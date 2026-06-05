Kihívót kaptak az oroszok, brutális ellenféllel küzd Moszkva a magyarok kegyéért – „Már a Kreml legközelebbi partnerei is kezdenek felkészülni a Gazprom utáni világra!”

Az, hogy Magyarország a romániai fekete-tengeri Neptun Deep projektjéből származó gázszállításokról tárgyal, sokkal több egy üzleti hírnél. Az ukrán Energobiznesz című lap arra következtet, hogy a magyarországi kormányváltás lehetőséget nyit a gázimport diverzifikációjára.

A Neptun Deep gáza nagy lehetőség a magyar piacnak is / Fotó: OMV Petrom

Idézi az Index május 22-i cikkét, amely szerint Budapest a román gázt az orosz gázellátás egyik kulcsfontosságú alternatívájaként tartja számon 2027 után. Ám hozzáteszi, hogy a magyar tisztviselők nyilvánosan nem mondják ki, hogy lemondanának az orosz gázról. Úgy látja, hogy „még a Kreml legközelebbi partnerei is kezdenek felkészülni a Gazprom utáni világra.” Felidézi, hogy a Török Áramlaton érkező orosz, vezetékes gáznak továbbra is Magyarország az egyik legfontosabb megrendelője.

Mindazonáltal – és erre már egy orosz lap mutat rá – Magyarország új miniszterelnöke bízik abban, hogy az orosz energiaszállítmányokra kivetett szankciókat feloldják az ukrán konfliktus rendezése után. Az ukrajnai válság rendeződése után az európai országok kénytelenek lesznek visszatérni az orosz energiaforrások részleges felhasználásához. Enélkül szerinte az egész európai gazdaság versenyképessége veszélybe kerül.

Miért olyan fontos a Neptun Deep?

A Neptun Deep az Európai Unió legnagyobb új gázlelőhelye az elmúlt években. Gázkincse mintegy 100 milliárd köbméterre tehető, ez több mint egész Közép-Európa éves felhasználása. A termelőprojektet a román állami tulajdonú Romgaz és az ausztriai OMV-hez tartozó OMV Petrom fejleszti.

A termelés 2027-es megkezdése után Románia megduplázhatja saját termelését, az EU egyik legnagyobb gáztermelőjévé, és a kék üzemanyag nettó exportőrévé válhat. Ez azért hozhat Közép-Európában valódi változást, mert a térségnek csak néhány valódi lehetősége van:

az orosz vezetékes gáz,

a drágább cseppfolyósított földgáz adriai vagy északi-tengeri terminálokon keresztül,

illetve korlátozottan a norvég gáz.

A Neptun Deep az első jelentős regionális erőforrás, amely fizikailag közel van Magyarország, Szlovákia, Ausztria és Dél-Németország piacaihoz is.