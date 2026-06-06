Rendkívüli: súlyos gazdasági büntetésről döntött Magyarország Oroszország ellen – Putyinnak nagyon nem fog tetszeni, de az EU boldog
Rendkívüli fontosságú döntésről számolt be a Bloomberg saját értesüléseire hivatkozva. A hírügynökség szerint Magyarország beleegyezett az Oroszország elleni uniós szankciók 6 helyett 12 hónappal történő meghosszabbításába.
Ez szokatlan lépés, a szankciókat ugyanis jellemzően rendre 6 hónappal hosszabbítja meg az EU. Ezúttal azonban ennek a duplájáról van szó. Legalábbis a Bloomberg határozottan arról tudósított, hogy Magyarország beleegyezett az Oroszország elleni európai uniós szankciók teljes egy évvel történő meghosszabbításába.
Külön kiemelték, hogy ez
jelentős fordulatot jelent a korábbi álláspontjához képest,
mivel korábban Magyarország szankcióellenes politikát vitt és ellenezte a szankciós politikát. Igaz, minden szankciócsomagot megszavazott végül. A valóban rendkívüli fejleményt a Bloomberg az ügyet ismerő forrásokra hivatkozva írta meg, de nem nevesítette őket.
Magyarország súlyos gazdasági büntetésről döntött Oroszország ellen
Mindenesetre a cikk kommentárja szerint ez a lépés a legújabb példája annak, hogy az új magyar miniszterelnök, Magyar Péter és kormánya szakít elődje, Orbán Viktor politikájával.
Magyarország ugyanis a fideszes kormányok idején csak a szankciók hat hónapos meghosszabbításához járult hozzá, amelyeket először Oroszország 2022-es, Ukrajna elleni teljes körű inváziójára válaszul vezetett be az Európai Unió.
A szankciók meghosszabbításának jóváhagyásához a 27 tagállam egyhangú támogatása szükséges, ami minden országnak vétójogot biztosít. Most az történt, hogy az EU-nagykövetek szerdai ülésén Magyarország csatlakozott azon országok csoportjához, amelyek támogatják a 12 hónapos meghosszabbításra vonatkozó javaslatot.
Ezt a változtatást Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke a hónap folyamán később terjeszt majd elő – közölték a névtelenséget kérő források. A Bloomberg az értesüléssel megkereste a magyar felet, de a magyar kormány szóvivője csak annyit reagált, hogy nem tudja megerősíteni az információkat.
A Bloomberg a cikkben azt is taglalja, hogy Magyar Péter az elsöprő győzelmét részben azon ígéreteinek köszönheti, hogy helyreállítja Magyarország kapcsolatait az EU-val. Ezek a viszonyok egyre inkább feszültté váltak amiatt, hogy Orbán Viktor ellenezte Brüsszel háborús és ukrán politikáját.
Amennyiben a hírügynökség értesülései helytállóak, az sorozatos jele a magyar politikai gyökeres megváltozásának.
- Magyar Péter szerda este bejelentette, hogy megállapodást történt az ukrajnai magyar kisebbség jogairól, aminek következtében Magyarország feladja vétóját Ukrajna uniós csatlakozása kapcsán. Így Kijev tovább tud lépni az Európai Unióba való belépésről szóló tárgyalások következő szakaszába.
- Az is kiderült, hogy Magyarország nem blokkolja tovább az uniós ukrán békealap pénzeinek kifizetését.
- Legújabban pedig már Magyar Péter és Zelenszkij ukrán elnök budapesti találkozóját szervezik.
Minden időben feltűnő módon egybeesik az uniós pénzekről szóló tárgyalásokkal. A magyar álláspont szerint az ukrán téma nincs összekötve a befagyasztott források ügyével, ezt Brüsszel sem kapcsolja össze.
Ugyanakkor a mintegy 16,4 milliárd euró megszerzése korántsem olyan sima folyamat, mint ahogyan azt a Tisza-kormány láttatni kívánja és erre rendre figyelmeztetik is Magyarországot, olyanok is, akiktől talán inkább meglepőnek számít.
Ez már nem véletlen: Orbán Viktor ádáz ellenfele megüzente Magyar Péteréknek, mikor kaphatják meg az uniós pénzt – A valóság azonban más
Szerinte aki nem figyelt, félreértette a helyzetet. Az uniós pénzek kapcsán Magyar Péter előre történelmi sikerről beszélt, pedig ez eddig biztosan nem következett be. Erre most ismételten felhívta a figyelmét az Orbán-kormányok legfőbb kritikusa.