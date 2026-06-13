Fotógaléria mutatja, mi történik most a mohácsi Duna-hídnál: még mindig dolgoznak a munkások és ez nem véletlen – ezért nem lehet csak úgy félbehagyni

A mohácsi Duna-híd építése nagy fordulatot vett, amikor bejelentették, hogy Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével teljeskörű kivizsgálás indul a beruházással kapcsolatban. A közlések szerint ez azt jelenti az értelmezések szerint, hogy augusztus végéig, közel három hónapon keresztül leáll az építkezés. A mohácsi Duna-híd építése már most is látványos szakaszban van, az első boltív már messziről látható.

Így néz ki most Magyarország egyik legnagyobb beruházása: a mohácsi Duna-híd már most is látványos, a java pedig csak most jönne / Fotó: Világgazdaság

Bár elrendelték a mohácsi Duna-híd munkálatainak azonnali felfüggesztését, ez nem azt jelenti, hogy egyik napról a másikra levonulnának a munkások. A hétvégén, szombaton a Világgazdaság munkatársa kint járt az építkezésen és azt tapasztalta, hogy a kivitelező Duna Aszfalt Zrt. alkalmazottai a munkaterületen tartózkodtak és végezték a munkájukat. Ez a munka jelenleg a már megkezdett folyamatok biztonságos lezárása lehet, ugyanis

egy ekkora szerkezetépítésnél a munkát nem lehet egyik óráról a másikra „ledobott szerszámokkal” otthagyni.

Ha a bejelentés pillanatában egy-egy szerkezeti elemet (például a mederpillérnél) éppen betonoztak, beemeltek vagy zsaluztak, azt a technológiai előírások miatt kötelező befejezni. Ellenkező esetben a félkész betonozás vagy a rögzítetlen elemek szerkezeti károkat és milliárdos veszteséget okoznának a Dunában.

Bár Vitézy Dávid még miniszterjelöltként arról beszélt, hogy a Tisza-kormány nem szeretne félbehagyott, torzó állapotban maradó projekteket maga után hagyni, az eredeti tervek szerinti híd viszont nem biztos, hogy elkészül valaha is. Vitézy Dávid leszögezte, hogy a mohácsi Duna-híd és a körülötte lévő úthálózat építése már olyan előrehaladott állapotban van, hogy nem fogják félbe hagyni, de már akkoriban kilátásba helyezte, hogy vizsgálat várható.

Van egy kis gond a mohácsi Duna-híd visszaépítésével

Hargita János fideszes országgyűlési képviselő, a térség fejlesztési tervének főszereplője közösségi média oldalán arról beszélt, hogy a híd nagy részét már legyártották kétszer két sávos méretben, és a helyszínen az összeszerelés is jól halad. „Mégis jön az eszement ötlet: vizsgáljuk meg, hogy visszaépíthető-e kétszer egy sávra” – emelte ki.