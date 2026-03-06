Deviza
EUR/HUF393,55 +1,5% USD/HUF339,33 +1,59% GBP/HUF454,34 +1,86% CHF/HUF436,49 +2,05% PLN/HUF92 +1,48% RON/HUF77,29 +1,48% CZK/HUF16,14 +1,5% EUR/HUF393,55 +1,5% USD/HUF339,33 +1,59% GBP/HUF454,34 +1,86% CHF/HUF436,49 +2,05% PLN/HUF92 +1,48% RON/HUF77,29 +1,48% CZK/HUF16,14 +1,5%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 885,96 -2,61% MTELEKOM2 135 -0,93% MOL3 680 -1,39% OTP36 500 -3,85% RICHTER11 490 -1,54% OPUS530 -2,93% ANY7 140 -2,46% AUTOWALLIS154 -4,94% WABERERS4 900 -3,16% BUMIX9 504,85 -1,43% CETOP4 054,34 -1,92% CETOP NTR2 540,26 -1,92% BUX121 885,96 -2,61% MTELEKOM2 135 -0,93% MOL3 680 -1,39% OTP36 500 -3,85% RICHTER11 490 -1,54% OPUS530 -2,93% ANY7 140 -2,46% AUTOWALLIS154 -4,94% WABERERS4 900 -3,16% BUMIX9 504,85 -1,43% CETOP4 054,34 -1,92% CETOP NTR2 540,26 -1,92%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gáz
fgsz
vertikális gázfolyosó
transgaz s. a
román magyar

Ennél jobbkor nem érkezhetett jó hír a gázról Magyarország és egy szomszédja számára

Április 1-jétől mindkét irányba megnövelt kapacitással működik a gázszállítás a magyar–román határon. A két ország gázrendszer-üzemeltetőjének, az FGSZ-nek és a Transgaznak e fejlesztése az észak-dél irányú Vertikális gázfolyosó projektnek a piac által különösen várt eleme.
VG
2026.03.06, 15:40
Frissítve: 2026.03.06, 17:36

A romániai Transgaz S.A. és a magyarországi FGSZ Zrt. közösen végzett a gázszállítórendszer optimalizálásával. Ennek eredményeként a csanádpalotai határkeresztező pont technikai kapacitása Romániából Magyarország irányába óránként 3,39 gigawattórától 3,50 gigawattórára nő április 1-jétől. Ugyanattól a naptól az ellenkező irányú szállítókapacitás napi 3,36 gigawattóráról 3,47 gigawattórára emelkedik.

FGSZ
Az FGSZ több gázt hozhat majd be dél felől / Fotó: FGSZ

A megnövelt kapacitást havi termékként a 2026. március 16-i havi kapacitásaukciókon kínálják fel a rendszerirányítók – tájékoztatta partnereit az FGSZ.

Mint írja, a fejlesztést a szállítórendszer üzemeltetői a Vertikális gázfolyosó kezdeményezés fontos lépésének tekintik. 

A kezdeményezés célja, hogy megnövelt szállítókapacitásokat kínáljon a kelet-közép-európai régióba délről belépő alternatív földgázforrások számára. 

Az útvonal magyarországi szakaszának másik fontos eleme a magyar–szlovák gázátadó pont Balassagyarmatnál. Korábbi cikkünk szerint ott már megtörtént az a fejlesztés, amely a Vertikális gázfolyosó kapacitásának bővítéséhez kell.  

Ezt már nagyon várta a piac az FGSZ-től és a Transgaztól

A határkapacitás bővítése bármelyik határon bármelyik irányba alapvetően jó dolog, de különösen az a román–magyar határ esetében – mondta a Világgazdaság román–magyar határon aktívan kereskedő piaci forrása. 

Ugyanis ha végre beindul a termelés a fekete-tengeri Neptun Deep gázmezőn, akkor feltehetően a román–magyar határ lesz az egyik legfontosabb betáplálási pont a magyar gázrendszerbe. Maga a dél-észak irányú szállítási folyosó is egyre fontosabb – magyarázta forrásunk –, mert ez az orosz gáz legérdekesebb alternatívája. Ahhoz pedig, hogy jól is működjön ez az alternatív szállítási folyosó, nagyon kell a román–magyar extra szállítási kapacitás.

Egy Magyarországon áthaladó gázfolyosó kerülhet főszerepbe az orosz gáz kiesésével – hazánkon múlik, mennyi LNG-t továbbít az útvonal
Gond nélkül továbbítható a földgáz a Vertikális gázfolyosó magyarországi szakaszán romániai be- és szlovákiai kilépéssel, jövőre pedig még az útvonal kapacitása is nagyobb lesz. A dél–észak irányú Vertikális gázfolyosónak a térség piacára szánt cseppfolyós gáz továbbításában van növekvő szerepe.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu