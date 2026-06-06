Megvan a megoldás a magyarországi azbesztszennyezésre: így lehet elszállítani a mérgező anyagot, ebben a városban már működik – videó

Az egyik megyeszékhelyen elkezdték felszámolni a magyarországi azbesztszennyezést. Egy cég ugyanis speciális megoldással képes felszedni a mérgező burkolatot.

Magyarországi azbesztszennyezés: megvan a megoldás, így lehet elszállítani a mérgező anyagot / Fotó: Pezzetta Umberto

A Zaol.hu számolt be róla, hogy több helyszínein már el is távolították a veszélyes kőzúzalékot. A munkát a Zala-Müllex Kft. végezte el, és már a második ilyen intézkedés valósult meg Zalaegerszegen.

A Gazdaság utcát érintő munkálatokat Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere jelentette be közösségi oldalán. Mint írta, a nevelési-oktatási intézmények közelsége indokolta, hogy itt avatkoztak be, de az azbesztszennyezés miatt a Jákum utcai parkolóban és a Domb utcában is hasonló lépésre kerül sor.

Magyarországi azbesztszennyezés: megvan a megoldás, így lehet elszállítani a mérgező anyagot

Bauer Arnold ügyvezető igazgató arról számolt be, hogy a munkafolyamat rendkívül nagy körültekintést igényel, mind munkavédelmi, mind környezetvédelmi szempontból. Az azbeszt ugyanis veszélyes anyagnak minősül, ezért szigorú előírásokat kell betartani a mozgatásakor.

A cég ugyan évtizedek óta foglalkozik azbeszttartalmú veszélyes hulladékok szállításával és kezelésével, azonban a mostani helyzet számukra is különleges kihívást jelent. A probléma abból adódik, hogy az osztrák bányákból származó kőzúzalékban található azbeszt

nem kötött formában, hanem porózus szerkezetben van jelen.

Ez fokozott veszély, mert a közlekedés és a forgalom hatására a kőzetdarabok törnek, és kiszabadulnak az azbesztrostok.

A fokozott egészségügyi kockázat miatt a munkások védőmaszkot és védőruházatot viselnek a beavatkozás során. Előtte munkavédelmi és egészségügyi képzésben is részesültek, illetve tüdőszűrésen és légzésfunkció vizsgálaton estek keresztül.

Az eltávolításkor a fokozott kockázat miatt arra kell törekedni, hogy az azbeszttel szennyezett kőzúzalékból a lehető legkevesebb por keletkezzen. Ennek érdekében

vízzel locsolták le az érintett területeket,

a kitermelt anyagot alacsony magasságban rakták, majd

speciálisan előkészített, fóliával bélelt konténerekbe helyezték,

amit ponyvával fedtek le.

Az összegyűjtött anyagot végül engedéllyel rendelkező veszélyeshulladék-lerakóba szállítják, ahol végleges lefedést kap. Ezen a ponton a hulladék már nem jelent veszélyt sem a környezetre, sem az élővilágra.