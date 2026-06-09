Kitört a felháborodás: máris megérkezett a Fülöp-szigetek válasza Magyarországnak, amiért kitiltotta a vendégmunkásait – nem hagyja annyiban a kormány
Ahogy az várható volt, nem maradt visszahang nélkül a múlt pénteken kihirdetett vendégmunkásstop Magyarországon. Megérkezett a Fülöp-szigeteki kormány reakciója, és az ország gazdasági szereplői is kommentálták a helyzetet.
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, június 5-én Szondi Vanda kormányszóvivő jelentette be, hogy a kabinet szigorítani kívánja a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásának szabályait, ezt követően pedig nem sokkal megjelent a vonatkozó kormányrendelet.
A Magyar Közlönyben olvasható jogszabály már a kihirdetését követő napon hatályba lépett, és egészen pontosan a munkaerő-kölcsönző cégek által alkalmazott gyorsított eljárást szüntette be. Ez
- a Fülöp-szigetek,
- Georgia
- és Örményország
állampolgárainak alkalmazását segítette elő. A Tisza-kormány indoklása szerint erre azért volt szükség, mert a külföldi munkaerő lefelé nyomhatja a hazai béreket. A rendelet szövege a hazai foglalkoztatás elősegítését nevezi meg célként.
Hiába a sebtiben megalkotott új szabályozás, már így is időn túlinak és meglehetősen csökkentett tartalmúnak mondható. Magyar Péter korábban ugyanis arról beszélt, hogy június 1-jétől az Európai Unión kívülről érkezett vendégmunkások beáramlását korlátozzák.
Mindez tehát elmaradt, a szigorítás csak három, egyébként keresztény kultúrájú országot érintett.
Vendégmunkásstop: máris megérkezett a Fülöp-szigetek válasza Magyarországnak
A döntés mégis fájó a Fülöp-szigeteknek. A helyi sajtó híradásából kiderült, hogy a migráns munkavállalókért felelős minisztérium (DMW) tárgyalásokat tervez Magyarországgal a külföldön dolgozó Fülöp-szigeteki munkavállalók (OFW) toborzásáról.
A DWM még vasárnap közölte, hogy egyeztetni fog a Fülöp-szigeteki külügyminisztériummal (DFA) arról, hogyan kezeljék azt a problémát, amely Magyarország döntése nyomán alakult ki azzal, hogy leállítja a külföldön dolgozó Fülöp-szigeteki munkavállalók foglalkoztatását.
Hans Leo Cacdac, a migráns munkavállalókért felelős miniszter sajtótájékoztatón mondta el, hogy folytatni kívánják a megbeszéléseket magyar partnereikkel az ügyről. „A DFA-n keresztül továbbra is fenntartjuk a kommunikációs csatornáinkat és a rendkívül erős kétoldalú munkaügyi kapcsolatainkat Magyarországgal” – fogalmazott.
Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy tiszteletben fogják tartani a Tisza-kormány által bejelentett új irányelvet. „Ez egy politikai állásfoglalás a szuverén magyar hatóság részéről az új kormány felállásával.”
Iparági nyilatkozatok szerint Magyarország döntése a vendégmunkások alkalmazásának leállításáról súlyosan érinti a Fülöp-szigeteket. A becslések szerint
mintegy 10 ezer Fülöp-szigeteki munkavállaló (OFW) dolgozik Magyarország szolgáltatói és feldolgozóipari ágazataiban.
A Tisza-kormány lépése kapcsán egy toborzási, munkaerőpiaci szakértő annak a meggyőződésének adott hangot, hogy az masszív csapást fog mérni rájuk. Emmanuel Geslani kifejtette, hogy a toborzási szektorra rendkívül kedvezőtlenül hat, hogy Magyarország a továbbiakban nem ad ki munkavállalói vízumot a Fülöp-szigetekről és a másik két országból érkező munkavállalóknak.
Ez nagy csapás az iparágra, amely éppen csak megkezdte az OFW-k Európába történő kihelyezését, és jelenleg is pályázók ezreit toborozza és mozgósítja Magyarországra – mutatott rá. De arra is felhívta a figyelmet, hogy ez a leendő Fülöp-szigeteki munkavállalóknak is nehézséget okoz, figyelembe véve a közel-keleti gazdasági helyzetet.
A Fülöp-szigeteki munkaerő egyik legfontosabb felvevőpiaca a Közel-Kelet. Csakhogy az iráni háború miatt ez lényegében összeomlott, az ottani munkaerőpiacon tapasztalható zűrzavar közepette pedig Magyarország – a többi európai ország mellett – kiváló alternatíva a szakképzett munkavállalóik számára. Most tehát ez az opció is bezárult előttük.
Magyarországon sem örülnek a vendégmunkásstopnak
De nem csak a Fülöp-szigeteken nagy a felháborodás, Magyarországon is azonnal megjelentek az ellenvélemények. Szakmai szervezetek és munkáltatók azonnal tiltakoztak a döntés ellen arra hivatkozva, hogy az éppen hátráltatja a magyar gazdaságot, sőt, egyenesen a gazdaság növekedési kilátásainak romlásától tartanak.
A Pensum Group Nyrt. munkaerő-kölcsönző vállalat az MTI megkeresésére közölte: a bejelentés rövid távon, a következő két-három hónapban leginkább a mezőgazdaság és a vendéglátóipar szezonális munkaerőigényét érintheti, ahol már évek óta főleg vendégmunkásokkal lehetett pótolni a nyáron hirtelen jelentkező munkaerőhiányt.
A társaság szerint a gazdaság egészét érintő kedvezőtlen hatások középtávon, fél éven belül jelentkezhetnek. Mivel a vendégmunkások alkalmazása ma Magyarországon gazdasági szükségszerűség, kiváltása rövid távon nem lehetséges a belföldi munkaerő-tartalék mobilizálásával és a külföldön dolgozók hazacsábításával.
A betöltetlen munkahelyek jellemzően nem azok, amelyek mozgósítanák a belföldi munkaerő-tartalékot, vagy visszacsábítanák a külföldön dolgozókat
– tették hozzá. Az intézkedéssel kapcsolatban komoly a félelem nemcsak a nagy foglalkoztatóknál, hanem a kkv-szektorban is, mivel a vendégmunkások alkalmazásának ellehetetlenítése esetén nem tudják pótolni a kieső munkaerőt.
A vendégmunkások behozatalának akár csak átmeneti megszüntetése a Pensum Group álláspontja szerint olyan helyzetet teremt, amely a gazdaság növekedési kilátásait rontja. Várható az intézkedés miatt a gazdasági visszaesés, költségvetési bevételkiesés, a magyar munkabérek pedig nem fognak az intézkedés következtében emelkedni.
Máris megjött a figyelmeztetés: ebből a muszlim országból hozzák majd be a vendégmunkásokat Magyarországra – óriási hiba volt kitiltani a Fülöp-szigetekieket
Szemfényvesztés történhetett, de súlyos következményei lehetnek. A Tisza-kormány furcsa döntése a vendégmunkások kitiltása kapcsán nem marad következmények nélkül. Fülöp-szigeteki dolgozók helyett egy muszlim ország dolgozóira válthatnak a cégek.