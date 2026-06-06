Megvan a megoldás a magyarországi azbesztszennyezésre: így lehet elszállítani a mérgező anyagot, ebben a városban már működik – videó
Az egyik megyeszékhelyen elkezdték felszámolni a magyarországi azbesztszennyezést. Egy cég ugyanis speciális megoldással képes felszedni a mérgező burkolatot.
A Zaol.hu számolt be róla, hogy több helyszínein már el is távolították a veszélyes kőzúzalékot. A munkát a Zala-Müllex Kft. végezte el, és már a második ilyen intézkedés valósult meg Zalaegerszegen.
A Gazdaság utcát érintő munkálatokat Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere jelentette be közösségi oldalán. Mint írta, a nevelési-oktatási intézmények közelsége indokolta, hogy itt avatkoztak be, de az azbesztszennyezés miatt a Jákum utcai parkolóban és a Domb utcában is hasonló lépésre kerül sor.
Magyarországi azbesztszennyezés: megvan a megoldás, így lehet elszállítani a mérgező anyagot
Bauer Arnold ügyvezető igazgató arról számolt be, hogy a munkafolyamat rendkívül nagy körültekintést igényel, mind munkavédelmi, mind környezetvédelmi szempontból. Az azbeszt ugyanis veszélyes anyagnak minősül, ezért szigorú előírásokat kell betartani a mozgatásakor.
A cég ugyan évtizedek óta foglalkozik azbeszttartalmú veszélyes hulladékok szállításával és kezelésével, azonban a mostani helyzet számukra is különleges kihívást jelent. A probléma abból adódik, hogy az osztrák bányákból származó kőzúzalékban található azbeszt
nem kötött formában, hanem porózus szerkezetben van jelen.
Ez fokozott veszély, mert a közlekedés és a forgalom hatására a kőzetdarabok törnek, és kiszabadulnak az azbesztrostok.
A fokozott egészségügyi kockázat miatt a munkások védőmaszkot és védőruházatot viselnek a beavatkozás során. Előtte munkavédelmi és egészségügyi képzésben is részesültek, illetve tüdőszűrésen és légzésfunkció vizsgálaton estek keresztül.
Az eltávolításkor a fokozott kockázat miatt arra kell törekedni, hogy az azbeszttel szennyezett kőzúzalékból a lehető legkevesebb por keletkezzen. Ennek érdekében
- vízzel locsolták le az érintett területeket,
- a kitermelt anyagot alacsony magasságban rakták, majd
- speciálisan előkészített, fóliával bélelt konténerekbe helyezték,
- amit ponyvával fedtek le.
Az összegyűjtött anyagot végül engedéllyel rendelkező veszélyeshulladék-lerakóba szállítják, ahol végleges lefedést kap. Ezen a ponton a hulladék már nem jelent veszélyt sem a környezetre, sem az élővilágra.
Bauer Arnold ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az akkreditált laboratóriumokba naponta több ezer minta érkezik, és ezek jelentős részében kimutatják az azbeszt jelenlétét. Már pedig ez arra utal, hogy
a probléma jóval nagyobb léptékű annál, mint amit egyetlen vállalat vagy akár egy város önállóan kezelni tudna.
A kialakult helyzet már túlmutat a helyi szinten, ezért sürgős kormányzati iránymutatásra, egységes országos protokollra és megfelelő pénzügyi forrásokra van szükség. "Csak így lehet hatékonyan és gyorsan kezelni az azbeszttel szennyezett területek nagy számát és az ebből fakadó közegészségügyi kockázatokat" – vélekedett.