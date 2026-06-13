Ezt tudja a Tisza-kormány? Van egy kis gond a mohácsi Duna-híd visszaépítésével, nagyon sokba fog kerülni – "Eszement ötlet"
A mohácsi Duna-híd műszaki tartalmának elszegényítése kapcsán új szempont jelent meg, ezt a térség fejlesztési tervének főszereplője, Hargita János emelte be a vitába.
Mint ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, csütörtökön megjelent a Magyar Közlönyben a Mohácsi új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat megvalósításának felülvizsgálatáról szóló kormányhatározat, amelynek értelmében meg kell vizsgálni a kétszer egy forgalmi sávos keresztmetszetre csökkentés lehetőségét.
A határozat megállapítja, hogy a korábbi forgalmi és megvalósíthatósági tanulmányok alapján a Mohácsi új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat kétszer két sávos kialakítása közlekedéspolitikailag nem volt alátámasztva, ezért szükséges a beruházás műszaki tartalmának és az eddig meghozott döntéseknek a teljes körű felülvizsgálata. A kormányhatározat értelmében a közlekedési és beruházási miniszter a pénzügyminiszter bevonásával
- felülvizsgálja a híd és a kapcsolódó úthálózat megvalósítására hozott eddigi döntéseket,
- a szerződésmódosítások jogszerűségét
- és a beruházás megvalósításának eddigi folyamatát.
Ezzel összefüggésben Vitézy Dávid javaslatot tesz a korábbi kormánydöntésekhez és a hatályos vállalkozási szerződésben foglaltakhoz képest a műszaki tartalomnak a racionális csökkentésére, ami tekintettel van a beruházás előrehaladására is pénzügyi és műszaki szempontból.
A tárcavezető ebben a körben megvizsgálja a hídon, illetve híd és az 51-es számú főút közötti szakaszon a kétszer egy forgalmi sáv keresztmetszetre csökkentés lehetőségét.
Ennek augusztus 31-i határidővel kell megtörténnie, majd a közlekedési és beruházási miniszter feladata lesz az is, hogy október 31-ig érvényesítse a műszaki tartalom lehetséges csökkentését a beruházásra megkötött vállalkozási szerződés módosításával.
De Vitézy Dávid feladata lesz továbbá az is, hogy a felülvizsgálat szerint csökkentésre javasolt műszaki tartalom miatt a hatályos vállalkozási szerződés szerinti kivitelezési munkák felfüggesztéséről intézkedjen a felülvizsgálat alapján meghozandó döntésig.
Mohácsi Duna-híd: van egy kis gond, ezt tudja a Tisza-kormány?
Mindez tehát lényegében azt jelenti, hogy bármi megtörténhet a mohácsi Duna-híddal: nem épül meg az eredeti formájában, felfüggesztik az építkezést, és bár hangsúlyozottan nem akarnak torzót hagyni, beláthatatlan, hogy a kivitelezés sorsa mi lesz.
Miután a Tisza fő érve, hogy mégis megéri ebbe belevágni a költségcsökkentés miatt, érdemes megfontolni, amit Hargita János fideszes országgyűlési képviselő vetette fel a közösségi oldalán. Ő ugyanis arra hívta fel a figyelmet, hogy
a híd nagy részét már legyártották kétszer két sávos méretben, és a helyszínen az összeszerelés is jól halad.
Mégis jön az eszement ötlet: vizsgáljuk meg, hogy visszaépíthető-e kétszer egy sávra – emelte ki. Ebből ugyanis az következne, hogy a kétszer két sávos elemeket vagy vissza kell bontani pluszköltségen kétszer egy sávra alkalmassá, vagy adott esetben újra kell gyártani őket, nyilván pluszköltség fejében.
Hargita János arról is írt, hogy a vidék, Dél-Dunántúl és a Dél-Alföld többet érdemel ennél. „A román és a szerb autópályákkal történő összekapcsolódásunk, új gazdaság perspektívát hozna a térségünkbe. Ettől fosztanának meg minket az átgondolatlan lépésükkel” – zárta bejegyzését.
Arról, hogy pontosan milyen előnyei vannak mohácsi Duna-hídnak, ebben a cikkben írtunk részletesen. Fontos szempontokról van szó, ezekről mégis kevesebb szó esik.