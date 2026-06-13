Ezt tudja a Tisza-kormány? Van egy kis gond a mohácsi Duna-híd visszaépítésével, nagyon sokba fog kerülni – "Eszement ötlet"

A mohácsi Duna-híd műszaki tartalmának elszegényítése kapcsán új szempont jelent meg, ezt a térség fejlesztési tervének főszereplője, Hargita János emelte be a vitába.

Mohácsi Duna-híd: van egy kis gond, ezt tudja a Tisza-kormány? / Fotó: HSP Hídépítő Speciál Építőipari Kft. / Facebook

Mint ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, csütörtökön megjelent a Magyar Közlönyben a Mohácsi új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat megvalósításának felülvizsgálatáról szóló kormányhatározat, amelynek értelmében meg kell vizsgálni a kétszer egy forgalmi sávos keresztmetszetre csökkentés lehetőségét.

A határozat megállapítja, hogy a korábbi forgalmi és megvalósíthatósági tanulmányok alapján a Mohácsi új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat kétszer két sávos kialakítása közlekedéspolitikailag nem volt alátámasztva, ezért szükséges a beruházás műszaki tartalmának és az eddig meghozott döntéseknek a teljes körű felülvizsgálata. A kormányhatározat értelmében a közlekedési és beruházási miniszter a pénzügyminiszter bevonásával

felülvizsgálja a híd és a kapcsolódó úthálózat megvalósítására hozott eddigi döntéseket,

a szerződésmódosítások jogszerűségét

és a beruházás megvalósításának eddigi folyamatát.

Ezzel összefüggésben Vitézy Dávid javaslatot tesz a korábbi kormánydöntésekhez és a hatályos vállalkozási szerződésben foglaltakhoz képest a műszaki tartalomnak a racionális csökkentésére, ami tekintettel van a beruházás előrehaladására is pénzügyi és műszaki szempontból.

A tárcavezető ebben a körben megvizsgálja a hídon, illetve híd és az 51-es számú főút közötti szakaszon a kétszer egy forgalmi sáv keresztmetszetre csökkentés lehetőségét.

Ennek augusztus 31-i határidővel kell megtörténnie, majd a közlekedési és beruházási miniszter feladata lesz az is, hogy október 31-ig érvényesítse a műszaki tartalom lehetséges csökkentését a beruházásra megkötött vállalkozási szerződés módosításával.

De Vitézy Dávid feladata lesz továbbá az is, hogy a felülvizsgálat szerint csökkentésre javasolt műszaki tartalom miatt a hatályos vállalkozási szerződés szerinti kivitelezési munkák felfüggesztéséről intézkedjen a felülvizsgálat alapján meghozandó döntésig.