Európától Amerikáig senki nem érti, mit művel Magyarország: mindenki csinálja, csak itt tiltják be – gyárleállások és GDP-csökkenés lehet a jutalom
A gazdaság működtetéséhez az Egyesült Államokban és az európai uniós országokban is elengedhetetlen a vendégmunka – mondta a Világgazdaságnak Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. Rámutatott, hogy a fejlett országokban a külföldi munkaerő megjelenése nem új jelenség.
Már évtizedekkel ezelőtt megindult az a folyamat, amelynek során a helyi munkavállalók egyre kevésbé vállalták el a nehezebb, kevésbé vonzó vagy alacsonyabb presztízsű munkaköröket, így a vállalatok kénytelenek voltak külföldről pótolni a hiányzó munkaerőt – emelte ki az elemző.
Gyárleállások és elmaradó beruházások jöhetnének
Pásztor Szabolcs szerint, ha a vendégmunkások egyik napról a másikra eltűnnének a munkaerőpiacról, annak súlyos gazdasági következményei lennének.
A feldolgozóiparban a termelés jelentősen visszaesne, egyes üzemekben akár le is állhatna a gyártás. A vállalatok kénytelenek lennének beruházásokat elhalasztani vagy lemondani, ami végső soron a gazdasági növekedésben is megjelenne.
A GDP-ben is mérhető csökkenés következne be
– hívta fel a figyelmet a kutatási igazgató. Hozzátette, hogy ezek a hatások nemcsak Magyarországon, hanem az Egyesült Államokban és az Európai Unió számos tagállamában is érzékelhetők lennének.
Az autógyártástól az élelmiszeriparig sok ágazat érintett
A szakértő szerint elsősorban azok az ágazatok lennének veszélyben, amelyekben továbbra is jelentős az élőmunka szerepe. Ide tartozik:
- az autóipar,
- az akkumulátorgyártás,
- az élelmiszeripar,
- a mezőgazdaság,
- valamint számos más feldolgozóipari tevékenység.
Ezekben az ágazatokban a vállalatok már ma is nehezen találnak megfelelő számú munkavállalót, ezért a külföldi dolgozók fontos szerepet töltenek be a termelés fenntartásában.
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Nem hátrál meg a kormány a vendégmunkások foglalkoztatásának szigorítása ügyében, sőt a miniszterelnök nyíltan bírálta a Master Goodot, miután a baromfiipari vállalat jelezte: külföldi munkaerő nélkül akár leállíthatja a tervezett 120 milliárd forintos beruházását. Magyar Péter szerint a cég az elmúlt években jelentős állami támogatásokat kapott, miközben a bérek emelése helyett vendégmunkások alkalmazására építené a növekedését.
A fejlettebb régiókban már kimerült a munkaerő-tartalék
Pásztor Szabolcs szerint a munkaerőhiány területileg is egyenlőtlenül jelentkezik. A fejlettebb régiókban, különösen
- Nyugat-Magyarországon
- és a nagy ipari központok környezetében
a rendelkezésre álló munkaerő-tartalék gyakorlatilag kimerült. Bár a kevésbé fejlett kelet-magyarországi térségekben elméletileg még vannak inaktív munkavállalók, őket rendkívül nehéz visszavezetni a munkaerőpiacra.
A munkaügyi szervezetek tapasztalatai szerint gyakran 80–100 potenciális álláskereső áttekintésére van szükség ahhoz, hogy végül 5–6 új munkavállalót sikerüljön ténylegesen bevonni a foglalkoztatásba.
Ez azt jelenti, hogy a statisztikákban szereplő munkaerő-tartalék jelentős része a gyakorlatban nem vagy csak nehezen mozgósítható.
Nem csak a fizetés számít a magyar munkavállalóknak
A nyugat-magyarországi munkaerőhiány egyik oka, hogy sokan továbbra is Ausztriában vagy más nyugat-európai országban vállalnak munkát. A kutatási igazgató szerint azonban ma már nem kizárólag a magasabb bérek vonzzák a dolgozókat külföldre.
A munkakörülmények, a vállalati kultúra és a vezetői szemlélet legalább olyan fontos tényezővé váltak. Különösen igaz ez a fiatalabb generációkra.
Az Oeconomus kutatási igazgatója rámutatott, hogy a legfrissebb felmérések szerint a Z generáció számára a fizetés már korántsem az egyetlen szempont a munkahelyválasztás során.
Nem a teljes tiltás, hanem a komplex megoldás lehet a válasz
A szakértő szerint a munkaerőhiány kezelésére nincs egyetlen csodafegyver. A megoldás több eszköz együttes alkalmazásában rejlik:
- a digitalizáció felgyorsításában,
- az automatizáció és a mesterséges intelligencia szélesebb körű használatában,
- az átképzési és továbbképzési programok erősítésében,
- a határon túli magyar munkavállalók megszólításában,
- a munkaszervezés javításában,
- valamint a kontrollált vendégmunka fenntartásában.
Mintegy százezer vendégmunkás dolgozik Magyarországon
Pásztor Szabolcs becslése szerint jelenleg nagyjából 100 ezer vendégmunkás dolgozik Magyarországon, ami a foglalkoztatottak számához viszonyítva körülbelül 2 százalékos arányt jelent.
A szakértő szerint a mostani jogszabályi változtatások elsősorban az új külföldi munkaerő toborzását érintik, ezért a vállalatok számára nem a jelenleg foglalkoztatott vendégmunkások elvesztése a legnagyobb probléma.
A valódi kihívás az lehet, hogy a következő években hogyan tudják betölteni a növekvő munkaerőigényből fakadó új álláshelyeket egy olyan gazdaságban, ahol számos régióban már most is rendkívül szűkös a rendelkezésre álló munkaerő.
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