bejelentette a kormány friss döntéseit: itt a pontos lista, bajban van Magyarország legnagyobb beruházása? – csütörtökön minden részlet kiderül
A nemrég véget ért kormányülésen fontos döntéseket hoztunk – erről írt Magyar Péter néhány perce a közösségi oldalán.
A Tisza-kormány miniszterelnöke listát is közölt, milyen határozatokat alkotott meg a kabinet. Ez kilenc pontot tartalmaz összesen, de a részleteket nem ismeretette Magyar Péter.
Magyar Péter bejelentette a kormány friss döntéseit
Ime, a lista:
- 3,4 milliárd forint rendkívüli forrást adunk a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására.
- Megszüntetjük a kriptovaluták kriminalizását.
- Döntöttünk a mohácsi Duna-híd százmilliárd forinttal túlárazott építése kapcsán.
- Fontos döntést hoztunk a 6000 milliárd forintos uniós források felhasználása kapcsán.
- Az eredeti javaslat további szigorításáról döntöttünk az óriásplakátok és a környezetet vizuálisan szennyező reklámfelületek betiltása kapcsán.
- Elrendeltük a felkészülést a várható kánikulahelyzetre.
- Döntést hoztunk a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopja ügyében.
- Tárgyaltuk a rövidesen bevezetésre kerülő vagyonadó szabályozás első tervezetét.
- Döntöttünk az úgynevezett Nemzeti Hitvallás közintézményekből való eltávolításáról.
Ezek közül talán a leginkább közérdeklődést kiváltó a 3-as, a 4-es és a 7. A mohácsi Duna-híd beruházása a jelenelgi legnagyobb, előrehaladott állami beruházás. Az elmúlt napokban sok kritika érte a közlekedéspolitikai kormányzat, Vitézy Dávid részéről. Ezek egyrészt a 2x2 sávon épülő új híd létjogosultágát kifogásolták, másrészt pénzügyi természetűek voltak. Egészen pontosan a 20 százalékos előleg 98-ra való megemelését nehezményezte.
Az, hogy Magyar Péter most azt írta, a projekt 100 milliárd forinttal túlárazott, nem sok jót vetít előre. Igaz, korábban Vitézy Dávid ígéretet tett rá, hogy nem hagynak torzókat, illetve arra utalt, hogy a beruházást befejezik.
A mohácsi Duna-híd egyszerre két funkciót tölthet be. Egyrészt százéves adósságot törleszt, hiszen végre összeköti a Duna két partján fekvő Mohácsot, ahol jelenleg csak komppal lehet közlekedni a folyón. Másrészt fontos eleme lehet egy balkáni-magyar új közlekedési korridornak, amennyiben az teljes egészében kiépülne.
Akárhogy is, Magyar Péter azt ígérte, hogy csütörtökön 11 órakor részletes tájékoztatást adnak a kormány döntéseiről. Ezzel vélhetően arra célzott, hogy a Tisza-kormány három szóvivője kormányinfót fog tartani.
Az eseményről a Világgazdaság élőben fog tudósítani.