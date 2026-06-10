Paksra eljutott az uniós pénz és a napelempark mellett valami kinőtt a földből, amilyenből sok kéne

Átadták a Greenergy-Solar Duna Kft. négy, egyenként 1245 kilowatt teljesítményű villamosenergia-tárolóját Pakson. Az egységek a cég naperőműve telephelyén működnek. A beruházáshoz 672 millió forint támogatás érkezett az uniós Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében. A projekt tervezett befejezési dátuma 2026. április 30. volt.

Energiatárolókat kapott a Greenergy paksi naperőműve / Fotó: Telepaks

Magyarországon dinamikusan nőnek a megújuló alapú energiatermelő beruházások. A beépített naperőművi kapacitások azonban időjárás- és napszakfüggők, bővülésük ezért már kihívások elé állítja a hazai villamosenergia-rendszert (VER). Ezért a magyar kormány olyan beruházások ösztönzéséről döntött, amelyek a hálózati energiatároláson keresztül kiegyenlítő kapacitást kínálnak a VER egyensúlyának fenntartásához.

Az ösztönzés érdekében a kormány a magyar Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv hangsúlyos részévé tette az ilyen tárolók telepítését segítő pályázatot – magyarázza honlapján a Greenergy. Az RRF-6.5.1-23 kódszámú pályázat részeként összesen 62 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás nyerhető el hálózati energiatárolók telepítésére.

A naperőmű besegít a Mavirnak

A telephelyeken 2022 óta egyenként 4,95 megawatt teljesítményű napkövető tartószerkezetes napelempark működik. A paksi naperőmű évente átlagosan 16,5 gigawattóra energiát termel, ami hozzávetőleg 1500 háztartás éves energiafelhasználását fedezi. A létesítmény közreműködik a Mavir által irányított rendszerszintű szabályozásban. Működése során később felhasználható tartalékenergia keletkezik. A paksi energiatárolók legalább két órán át alkalmasak villamosenergia ki- vagy betáplálásra, az erőmű által termelt zöldenergia-forrásból.

A naperőmű villamosenergia-termelése

nem jár szén-dioxid-kibocsátással,

nincs más környezetszennyezés

és zajszennyezés sem.

A társaság naperőművének panelei napkövető tartószerkezeten állnak. A 2022-ben átadott, 20 hektáron működő napelemparkban a vállalat akkori tájékoztatása szerint 21 ezer napelemet és 44 invertert építettek be.