Kitört a felháborodás: máris megérkezett a Fülöp-szigetek válasza Magyarországnak, amiért kitiltotta a vendégmunkásait – nem hagyja annyiban a kormány

Ahogy az várható volt, nem maradt visszahang nélkül a múlt pénteken kihirdetett vendégmunkásstop Magyarországon. Megérkezett a Fülöp-szigeteki kormány reakciója, és az ország gazdasági szereplői is kommentálták a helyzetet.

Vendégmunkásstop: máris megérkezett a Fülöp-szigetek válasza Magyarországnak / Fotó: Hans Leo Cacdac / Facebook

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, június 5-én Szondi Vanda kormányszóvivő jelentette be, hogy a kabinet szigorítani kívánja a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásának szabályait, ezt követően pedig nem sokkal megjelent a vonatkozó kormányrendelet.

A Magyar Közlönyben olvasható jogszabály már a kihirdetését követő napon hatályba lépett, és egészen pontosan a munkaerő-kölcsönző cégek által alkalmazott gyorsított eljárást szüntette be. Ez

a Fülöp-szigetek,

Georgia

és Örményország

állampolgárainak alkalmazását segítette elő. A Tisza-kormány indoklása szerint erre azért volt szükség, mert a külföldi munkaerő lefelé nyomhatja a hazai béreket. A rendelet szövege a hazai foglalkoztatás elősegítését nevezi meg célként.

Hiába a sebtiben megalkotott új szabályozás, már így is időn túlinak és meglehetősen csökkentett tartalmúnak mondható. Magyar Péter korábban ugyanis arról beszélt, hogy június 1-jétől az Európai Unión kívülről érkezett vendégmunkások beáramlását korlátozzák.

Mindez tehát elmaradt, a szigorítás csak három, egyébként keresztény kultúrájú országot érintett.

Vendégmunkásstop: máris megérkezett a Fülöp-szigetek válasza Magyarországnak

A döntés mégis fájó a Fülöp-szigeteknek. A helyi sajtó híradásából kiderült, hogy a migráns munkavállalókért felelős minisztérium (DMW) tárgyalásokat tervez Magyarországgal a külföldön dolgozó Fülöp-szigeteki munkavállalók (OFW) toborzásáról.

A DWM még vasárnap közölte, hogy egyeztetni fog a Fülöp-szigeteki külügyminisztériummal (DFA) arról, hogyan kezeljék azt a problémát, amely Magyarország döntése nyomán alakult ki azzal, hogy leállítja a külföldön dolgozó Fülöp-szigeteki munkavállalók foglalkoztatását.

Hans Leo Cacdac, a migráns munkavállalókért felelős miniszter sajtótájékoztatón mondta el, hogy folytatni kívánják a megbeszéléseket magyar partnereikkel az ügyről. „A DFA-n keresztül továbbra is fenntartjuk a kommunikációs csatornáinkat és a rendkívül erős kétoldalú munkaügyi kapcsolatainkat Magyarországgal” – fogalmazott.