Deviza
EUR/HUF392.16 0% USD/HUF338.52 +0.14% GBP/HUF450.86 0% CHF/HUF421.23 -0.04% PLN/HUF92.06 +0.06% RON/HUF77.07 +0.05% CZK/HUF16.12 -0.05% EUR/HUF392.16 0% USD/HUF338.52 +0.14% GBP/HUF450.86 0% CHF/HUF421.23 -0.04% PLN/HUF92.06 +0.06% RON/HUF77.07 +0.05% CZK/HUF16.12 -0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,352.45 +0.35% MTELEKOM1,792 -0.45% MOL2,776 +0.22% OTP29,830 +0.91% RICHTER10,560 -0.38% OPUS567 +0.35% ANY7,320 +0.27% AUTOWALLIS158.5 -1.26% WABERERS4,880 0% BUMIX9,574.89 +0.12% CETOP3,507.83 +0.2% CETOP NTR2,195.63 +0.12% BUX102,352.45 +0.35% MTELEKOM1,792 -0.45% MOL2,776 +0.22% OTP29,830 +0.91% RICHTER10,560 -0.38% OPUS567 +0.35% ANY7,320 +0.27% AUTOWALLIS158.5 -1.26% WABERERS4,880 0% BUMIX9,574.89 +0.12% CETOP3,507.83 +0.2% CETOP NTR2,195.63 +0.12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Történelmi lépés: a Hamász elengedte az utolsó életben maradt túszt is - Trump a helyszínről követi a fejleményeket, hamarosan a parlamentben is beszédet mond

null
OTP
Lázár János
Csányi Sándor

Történelmi bejelentés: az OTP tízmilliárdokat költ Magyarország egyik legnagyobb kastélyára

A kormány és az OTP Bank 20-20 milliárd forintot biztosít a gödöllői Grassalkovich-kastély átfogó felújítására.
VG
2025.10.13., 08:12

Az OTP elnök-vezérigazgatója a Gödöllői Királyi Kastélyban tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy Lázár János „szokásos lendületével” kereste meg a kastély örökbefogadás programjával, ennek keretében több mint tíz kastélyt megnézett a vállalat.

Orbán Viktor: a kormány és az OTP Bank 20-20 milliárd forintot biztosít a gödöllői Grassalkovich-kastély átfogó felújítására / Fotó: Komka Péter / MTI

„Végül arra jutottunk, hogy a leghasznosabb helye a pénznek itt lenne Gödöllőn” – mondta Csányi Sándor. A kastély 2021-ben került az Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány tulajdonába, az épületkomplexumot pedig a legnagyobb magyar bank és az állam felújítja. Az alapítvány élén az OTP vezérigazgatója áll.

Csányi elmondta, hogy 7500 négyzetmétert már felújítottak, eddig 5,4 milliárd forintot költöttek a kastélyra, de van egy 6 ezer négyzetméteres szárnya, amely nem lett még felújítva.

„Csányi Sándornak külön köszönettel tartozunk, hiszen ő vállalkozott arra, hogy példát mutat ezzel a nagylelkű 20 milliárdos adománnyal, a kormány pedig csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez” – mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök elmondta, hogy 

  • a Budavári Palotanegyedre, a Citadellára, a visegrádi várra több mint 600 milliárdot költöttek, 
  • az önkormányzatok a saját forrásaik terhére 66 milliárdot költöttek az épített örökség megvédésére az elmúlt másfél évtizedben.

Hozzátette, hogy a Lázár János-féle kastélyprogramnak köszönhetően 82 milliárd forinttal több pénz jut műemlékvédelemre a kezdeményezés által. Elmondta, hogy a várak és kastélyok az elmúlt időszakban 2,5 milliárd forintot termeltek.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a kastély egyes szárnyai a 2011-es uniós magyar elnökség idején már megújultak, a további beruházások pedig kilenc évig tartanak majd. 

Lázár János építési és közlekedésügyi miniszter elmondta, hogy az OTP 20 milliárdos forintos beruházásához a magyar állam is 20 milliárd forinttal járul hozzá.  Hozzátette, hogy ez az összeg lehetővé teszi a 17 ezer négyzetméternyi épület teljes újjáépítését, ezáltal 10 ezer egyetemi diákot szolgálhat majd.  

 

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
Budapest

Sziget Fesztivál: váratlan fordulat az ország legnagobb rendezvénye körül – visszatérhet Gerendai Károly?

A Sziget Zrt. tulajdonosai felvették a kapcsolatot Gerendai Károllyal, hogy a rendezvény vele folytathassa működését. A Sziget Fesztivál jövője a tét..
1 perc
OTP

Történelmi bejelentés: az OTP tízmilliárdokat költ Magyarország egyik legnagyobb kastélyára

A kormány és az OTP Bank 20-20 milliárd forintot biztosít a gödöllői Grassalkovich-kastély átfogó felújítására.
3 perc
napelem

Kína megint ámulatba ejtette a világot: olyan naperőművet indított be, ami sehol máshol nincs, 25 százalékkal több energiát termel - videón a hatalmas tornyok

Ez a kínai rendszer állítólag olcsóbb és hatékonyabb.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu