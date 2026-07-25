Időjárás: Magyarországon lesz a legmelegebb Közép-Európában, ezen a napon tér vissza a hőkupola

Egyelőre nagy a bizonytalanság, de a mostani elrejelzések szerint 2026. augusztus 3-án egész Közép-Európában Magyarországon lesz a legmelegebb – írja az Időkép.

Időjárás Magyarországon lesz a legmelegebb Közép-Európában, ezen a napon tér vissza a hőkupolaFotó: neenawat khenyothaa

Vasárnap és hétfőn még elszórtan találkozhatunk záporokkal, zivatarokkal, majd keddtől fokozatosan délnyugatira fordul az áramlás, napról napra egyre melegebb lesz, ismét beköszönt a forróság.

Számszerűsítve pedig így fest az a nap: az ensemble átlag alapján országszerte 36–39 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk

– állapítja meg az Időkép, hozzátéve, hogy Európa többi részén sem fognak fázni az emberek. A jelenlegi számítások szerint tehát ismét súrolni a 40 fokot, de ilyen időtávlatban még simán magasabbra módosulhatnak a várt értékek.

A 2026. június végi rekorddöntő hőkupola Magyarországon június 27-étől július 1-jéig tartott, körülbelül 5 napon át, majd egy hidegfront vetett véget a rendkívüli forróságnak.