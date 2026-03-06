Ennél jobbkor nem érkezhetett jó hír a gázról Magyarország és egy szomszédja számára

A romániai Transgaz S.A. és a magyarországi FGSZ Zrt. közösen végzett a gázszállítórendszer optimalizálásával. Ennek eredményeként a csanádpalotai határkeresztező pont technikai kapacitása Romániából Magyarország irányába óránként 3,39 gigawattórától 3,50 gigawattórára nő április 1-jétől. Ugyanattól a naptól az ellenkező irányú szállítókapacitás napi 3,36 gigawattóráról 3,47 gigawattórára emelkedik.

Az FGSZ több gázt hozhat majd be dél felől / Fotó: FGSZ

A megnövelt kapacitást havi termékként a 2026. március 16-i havi kapacitásaukciókon kínálják fel a rendszerirányítók – tájékoztatta partnereit az FGSZ.

Mint írja, a fejlesztést a szállítórendszer üzemeltetői a Vertikális gázfolyosó kezdeményezés fontos lépésének tekintik.

A kezdeményezés célja, hogy megnövelt szállítókapacitásokat kínáljon a kelet-közép-európai régióba délről belépő alternatív földgázforrások számára.

Az útvonal magyarországi szakaszának másik fontos eleme a magyar–szlovák gázátadó pont Balassagyarmatnál. Korábbi cikkünk szerint ott már megtörtént az a fejlesztés, amely a Vertikális gázfolyosó kapacitásának bővítéséhez kell.

Ezt már nagyon várta a piac az FGSZ-től és a Transgaztól

A határkapacitás bővítése bármelyik határon bármelyik irányba alapvetően jó dolog, de különösen az a román–magyar határ esetében – mondta a Világgazdaság román–magyar határon aktívan kereskedő piaci forrása.

Ugyanis ha végre beindul a termelés a fekete-tengeri Neptun Deep gázmezőn, akkor feltehetően a román–magyar határ lesz az egyik legfontosabb betáplálási pont a magyar gázrendszerbe. Maga a dél-észak irányú szállítási folyosó is egyre fontosabb – magyarázta forrásunk –, mert ez az orosz gáz legérdekesebb alternatívája. Ahhoz pedig, hogy jól is működjön ez az alternatív szállítási folyosó, nagyon kell a román–magyar extra szállítási kapacitás.