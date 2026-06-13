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gazdaságpolitika
Kármán András
kongresszus
Kapitány István
Orbán Viktor
Fidesz

Orbán Viktor kíméletlenül helyretette Kapitány Istvánt és Kármán Andrást: "Egy kereskedő. Én tettem ki a szűrét, második embernek is alkalmatlan volt"

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A volt miniszterelnök értékelte a gazdaság helyzetét a Fidesz kongresszusán. Orbán Viktor nem finomkodott, amikor a gazdaságfejlesztési és a pénzügyminiszterről beszélt, súlyos kritikát fogalmazott meg Kapitány Istvánról és Kármán Andrásról.
Hecker Flórián
2026.06.13, 14:01
Frissítve: 2026.06.13, 15:39

„Elképedve nézem a káoszt, ami napról napra terjed a gazdaságban” – erről is beszélt Orbán Viktor a Fidesz szombati kongresszusán.

Orbán Viktor
Orbán Viktor kíméletlenül helyretette Kapitány Istvánt és Kármán Andrást / Fotó: M1 / Facebook

Több példát is hozott, mit ért ezalatt.

  • Tízezreket riogatnak vagyonadóval.
  • A kamatstopot sunnyogva visszavonták, ez 200 ezer hitelt, a családokkal együtt 850 ezer embert jelent.

Pedig nincs is pénzügyi kényszer, mert az EU odaadta nekik az uniós pénz, amit a Fidesz elől elzártak a kormányváltás érdekében. Ha ez így megy tovább, baj lesz – hívta fel a figyelmet.

Ezt követően némiképp meglepő módon hosszan beszélt a Tisza-kormány két gazdaságpolitikai vezetőjéről, Kapitány Istvánról és Kármán Andrásról.

Orbán Viktor kíméletlenül helyretette Kapitány Istvánt és Kármán Andrást

Kármán András most pénzügyminiszter, pedig Orbán azért tette ki a szűrét még államtitkárként, mert második embernek is alkalmatlan volt, nemhogy elsőnek. „A kabinetüléseken két szóból állt a tudománya: megszorítás és IMF. Álmomban sem gondoltam, hogy egyszer ő első számű felelőse lehet az ország pénzügyeinek” – kritizálta élesen.

De Kapitány István se járt sokkal jobban. A volt miniszterelnök azt mondta, drukkol neki, bár merőben szokatlan, hogy

egy sikeres kereskedőt állítanak egy ország iparpolitikájának élére, aki ráadásul totális kezdő a gazdaságpolitikában.

Igaz, hogy valahol el kell kezdeni, de kockázatos, hogy a kormányban áll fel a mérlegre. Mindannyiunk érdekében reméli, hogy belejön, és nem rombolja szét a védett árak, az árrésszabályozás és a rezsivédelem rendszerét, amelyekkel milliókat védtek meg a megélhetési nehézségekkel szemben.

Úgy folytatta, hogy nincs semmi ok, hogy bárki felüljön a rágalmaknak, mindenki nyugodjon meg. Minden fideszes kormány törvénytisztelő kormány volt, hűek maradtak az eskühöz, a jogszabályokat betartatták és betartották. Az üzleti érdekeltségekkel szemben világos szabályokat követtek. 

A most közzétett vagyonbevallásokból pedig az egész ország megtudhatta, hogy a tiszás képviselők az elmúlt 16 évben gazdagodtak meg, gazdagabbak, mint a fideszesek. „Luxizásban is előrébb járnak, repkednek az ajándék BMW-k, a miniszter Maseratin furikázik.”

Orbán Viktor szerint őszre kiderül, meddig tűri az ország, hogy a kormány abuzálja, hogy a liberális gazdaságpolitikusok kísérletezzenek a családokon. „Ha ez így megy tovább, ősszel eljön az ellenállás ideje, a patrióták nagy nemzeti mozgalmáé. Mire a falevelek lehullanak, a Fidesznek készen kell állnia” – zárta beszédét Orbán Viktor.

A tisztújításon elhangzott teljes beszédről az alábbi cikkben számoltunk be.

Orbán Viktor bejelentette, kik lesznek a Fidesz új vezetői: óriási meglepetések vannak a nevek között – teljesen átalakul a párt

A volt miniszterelnök a választási vereség okait is ismertette. Orbán Viktor az értékelést lezárta, és kihirdette, kik veszik át a Fidesz vezetését. Hosszabban beszélt a gazdaság helyzetéről is. Őszre készen kell állnia a Fidesznek.

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