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építkezés
Mohácsi Duna-híd
Tisza-kormány
Mohács
hídépítés

Fotógaléria mutatja, mi történik most a mohácsi Duna-hídnál: még mindig dolgoznak a munkások és ez nem véletlen – ezért nem lehet csak úgy félbehagyni

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Már most is látványos szakaszában tart Magyarország egyik legnagyobb beruházása. A mohácsi Duna-híd építése augusztus végéig a Tisza-kormány döntése értelmében szünetel, de ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a munkások levonulnak. A híd fontos elemei elkészültek, fotógalérián mutatjuk meg, hogyan magasodik a város fölé.
Gergely Máté
2026.06.13, 12:59

A mohácsi Duna-híd építése nagy fordulatot vett, amikor bejelentették, hogy Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével teljeskörű kivizsgálás indul a beruházással kapcsolatban. A közlések szerint ez azt jelenti az értelmezések szerint, hogy augusztus végéig, közel három hónapon keresztül leáll az építkezés. A mohácsi Duna-híd építése már most is látványos szakaszban van, az első boltív már messziről látható.

Így néz ki most Magyarország egyik legnagyobb beruházása: a mohácsi Duna-híd már most is látványos, a java pedig csak most jönne
Így néz ki most Magyarország egyik legnagyobb beruházása: a mohácsi Duna-híd már most is látványos, a java pedig csak most jönne / Fotó:  Világgazdaság

Bár elrendelték a mohácsi Duna-híd munkálatainak azonnali felfüggesztését, ez nem azt jelenti, hogy egyik napról a másikra levonulnának a munkások. A hétvégén, szombaton a Világgazdaság munkatársa kint járt az építkezésen és azt tapasztalta, hogy a kivitelező Duna Aszfalt Zrt. alkalmazottai a munkaterületen tartózkodtak és végezték a munkájukat. Ez a munka jelenleg a már megkezdett folyamatok biztonságos lezárása lehet, ugyanis 

egy ekkora szerkezetépítésnél a munkát nem lehet egyik óráról a másikra „ledobott szerszámokkal” otthagyni.

Ha a bejelentés pillanatában egy-egy szerkezeti elemet (például a mederpillérnél) éppen betonoztak, beemeltek vagy zsaluztak, azt a technológiai előírások miatt kötelező befejezni. Ellenkező esetben a félkész betonozás vagy a rögzítetlen elemek szerkezeti károkat és milliárdos veszteséget okoznának a Dunában.

Bár Vitézy Dávid még miniszterjelöltként arról beszélt, hogy a Tisza-kormány nem szeretne félbehagyott, torzó állapotban maradó projekteket maga után hagyni, az eredeti tervek szerinti híd viszont nem biztos, hogy elkészül valaha is. Vitézy Dávid leszögezte, hogy a mohácsi Duna-híd és a körülötte lévő úthálózat építése már olyan előrehaladott állapotban van, hogy nem fogják félbe hagyni, de már akkoriban kilátásba helyezte, hogy vizsgálat várható.  

Van egy kis gond a mohácsi Duna-híd visszaépítésével

Hargita János fideszes országgyűlési képviselő, a térség fejlesztési tervének főszereplője közösségi média oldalán arról beszélt, hogy a híd nagy részét már legyártották kétszer két sávos méretben, és a helyszínen az összeszerelés is jól halad. „Mégis jön az eszement ötlet: vizsgáljuk meg, hogy visszaépíthető-e kétszer egy sávra” – emelte ki

Ebből ugyanis az következne, hogy 

a kétszer két sávos elemeket vagy vissza kell bontani pluszköltségen kétszer egy sávra alkalmassá, vagy adott esetben újra kell gyártani őket, nyilván pluszköltség fejében.

Hargita János arról is írt, hogy a vidék, Dél-Dunántúl és a Dél-Alföld többet érdemel ennél. „A román és a szerb autópályákkal történő összekapcsolódásunk, új gazdaság perspektívát hozna a térségünkbe. Ettől fosztanának meg minket az átgondolatlan lépésükkel” – zárta bejegyzését.

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Mohács, Duna, híd, mohácsi Duna-híd
Mohács, Duna, híd, mohácsi Duna-híd
Mohács, Duna, híd, mohácsi Duna-híd
Mohács, Duna, híd, mohácsi Duna-híd
Mohács, Duna, híd, mohácsi Duna-híd
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Így áll a mohácsi Duna-híd
Fotó: Világgazdaság
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