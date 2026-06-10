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Magyar Péter

Rendkívüli, Magyar Péter bejelentette a kormány friss döntéseit: itt a pontos lista, bajban van Magyarország legnagyobb beruházása? – csütörtökön minden részlet kiderül

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Súlyos dolgot állít a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a Tisza-kormány 100 milliárdos túlározást állapított meg és döntést is hozott a mohácsi Duna-hídról. Emellet még több határozat is született.
Hecker Flórián
2026.06.10, 20:52
Frissítve: 2026.06.10, 21:22

A nemrég véget ért kormányülésen fontos döntéseket hoztunk – erről írt Magyar Péter néhány perce a közösségi oldalán.

Magyar Péter
Rendkívüli, Magyar Péter bejelentette a kormány friss döntéseit: itt a pontos lista / Fotó: Hatlaczki Balázs

A Tisza-kormány miniszterelnöke listát is közölt, milyen határozatokat alkotott meg a kabinet. Ez kilenc pontot tartalmaz összesen, de a részleteket nem ismeretette Magyar Péter.

Magyar Péter bejelentette a kormány friss döntéseit

Ime, a lista:

  1. 3,4 milliárd forint rendkívüli forrást adunk a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására.
  2. Megszüntetjük a kriptovaluták kriminalizását.
  3. Döntöttünk a mohácsi Duna-híd százmilliárd forinttal túlárazott építése kapcsán.
  4. Fontos döntést hoztunk a 6000 milliárd forintos uniós források felhasználása kapcsán.
  5. Az eredeti javaslat további szigorításáról döntöttünk az óriásplakátok és a környezetet vizuálisan szennyező reklámfelületek betiltása kapcsán.
  6. Elrendeltük a felkészülést a várható kánikulahelyzetre.
  7. Döntést hoztunk a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopja ügyében.
  8. Tárgyaltuk a rövidesen bevezetésre kerülő vagyonadó szabályozás első tervezetét.
  9. Döntöttünk az úgynevezett Nemzeti Hitvallás közintézményekből való eltávolításáról.

Ezek közül talán a leginkább közérdeklődést kiváltó a 3-as, a 4-es és a 7. A mohácsi Duna-híd beruházása a jelenelgi legnagyobb, előrehaladott állami beruházás. Az elmúlt napokban sok kritika érte a közlekedéspolitikai kormányzat, Vitézy Dávid részéről. Ezek egyrészt a 2x2 sávon épülő új híd létjogosultágát kifogásolták, másrészt pénzügyi természetűek voltak. Egészen pontosan a 20 százalékos előleg 98-ra való megemelését nehezményezte.

Az, hogy Magyar Péter most azt írta, a projekt 100 milliárd forinttal túlárazott, nem sok jót vetít előre. Igaz, korábban Vitézy Dávid ígéretet tett rá, hogy nem hagynak torzókat, illetve arra utalt, hogy a beruházást befejezik.

A mohácsi Duna-híd egyszerre két funkciót tölthet be. Egyrészt százéves adósságot törleszt, hiszen végre összeköti a Duna két partján fekvő Mohácsot, ahol jelenleg csak komppal lehet közlekedni a folyón. Másrészt fontos eleme lehet egy balkáni-magyar új közlekedési korridornak, amennyiben az teljes egészében kiépülne.

Akárhogy is, Magyar Péter azt ígérte, hogy csütörtökön 11 órakor részletes tájékoztatást adnak a kormány döntéseiről. Ezzel vélhetően arra célzott, hogy a Tisza-kormány három szóvivője kormányinfót fog tartani.

Az eseményről a Világgazdaság élőben fog tudósítani.

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