Deviza
EUR/HUF352,36 +0,07% USD/HUF304,51 +0,09% GBP/HUF408,33 +0,08% CHF/HUF382,12 +0,08% PLN/HUF82,94 +0,04% RON/HUF67,28 +0,09% CZK/HUF14,59 +0,09% EUR/HUF352,36 +0,07% USD/HUF304,51 +0,09% GBP/HUF408,33 +0,08% CHF/HUF382,12 +0,08% PLN/HUF82,94 +0,04% RON/HUF67,28 +0,09% CZK/HUF14,59 +0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
munkaerőpiac
Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány
Tisza-kormány
vendégmunkás kvóta
külföldi munkavállaló
Amerika
Európai Unió

Európától Amerikáig senki nem érti, mit művel Magyarország: mindenki csinálja, csak itt tiltják be – gyárleállások és GDP-csökkenés lehet a jutalom

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A külföldi vendégmunkások szerepe évtizedek óta meghatározó a fejlett gazdaságok működésében, és Magyarországon is egyre több ágazat támaszkodik rájuk. Pásztor Szabolcs szerint a vendégmunkások hirtelen eltűnése gyárleállásokat, elhalasztott beruházásokat és GDP-csökkenést okozna, miközben a hazai munkaerő-tartalék önmagában nem lenne képes pótolni a kieső dolgozókat.
VG
2026.06.13, 08:00
Frissítve: 2026.06.13, 08:01

A gazdaság működtetéséhez az Egyesült Államokban és az európai uniós országokban is elengedhetetlen a vendégmunka – mondta a Világgazdaságnak Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. Rámutatott, hogy a fejlett országokban a külföldi munkaerő megjelenése nem új jelenség.

BA20160805_5688 vendégmunka vendégmunkás
A vendégmunkások hirtelen eltűnése gyárleállásokat, elhalasztott beruházásokat és GDP-csökkenést okozna / Fotó: Béres Attila

Már évtizedekkel ezelőtt megindult az a folyamat, amelynek során a helyi munkavállalók egyre kevésbé vállalták el a nehezebb, kevésbé vonzó vagy alacsonyabb presztízsű munkaköröket, így a vállalatok kénytelenek voltak külföldről pótolni a hiányzó munkaerőt – emelte ki az elemző.

Gyárleállások és elmaradó beruházások jöhetnének

Pásztor Szabolcs szerint, ha a vendégmunkások egyik napról a másikra eltűnnének a munkaerőpiacról, annak súlyos gazdasági következményei lennének.

A feldolgozóiparban a termelés jelentősen visszaesne, egyes üzemekben akár le is állhatna a gyártás. A vállalatok kénytelenek lennének beruházásokat elhalasztani vagy lemondani, ami végső soron a gazdasági növekedésben is megjelenne.

A GDP-ben is mérhető csökkenés következne be

– hívta fel a figyelmet a kutatási igazgató. Hozzátette, hogy ezek a hatások nemcsak Magyarországon, hanem az Egyesült Államokban és az Európai Unió számos tagállamában is érzékelhetők lennének.

Az autógyártástól az élelmiszeriparig sok ágazat érintett

A szakértő szerint elsősorban azok az ágazatok lennének veszélyben, amelyekben továbbra is jelentős az élőmunka szerepe. Ide tartozik:

  • az autóipar,
  • az akkumulátorgyártás,
  • az élelmiszeripar,
  • a mezőgazdaság,
  • valamint számos más feldolgozóipari tevékenység.

Ezekben az ágazatokban a vállalatok már ma is nehezen találnak megfelelő számú munkavállalót, ezért a külföldi dolgozók fontos szerepet töltenek be a termelés fenntartásában.

Magyar Péter nekiment a Master Goodnak: „Nem kétszázezres fizetést kellene adni a magyaroknak, ne fenyegessenek!”

Nem hátrál meg a kormány a vendégmunkások foglalkoztatásának szigorítása ügyében, sőt a miniszterelnök nyíltan bírálta a Master Goodot, miután a baromfiipari vállalat jelezte: külföldi munkaerő nélkül akár leállíthatja a tervezett 120 milliárd forintos beruházását. Magyar Péter szerint a cég az elmúlt években jelentős állami támogatásokat kapott, miközben a bérek emelése helyett vendégmunkások alkalmazására építené a növekedését.

A fejlettebb régiókban már kimerült a munkaerő-tartalék

Pásztor Szabolcs szerint a munkaerőhiány területileg is egyenlőtlenül jelentkezik. A fejlettebb régiókban, különösen

  • Nyugat-Magyarországon
  • és a nagy ipari központok környezetében

a rendelkezésre álló munkaerő-tartalék gyakorlatilag kimerült. Bár a kevésbé fejlett kelet-magyarországi térségekben elméletileg még vannak inaktív munkavállalók, őket rendkívül nehéz visszavezetni a munkaerőpiacra.

A munkaügyi szervezetek tapasztalatai szerint gyakran 80–100 potenciális álláskereső áttekintésére van szükség ahhoz, hogy végül 5–6 új munkavállalót sikerüljön ténylegesen bevonni a foglalkoztatásba.

Ez azt jelenti, hogy a statisztikákban szereplő munkaerő-tartalék jelentős része a gyakorlatban nem vagy csak nehezen mozgósítható.

LensToLens | Iconic champagne brand toasts to Sino-French friendship vendégmunkás
A munkaerőhiány kezelésére nincs egyetlen csodafegyver / Fotó: Hszinhua via AFP

Nem csak a fizetés számít a magyar munkavállalóknak

A nyugat-magyarországi munkaerőhiány egyik oka, hogy sokan továbbra is Ausztriában vagy más nyugat-európai országban vállalnak munkát. A kutatási igazgató szerint azonban ma már nem kizárólag a magasabb bérek vonzzák a dolgozókat külföldre.

A munkakörülmények, a vállalati kultúra és a vezetői szemlélet legalább olyan fontos tényezővé váltak. Különösen igaz ez a fiatalabb generációkra.

Az Oeconomus kutatási igazgatója rámutatott, hogy a legfrissebb felmérések szerint a Z generáció számára a fizetés már korántsem az egyetlen szempont a munkahelyválasztás során.

Nem a teljes tiltás, hanem a komplex megoldás lehet a válasz

A szakértő szerint a munkaerőhiány kezelésére nincs egyetlen csodafegyver. A megoldás több eszköz együttes alkalmazásában rejlik:

  • a digitalizáció felgyorsításában,
  • az automatizáció és a mesterséges intelligencia szélesebb körű használatában,
  • az átképzési és továbbképzési programok erősítésében,
  • a határon túli magyar munkavállalók megszólításában,
  • a munkaszervezés javításában,
  • valamint a kontrollált vendégmunka fenntartásában.

Mintegy százezer vendégmunkás dolgozik Magyarországon

Pásztor Szabolcs becslése szerint jelenleg nagyjából 100 ezer vendégmunkás dolgozik Magyarországon, ami a foglalkoztatottak számához viszonyítva körülbelül 2 százalékos arányt jelent.

A szakértő szerint a mostani jogszabályi változtatások elsősorban az új külföldi munkaerő toborzását érintik, ezért a vállalatok számára nem a jelenleg foglalkoztatott vendégmunkások elvesztése a legnagyobb probléma.

A valódi kihívás az lehet, hogy a következő években hogyan tudják betölteni a növekvő munkaerőigényből fakadó új álláshelyeket egy olyan gazdaságban, ahol számos régióban már most is rendkívül szűkös a rendelkezésre álló munkaerő.

Darázsfészekbe nyúlt Magyar Péter – háborog az egész agrárvilág

A zöldség-gyümölcs termelők és a baromfi-feldolgozó milliárdos vállalkozó után a Tej Terméktanács is megszólalt a vendégmunkások kérdésében. A külföldi vendégmunkásoknak a magyar piacról való kizárásának terve, vagyis a vendégmunkásstop itt is kiverte a biztosítékot.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu