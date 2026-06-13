Európától Amerikáig senki nem érti, mit művel Magyarország: mindenki csinálja, csak itt tiltják be – gyárleállások és GDP-csökkenés lehet a jutalom

A gazdaság működtetéséhez az Egyesült Államokban és az európai uniós országokban is elengedhetetlen a vendégmunka – mondta a Világgazdaságnak Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. Rámutatott, hogy a fejlett országokban a külföldi munkaerő megjelenése nem új jelenség.

A vendégmunkások hirtelen eltűnése gyárleállásokat, elhalasztott beruházásokat és GDP-csökkenést okozna / Fotó: Béres Attila

Már évtizedekkel ezelőtt megindult az a folyamat, amelynek során a helyi munkavállalók egyre kevésbé vállalták el a nehezebb, kevésbé vonzó vagy alacsonyabb presztízsű munkaköröket, így a vállalatok kénytelenek voltak külföldről pótolni a hiányzó munkaerőt – emelte ki az elemző.

Gyárleállások és elmaradó beruházások jöhetnének

Pásztor Szabolcs szerint, ha a vendégmunkások egyik napról a másikra eltűnnének a munkaerőpiacról, annak súlyos gazdasági következményei lennének.

A feldolgozóiparban a termelés jelentősen visszaesne, egyes üzemekben akár le is állhatna a gyártás. A vállalatok kénytelenek lennének beruházásokat elhalasztani vagy lemondani, ami végső soron a gazdasági növekedésben is megjelenne.

A GDP-ben is mérhető csökkenés következne be

– hívta fel a figyelmet a kutatási igazgató. Hozzátette, hogy ezek a hatások nemcsak Magyarországon, hanem az Egyesült Államokban és az Európai Unió számos tagállamában is érzékelhetők lennének.

Az autógyártástól az élelmiszeriparig sok ágazat érintett

A szakértő szerint elsősorban azok az ágazatok lennének veszélyben, amelyekben továbbra is jelentős az élőmunka szerepe. Ide tartozik:

az autóipar,

az akkumulátorgyártás,

az élelmiszeripar,

a mezőgazdaság,

valamint számos más feldolgozóipari tevékenység.

Ezekben az ágazatokban a vállalatok már ma is nehezen találnak megfelelő számú munkavállalót, ezért a külföldi dolgozók fontos szerepet töltenek be a termelés fenntartásában.

Magyar Péter nekiment a Master Goodnak: „Nem kétszázezres fizetést kellene adni a magyaroknak, ne fenyegessenek!” Nem hátrál meg a kormány a vendégmunkások foglalkoztatásának szigorítása ügyében, sőt a miniszterelnök nyíltan bírálta a Master Goodot, miután a baromfiipari vállalat jelezte: külföldi munkaerő nélkül akár leállíthatja a tervezett 120 milliárd forintos beruházását. Magyar Péter szerint a cég az elmúlt években jelentős állami támogatásokat kapott, miközben a bérek emelése helyett vendégmunkások alkalmazására építené a növekedését.

A fejlettebb régiókban már kimerült a munkaerő-tartalék

Pásztor Szabolcs szerint a munkaerőhiány területileg is egyenlőtlenül jelentkezik. A fejlettebb régiókban, különösen

Nyugat-Magyarországon

és a nagy ipari központok környezetében

a rendelkezésre álló munkaerő-tartalék gyakorlatilag kimerült. Bár a kevésbé fejlett kelet-magyarországi térségekben elméletileg még vannak inaktív munkavállalók, őket rendkívül nehéz visszavezetni a munkaerőpiacra.